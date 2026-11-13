Πατριώτες... κλάσεις ανώτεροι

Όχι, σε κανέναν δεν αξίζει τέτοια μοίρα, πόσο μάλλον στον συμπαθέστατο Βασίλη Πάλμα που μπορώ να τον φανταστώ να επιδίδεται σε διπλό facepalm-ας, δικαιώνοντας πλήρως το επίθετό του.

Ο Υπουργός απάντησε -φυσικά- διπλωματικά και κάπως συγκαταβατικά όπως αρμόζει σε έναν ενήλικα απέναντι σε ένα κακομαθημένο 10χρονο που ακόμα παίζει με τα στρατιωτάκια του, όμως πέρα από τη φαιδρότητα του συμβάντος, ίσως θα πρέπει κάποια στιγμή να αναρωτηθούμε για το πως καταντήσαμε οι Χαμπουλλάδες αυτού του δύσμοιροι τόπου να αποτελούν την τρίτη μεγαλύτερη πολιτική δύναμη.

Η προφανής απάντηση κρύβεται στην ίδια την πρόταση μετονομασίας. Η «απελευθέρωση» που πρότεινε ο διαβόητος κύριος Χαμπελοπουλάς μπορεί να αφορά μια σκλαβωμένη πατρίδα, στην περίπτωση όμως της κυπριακής ακροδεξιάς μάλλον παραπέμπει στην... απελευθέρωση των αερίων που συσσωρεύονται στο πεπτικό σύστημα μέσω του πρωκτού. Οι οικείες σε όλους μας κλανιές, με τις οποίες ως γνωστόν όχι μόνο δεν βάφονται αυγά αλλά και ούτε εχμ... απελευθερώνονται κατεχόμενες πατρίδες. Από την άλλη όμως, όμως απέδειξε η πρόσφατη ιστορία του τόπου, αυτές οι ίδιες κλανιές εκλέγουν προέδρους και ανάγουν τα εδώ ορφανά της Χρυσής Αυγής σε ισότιμους συνομιλητές και δυνητικούς συνεργάτους του «δημοκρατικού τόξου». Με κλανιές πορεύονται, διαφημίζονται, εξυψώνονται και εκλέγονται, με κλανιές διώχνουν κατακτητές και απελευθερώνουν κατεχόμενα εδάφη.

Μη νομίζετε βέβαια πως η τελευταία κλανιά του ΕΛΑΜ είναι και καμία ορίτζιναλ. Βρωμάει από μακριά κακή αντιγραφή (pun intended) και συγκεκριμένα από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, όταν το poster boy της παγκόσμιας ακροδεξιάς Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε πέρσι διάταγμα μετονομασίας του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ στην ονομασία που διατηρούσε μέχρι και το τέλος του Β’ ΠΠ: Υπουργείο Πολέμου. Βέβαια, ακόμα και ο Χαμπουλλάς δεν θα τολμούσε να προτείνει κάτι ανάλογο και περιορίστηκε στην ασαφή «απελευθέρωση» που μπορεί -σύμφωνα με το δικό τους σκεπτικό που είναι και κάπως περιορισμένο- να επιτευχθεί με διάφορους τρόπους, από τον φονικό σεισμό που θα εξαφανίσει όλο το τουρκικό γένος από προσώπου γης όπως προέβλεψε ο Παΐσιος μέχρι το ξεμαρμάρωμα του Παλαιολόγου και την έλευση του ξανθού γένους, δηλαδή -όπως καταλάβατε με απόλυτα πιθανούς, ρεαλιστικούς και legit τρόπους.

Βλέπετε η ονομασία «Υπουργείο Πολέμου» προϋποθέτει πως actually θα πρέπει να κηρύξεις έναν, κάτι κομματάκι δύσκολο για τη (νέα) παράταξη του κ. Χαμπουλλά όταν πολλοί από τους ομόσταυλούς του δεν ξέρουν πως μοιάζει καν το εσωτερικό ενός στρατοπέδου (το μπιντζάρισμα των ταινιών «Λούφα και παραλλαγή» δυστυχώς δεν μετράει ως θητεία αν και η θέαση των sequels θα μπορούσε να ληφθεί ως γυμνάσια).

Πραγματικά συγκινητικό το ενδιαφέρον της εγχώριας ακροδεξιάς για την... ηττοπάθεια μερίδας της κοινωνίας εξαιτίας του «πατριωτικού ρεαλισμού» και αξιέπαινη η προσπάθεια «επαύξησης» (sic) του ηθικού μας με γερές δόσεις ακροδεξιού σουρεαλισμού.

ΥΓ Προς το παρόν Ευγένιε τι θα έλεγες να αρχίσεις να απελευθερώνεις τα αμπελοπούλια που παγιδεύουν παράνομα κάποιοι συντοπίτες σου;