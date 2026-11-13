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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η συγκινητική επιστροφή του 60χρονου στην αγκαλιά των δικών του - Δείτε βίντεο

 13.11.2026 - 20:15
Η συγκινητική επιστροφή του 60χρονου στην αγκαλιά των δικών του - Δείτε βίντεο

Στιγμές ανακούφισης και συγκίνησης εκτυλίχθηκαν μετά τον εντοπισμό και τον απεγκλωβισμό του 60χρονου, ο οποίος είχε εξαφανιστεί στην περιοχή του Κύκκου.

Βίντεο που καταγράφει τη στιγμή της επιστροφής του κοντά στους δικούς του ανθρώπους αποτυπώνει τη χαρά συγγενών και φίλων, οι οποίοι τον υποδέχθηκαν με αγκαλιές, βάζοντας τέλος στις ώρες αγωνίας που προηγήθηκαν.

Βίντεο από τη σελίδα ΚΥΝΗΓΙ - HUNTING:

Ο 60χρονος φαίνεται να περπατά χωρίς εμφανή δυσκολία, παρά την ταλαιπωρία που υπέστη κατά τη διάρκεια της περιπέτειάς του στην περιοχή της Κοιλάδας των Κέδρων, στο Τρόοδος.

Υπενθυμίζεται ότι τα ίχνη του είχαν χαθεί από το μεσημέρι της Πέμπτης, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες για τον εντοπισμό του. Στις έρευνες συμμετείχαν δυνάμεις διάσωσης, ενώ συγγενείς και φίλοι του έσπευσαν στην περιοχή για να συνδράμουν στις προσπάθειες.

Μετά τον εντοπισμό του σε χαράδρα, οργανώθηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού, η οποία ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Ο 60χρονος είναι καλά στην υγεία του.

 

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