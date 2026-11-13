VIDEO - Πυκνώνουν οι διπλωματικές διεργασίες για το Κυπριακό - Τα επόμενα βήματα

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Κεντρικού Δελτίου Ειδήσεων του ΑΝΤ1, η θέση της Λευκωσίας είναι πως η έναρξη οποιασδήποτε σχετικής συζήτησης προϋποθέτει την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για επίλυση του Κυπριακού, στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου και από το σημείο στο οποίο είχαν διακοπεί στο Κραν Μοντανά.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ερωτηθείς κατά πόσο αντιμετωπίζει με αισιοδοξία τις επαφές που θα πραγματοποιήσει στις 20 Νοεμβρίου στην Άγκυρα ο ειδικός απεσταλμένος της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κυπριακό, Ραφαέλε Φίτο, εξέφρασε θετική εκτίμηση για την πορεία των διεργασιών, αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι είχε προηγηθεί επικοινωνία με τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

«Είμαι αισιόδοξος. Είχα χθες μια πολύ καλή τηλεφωνική επικοινωνία με τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο της ΕΕ, σε συνέχεια της συζήτησης που έκανα με την Πρόεδρο της ΕΕ στην Τουρκία, και η κατεύθυνση είναι πολύ συγκεκριμένη. Ως ΕΕ, ως ΚΔ, θέλουμε να δούμε θετικές εξελίξεις στα ευρωτουρκικά, θετικές εξελίξεις όμως οι οποίες μπορούν να εκδηλωθούν μόνο αν υπάρξουν θετικές εξελίξεις στο Κυπριακό και όχι γενικότερες εξελίξεις», δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Στο μεταξύ, ο Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Ραφαέλε Φίτο αναμένεται να έχουν νέα επικοινωνία τόσο την παραμονή της συνάντησης του τελευταίου με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, όσο και μετά την ολοκλήρωση των επαφών στην Άγκυρα.

Τα περιθώρια της Τουρκίας και η αναβάθμιση της Τελωνειακής Ένωσης

Όπως μεταδίδει ο ΑΝΤ1, εκτιμήσεις αρμόδιων πηγών αναφέρουν ότι τα περιθώρια της Τουρκίας να απορρίψει την προοπτική αναβάθμισης της Τελωνειακής Ένωσης είναι περιορισμένα, καθώς πρόκειται για το βασικό πεδίο στο οποίο μπορεί να προσβλέπει από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η συγκεκριμένη προοπτική αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, λαμβάνοντας υπόψη την αρνητική στάση ευρωπαϊκών κρατών τόσο απέναντι στην ελευθεροποίηση των θεωρήσεων εισόδου για τους περίπου 80 εκατομμύρια Τούρκους πολίτες όσο και σε σχέση με την ένταξη της Τουρκίας στο ευρωπαϊκό αμυντικό πρόγραμμα SAFE.

Αρμόδια πηγή ανέφερε στον ΑΝΤ1 ότι η διαδικασία αναβάθμισης της Τελωνειακής Ένωσης θα προχωρήσει σταδιακά, με οποιοδήποτε αντάλλαγμα από τουρκικής πλευράς να πρέπει να είναι ανάλογο και αναστρέψιμο, χωρίς να συνιστά μονομερή παραχώρηση.

Εντός δεκαημέρου η νέα τριμερής - Στόχος η διευρυμένη διάσκεψη τον Δεκέμβριο

Παράλληλα με τις διεργασίες στο ευρωτουρκικό πεδίο, εξελίξεις αναμένονται και στο Κυπριακό. Εντός των επόμενων δέκα ημερών, μετά την επιστροφή του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών από τις Φιλιππίνες, αναμένεται να καθοριστεί η ημερομηνία της νέας τριμερούς συνάντησης.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προσδιόρισε τους δύο βασικούς στόχους της επικείμενης συνάντησης, δίνοντας έμφαση τόσο στην προώθηση των Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης όσο και στην ανάγκη να υπάρξει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την επόμενη διευρυμένη διάσκεψη.

«Από τη μια να έχουμε θετικές εξελίξεις, ανακοινώσεις σε σχέση με ΜΟΕ, με τα θέματα μεθοδολογίας και ουσίας, αλλά την ίδια στιγμή να ανακοινώσουν και συγκεκριμένη ημερομηνία για την Διευρυμένη Διάσκεψη», τόνισε ο Νίκος Χριστοδουλίδης.

Οι επόμενες επαφές αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς η Λευκωσία επιδιώκει να διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις για ουσιαστική επανεκκίνηση της διαπραγματευτικής διαδικασίας.

Στην τελική ευθεία η Κύπρος για τη Ζώνη Σένγκεν

Στο επίκεντρο των επαφών του Προέδρου της Δημοκρατίας κατά το τελευταίο τριήμερο βρέθηκε και η πορεία της Κύπρου προς την πλήρη ένταξη στη Ζώνη Σένγκεν.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει ολοκληρώσει όλες τις απαραίτητες τεχνικές προϋποθέσεις για την πλήρη ένταξή της, ενώ δεν καταγράφονται πλέον δευτερογενείς μεταναστευτικές ροές. Η επιδίωξη της κυβέρνησης είναι να ολοκληρωθεί η διαδικασία το συντομότερο δυνατό.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανέδειξε τη σημασία της ένταξης τόσο για την ενίσχυση της ασφάλειας της χώρας όσο και για την περαιτέρω εμβάθυνση της ευρωπαϊκής της συμμετοχής, υπογραμμίζοντας ότι στόχος είναι η Κύπρος να βρίσκεται στον πυρήνα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

«Και γιατί το θέλουμε αυτό; Γιατί από τη μια θα ενισχύσει την ασφάλεια της χώρας μας και κατ δεύτερο, ως ένα κράτος που πιστεύουμε πραγματικά στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, πιστεύουμε στην ευρωπαϊκή ενοποίηση, θέλουμε να είμαστε στον σκληρό πυρήνα της ΕΕ. Όπως είμαστε στο ευρώ, θέλουμε να είμαστε στο Σένγκεν, θέλουμε ως ΚΔ η χώρα μας να είναι παρούσα σε όλους τους τομείς της ΕΕ», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στο πλαίσιο των διαβουλεύσεων για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το ζήτημα τέθηκε σήμερα και στην αρμόδια ομάδα εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις Βρυξέλλες.