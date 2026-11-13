Φαξ, τηλέφωνα και Bluetooth: Πώς το πρόβλημα με τη Microsoft οδήγησε σε απρόσμενες λύσεις

Η παρατεταμένη δυσλειτουργία, η οποία επηρέασε επίσης τις υπηρεσίες Teams και Copilot της εταιρείας έπληξε ορισμένους από τους μεγαλύτερους οργανισμούς παγκοσμίως: από τραπεζικά ιδρύματα και χρηματιστηριακές εταιρείες μέχρι ναυτιλιακές επιχειρήσεις.

Αν και οι περισσότεροι ανέφεραν ότι τα βασικά τους συστήματα παρέμεναν λειτουργικά, οι συναλλαγές και οι διοικητικές εργασίες επιβραδύνθηκαν σε ορισμένες περιπτώσεις. Το γεγονός αυτό αποτελεί μια ακόμη υπενθύμιση του πόσο μεγάλο μέρος του παγκόσμιου εμπορίου, των δημόσιων υπηρεσιών και των επικοινωνιών εξαρτάται από ελάχιστους παρόχους τεχνολογίας.

«Αυξάνεται η πίεση για επενδύσεις σε σχέδια έκτακτης ανάγκης, καθώς και για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας των εφεδρικών συστημάτων σε περίπτωση που χρειαστούν», δήλωσε ο αναλυτής της PP Foresight, Πάολο Πεσκατόρε, προσθέτοντας ότι οι επιχειρήσεις οφείλουν να συνεργάζονται με περισσότερους από έναν παρόχους για κρίσιμες υπηρεσίες, όπως η επικοινωνία και η αποθήκευση δεδομένων.

Η εξήγηση της Microsoft για το blackout

Η Microsoft - η οποία αναφέρει στον ιστότοπό της ότι περισσότερα από 430 εκατομμύρια άτομα χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της σειράς 365 - απέδωσε το πρόβλημα σε δυσλειτουργίες των διακομιστών (servers) και διευκρίνισε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις για κακόβουλη ενέργεια.

Η διακοπή αυτή σημειώνεται λίγες εβδομάδες μετά από επιθέσεις σε βιομηχανικά συστήματα ψύξης τροφίμων σε σούπερ μάρκετ, αναδεικνύοντας πώς ένα και μόνο σημείο αστοχίας - είτε πρόκειται για τεχνικό σφάλμα, κυβερνοεπίθεση ή ακόμα και για ακραία καιρικά φαινόμενα - μπορεί να διαταράξει την καθημερινή επιχειρηματική δραστηριότητα.

Στην τελευταία της ενημέρωση την Παρασκευή (13/11), η Microsoft ανέφερε ότι παρατηρούνται σημάδια σταθεροποίησης, καθώς εφαρμόστηκαν διορθωτικές ενέργειες ευρύτερα, με στόχο την οριστική αποκατάσταση των υπηρεσιών.

«Πάρτε τηλέφωνο»

Αποκαλυπτικό της έκτασης του προβλήματος ήταν ότι ο ευρωπαϊκός διαχειριστής χρηματιστηρίων Euronext - ο οποίος λειτουργεί χρηματιστήρια στο Παρίσι, τις Βρυξέλλες, τη Λισαβόνα, το Άμστερνταμ, το Όσλο, την Αθήνα και το Μιλάνο - κάλεσε τις εισηγμένες εταιρείες να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά.

«Έχουμε διασφαλίσει ότι η ομάδα διαθέτει επαρκή δυναμικότητα για τη διαχείριση της κατάστασης και του πρόσθετου φόρτου εργασίας», δήλωσε εκπρόσωπος, προσθέτοντας ότι το Euronext προχωρά σε ταυτοποίηση των καλούντων, προκειμένου να διασφαλιστεί η εμπιστευτικότητα και η ακεραιότητα των πληροφοριών.

Η εταιρεία Aviva η οποία ανακοίνωσε τα οικονομικά της αποτελέσματα την Παρασκευή, δήλωσε ότι είχε θέσει σε εφαρμογή σχέδια έκτακτης ανάγκης. Αυτά περιλάμβαναν την παροχή εναλλακτικών τηλεφωνικών αριθμών για τις τηλεδιασκέψεις παρουσίασης των αποτελεσμάτων, καθώς και τη χρήση τεχνολογίας Bluetooth για τη μεταφορά ηχογραφήσεων, δεδομένου ότι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) ήταν εκτός λειτουργίας.

Η βρετανική ασφαλιστική εταιρεία είχε πραγματοποιήσει δοκιμή για μια διακοπή λειτουργίας παρόμοιας κλίμακας στα κρισιμότερα τεχνολογικά της συστήματα πριν από περίπου δύο εβδομάδες, όπως δήλωσε στο Reuters η διευθύνουσα σύμβουλος, Αμάντα Μπλανκ.

Από την πλευρά του ο ναυτιλιακός όμιλος Maersk ζήτησε από τους πελάτες του να επικοινωνούν τηλεφωνικά για τυχόν επείγοντα ζητήματα, ενώ τους προέτρεψε να επιβεβαιώνουν με τον τοπικό τους εκπρόσωπο την εγκυρότητα οποιασδήποτε απρόσμενης επικοινωνίας σχετικά με τη διακοπή λειτουργίας των συστημάτων.

Επιστροφή στα φαξ

Στην Ταϊβάν, η διακοπή λειτουργίας των συστημάτων προκάλεσε προβλήματα στη διαχείριση κεφαλαίων σε χρηματιστηριακές εταιρείες, ασφαλιστικές εταιρείες ζωής και εταιρείες επενδυτικών κεφαλαίων, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν την κατάσταση.

Σε μια άλλη χρηματοοικονομική εταιρεία, συναλλαγές όπως αγορές και πωλήσεις βραχυπρόθεσμων τίτλων - οι οποίες υπό κανονικές συνθήκες επιβεβαιώνονται μέσω email - χρειάστηκε να επιβεβαιωθούν μέσω φαξ, ανέφερε μία από τις πηγές.

Οι ξένες τράπεζες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στην Ταϊβάν επλήγησαν ιδιαίτερα, δήλωσε ένας χρηματιστής, καθώς μεγάλο μέρος των δεδομένων τους αποστέλλεται μέσω email στα κεντρικά γραφεία τους στο εξωτερικό, χρησιμοποιώντας συστήματα της Microsoft.

Στη Βρετανία, η HSBC και η Barclays ενεργοποίησαν εσωτερικές ομάδες διαχείρισης περιστατικών για να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο, δήλωσαν στο Reuters πηγές εντός των τραπεζών.

Αν και τα συστήματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ήταν εκτός λειτουργίας, οι περισσότερες υπηρεσίες προς τους πελάτες δεν επηρεάστηκαν.

Η HSBC υπενθύμισε στο προσωπικό της να μην χρησιμοποιεί μη εγκεκριμένα κανάλια επικοινωνίας, όπως προσωπικά email ή το WhatsApp, για να παρακάμψει το πρόβλημα, ανέφερε μία από τις πηγές.

Δύο επαγγελματίες του χρηματοοικονομικού τομέα δήλωσαν ότι παρατήρησαν χαμηλότερους όγκους συναλλαγών σε ορισμένες αγορές την Παρασκευή, γεγονός που απέδωσαν στις δυσκολίες κατά την εκτέλεση των συναλλαγών.

Η Κέτλιν Ίγκεν από την εταιρεία Control Risks επισήμανε ότι, αν και οι μεγάλες διεθνείς επιχειρήσεις διαθέτουν συνήθως σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, η ξαφνική διακοπή κρίσιμων υπηρεσιών λειτούργησε ως «καμπανάκι» αφύπνισης.

«Για πολλές επιχειρήσεις, το σημερινό πρωινό ήταν πιθανότατα χαοτικό, καθώς προσπαθούσαν να βρουν τρόπο έστω και να επικοινωνήσουν με τους ανθρώπους τους», δήλωσε η ίδια.

Πηγή: cnn.gr