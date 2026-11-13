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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επαρκή χρηματοδότηση για Συνοχή και ΚΓΠ στον νέο προϋπολογισμό της ΕΕ ζήτησε η Α. Δημήτριου

 13.11.2026 - 20:04
Επαρκή χρηματοδότηση για Συνοχή και ΚΓΠ στον νέο προϋπολογισμό της ΕΕ ζήτησε η Α. Δημήτριου

Την ανάγκη διατήρησης επαρκούς και διακριτής χρηματοδότησης για την Πολιτική Συνοχής και την Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ) στο επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028–2034 τόνισε η Πρόεδρος της Βουλής, Αννίτα Δημητρίου. Παράλληλα επεσήμανε ότι οι εθνικές κατανομές για τις δύο πολιτικές δεν πρέπει να αποδυναμωθούν προς όφελος νέων προτεραιοτήτων.

Μιλώντας στη Συνάντηση των Προέδρων των Κοινοβουλίων των χωρών της Ομάδας Βίσεγκραντ (V4) και των «Φίλων της Συνοχής», που ολοκληρώθηκε την Παρασκευή στη Μπρατισλάβα, η κ. Δημητρίου αναφέρθηκε στις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για τον επόμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό και το σύστημα ιδίων πόρων της Ένωσης, τονίζοντας ότι οι αποφάσεις που θα ληφθούν θα καθορίσουν την ικανότητα της ΕΕ να ανταποκριθεί στις ανάγκες των πολιτών και στις μελλοντικές προκλήσεις.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Βουλής, ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους €5,2 δισ. για την Πολιτική Συνοχής, η οποία προβλέπεται για κράτη μέλη με Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα κάτω από το 90% του μέσου όρου της ΕΕ, στο διαπραγματευτικό πλαίσιο που παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να διατηρηθεί στην τελική συμφωνία.

Η Πρόεδρος της Βουλής επεσήμανε ότι η ανταγωνιστικότητα της ΕΕ πρέπει να συνδέεται με την οικονομική, κοινωνική και εδαφική συνοχή, καθώς η διεύρυνση των περιφερειακών ανισοτήτων δεν συνάδει με μια πραγματικά ανταγωνιστική Ευρώπη. Χαρακτήρισε την Πολιτική Συνοχής στρατηγική επένδυση στην οικονομική και κοινωνική σύγκλιση, την ανθεκτικότητα και την ισόρροπη εδαφική ανάπτυξη.

Αναφερόμενη στις ιδιαίτερες συνθήκες της Κύπρου ως μικρού νησιωτικού κράτους μέλους στα νοτιοανατολικά εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, σημείωσε ότι αντιμετωπίζει διαρθρωτικά μειονεκτήματα λόγω της γεωγραφικής και ενεργειακής απομόνωσης, της περιορισμένης συνδεσιμότητας, του αυξημένου κόστους μεταφορών και των μεταναστευτικών πιέσεων. Τόνισε, συναφώς, ότι το επόμενο ΠΔΠ πρέπει να λαμβάνει ουσιαστικά υπόψη τις ανάγκες των νησιωτικών και απομακρυσμένων περιοχών με γεωγραφικά μειονεκτήματα, σύμφωνα με το άρθρο 174 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της ΕΕ.

Η κ. Δημητρίου υποστήριξε επίσης ότι η ΚΓΠ πρέπει να διατηρήσει επαρκή χρηματοδότηση, λόγω της σημασίας της για την επισιτιστική ασφάλεια, τη βιωσιμότητα του γεωργικού τομέα και την ανθεκτικότητα των αγροτικών κοινοτήτων. Παράλληλα, εξέφρασε τη στήριξή της στην προτεινόμενη δημιουργία Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανταγωνιστικότητας, επισημαίνοντας ότι οι μικρότερες οικονομίες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρέπει να έχουν ισότιμη και ουσιαστική πρόσβαση στις χρηματοδοτικές δυνατότητές του.

Στην ομιλία της αναφέρθηκε, επίσης, στον συνεχιζόμενο πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και στις επιπτώσεις του στην ευρωπαϊκή ασφάλεια, τονίζοντας την ανάγκη καθολικού και απαρέγκλιτου σεβασμού του διεθνούς δικαίου. Υπενθύμισε ότι η Κύπρος εξακολουθεί να βιώνει, εδώ και 52 χρόνια, τις συνέπειες της τουρκικής εισβολής και της συνεχιζόμενης κατοχής του 37% του εδάφους της.

Με την ολοκλήρωση της συνάντησης υιοθετήθηκε Κοινή Δήλωση, στην οποία υπογραμμίζεται η ανάγκη για έναν φιλόδοξο και επαρκώς χρηματοδοτούμενο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, που θα ανταποκρίνεται στις νέες στρατηγικές προτεραιότητες της Ένωσης, διασφαλίζοντας παράλληλα ισχυρή χρηματοδότηση της Πολιτικής Συνοχής, της ΚΓΠ και της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής. Η Δήλωση αναφέρεται επίσης στη διατήρηση της περιφερειακής και κοινωνικής σύγκλισης, στη δίκαιη κατανομή των δημοσιονομικών βαρών μεταξύ των κρατών μελών και στον ουσιαστικό ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων στην έγκριση του συστήματος ιδίων πόρων της ΕΕ.

Στο περιθώριο της συνάντησης, η Πρόεδρος της Βουλής είχε διμερή συνάντηση με τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου της Κροατίας, Gordan Jandroković, τον οποίο ενημέρωσε για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και τα αποτελέσματα της τριμερούς συνάντησης της 9ης Νοεμβρίου.

Ειδικότερα, αναφέρθηκε στη συμφωνία για την ταυτόχρονη διάνοιξη δύο νέων σημείων διέλευσης, καθώς και στην προοπτική πραγματοποίησης νέας τριμερούς συνάντησης με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, ως βήματος προς τη σύγκληση διευρυμένης διάσκεψης 5+1.

Η κ. Δημητρίου τόνισε ακόμη ότι το κλειδί της λύσης στο Κυπριακό βρίσκεται στην Τουρκία, σημειώνοντας ότι εάν η Άγκυρα επιθυμεί πρόοδο στις σχέσεις της με την ΕΕ και ειδικότερα την αναβάθμιση της Τελωνειακής Ένωσης ΕΕ–Τουρκίας, οφείλει να επιδείξει πολιτική βούληση και να συνεργαστεί με καλή πίστη για τη δημιουργία προϋποθέσεων ουσιαστικής προόδου στο Κυπριακό.

Στο πλαίσιο της συζήτησης για τη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών, οι δύο Πρόεδροι αντάλλαξαν απόψεις για τα συστήματα διακυβέρνησης στις δύο χώρες. Η κ. Δημητρίου αναφέρθηκε στις επιπτώσεις της τουρκικής εισβολής και της συνεχιζόμενης κατοχής στην ομαλή λειτουργία της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι οποίες εξακολουθούν να επηρεάζουν τη θεσμική και διοικητική λειτουργία του κράτους. Έγινε, επίσης, ανταλλαγή απόψεων για τις ευρύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες δημοκρατίες, με έμφαση στην άνοδο ακραίων ιδεολογιών, στην παράνομη μετανάστευση και στην ανάγκη προτεραιοποίησης πολιτικών και αποφάσεων της ΕΕ που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των πολιτών.

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