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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αγανάκτηση από το Κόμμα για τα Ζώα για τις αγέλες αδέσποτων σκύλων που έρχονται από τα Κατεχόμενα

 13.11.2026 - 21:11
Αγανάκτηση από το Κόμμα για τα Ζώα για τις αγέλες αδέσποτων σκύλων που έρχονται από τα Κατεχόμενα

Το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου εκφράζει σε ανακοίνωσή του έντονη αγανάκτηση για την αδράνεια των αρμόδιων αρχών απέναντι στο πρόβλημα των αγελών αδέσποτων σκύλων που εισέρχονται από τις κατεχόμενες περιοχές και τη νεκρή ζώνη, απειλώντας περιοχές όπως ο Άγιος Δομέτιος και ο Στρόβολος.

Στην ανακοίνωση το Κόμμα αναφέρει ότι το βράδυ της Τρίτης περισσότεροι από 20 σκύλοι επιτέθηκαν σε ένα γατάκι. Εθελοντές σχημάτισαν ανθρώπινη ασπίδα για να το προστατεύσουν και το μετέφεραν για περίθαλψη, όμως το ζώο υπέκυψε στα τραύματά του το πρωί της Τετάρτης. Σύμφωνα με το κόμμα, οι εθελοντές που κάλεσαν την Αστυνομία παραπέμπονταν στους Δήμους και τις Κοινότητες.

Το κόμμα υπενθυμίζει ότι έχει εισηγηθεί στον Δήμο Λατσιών την προμήθεια όπλων τύπου Netgun για την ασφαλή παγίδευση των σκύλων από εκπαιδευμένο προσωπικό. Η πρόταση, παρά την αρχική θετική ανταπόκριση, δεν έχει υλοποιηθεί, αναφέρεται. Το κόμμα καλεί την Κυβέρνηση, τα Υπουργεία και τις τοπικές αρχές να αναλάβουν άμεσα τις ευθύνες τους και να καταρτίσουν συντονισμένο σχέδιο δράσης για την ασφαλή διαχείριση των αγελών, την προστασία των πολιτών και την ευημερία των ζώων.

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