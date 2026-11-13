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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΟΗΕ: Η Κύπρος συνυπογράφει κοινή δήλωση δωρητών υπέρ της ενοποιημένης εφοδιαστικής αλυσίδας

 13.11.2026 - 21:43
ΟΗΕ: Η Κύπρος συνυπογράφει κοινή δήλωση δωρητών υπέρ της ενοποιημένης εφοδιαστικής αλυσίδας

Ισχυρή στήριξη στην πρωτοβουλία για την Ενοποιημένη Εφοδιαστική Αλυσίδα, στο πλαίσιο του UN80, εκφράζουν με κοινή δήλωσή τους οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα και η Κύπρος, μαζί με άλλους σημαντικούς ανθρωπιστικούς δωρητές. Τη δήλωση εκφώνησε ο Αμερικανός πρέσβης Τζεφ Μπάρτος. Παράλληλα, δηλώνουν την πρόθεσή τους να λαμβάνουν υπόψη την πρόοδο της μεταρρύθμισης στις μελλοντικές αποφάσεις τους για συνεργασίες ή χρηματοδότηση.

Οι υπογράφοντες χαιρετίζουν την πρόσφατη διεύρυνση της εφαρμογής της πρωτοβουλίας, την οποία χαρακτηρίζουν «σημαντική ευκαιρία για την ενίσχυση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων». Εκφράζουν επίσης ικανοποίηση για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί και αποφασιστικότητα να στηρίξουν την υλοποίησή της.

Στην κοινή δήλωση συμμετέχουν επίσης η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Ιαπωνία, η Νέα Ζηλανδία, το Κατάρ, η Δημοκρατία της Κορέας, η Ελβετία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Οι δωρητές καλούν όλες τις υπηρεσίες του ΟΗΕ που δραστηριοποιούνται στον ανθρωπιστικό τομέα να συμμετάσχουν στην πλατφόρμα της Ενοποιημένης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, επισημαίνοντας ότι η αποτελεσματικότητά της εξαρτάται από την ευρεία συμμετοχή.

Για τις υπηρεσίες που δεν θα συμμετάσχουν ή επιθυμούν να διατηρήσουν χωριστές εφοδιαστικές διευθετήσεις, ζητούν γραπτή αιτιολόγηση του κόστους και των οφελών αυτής της επιλογής. Οι εξηγήσεις θα πρέπει να παρέχονται τόσο στα κράτη-μέλη όσο και στα διοικητικά όργανα των αντίστοιχων υπηρεσιών.

Αναγνωρίζουν ότι ορισμένες υπηρεσίες ενδέχεται να χρειάζεται να διατηρήσουν ιδιαίτερες επιχειρησιακές δυνατότητες και ζητούν διαφάνεια ως προς τις περιπτώσεις στις οποίες είναι αναγκαία η διατήρηση παράλληλων ή εξειδικευμένων συστημάτων. Διευκρινίζουν, ωστόσο, ότι «θα καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για την αποφυγή αλληλοεπικαλυπτόμενων υπηρεσιών».

Καθώς η πλατφόρμα αρχίζει να λειτουργεί, οι δωρητές ζητούν από τις υπηρεσίες που ηγούνται της εφαρμογής της να θεσπίσουν σαφείς δείκτες για την αποδοτικότητα, την αποτελεσματικότητα και την έγκαιρη ανταπόκριση του μοντέλου. Καλούν επίσης σε συστηματική παρακολούθηση των δεικτών και σε τακτική, διαφανή ενημέρωση των χρηματοδοτών.

Ζητούν επίσης ειδική ενημέρωση κατά την Εβδομάδα Ανθρωπιστικών Υποθέσεων, τον Δεκέμβριο του 2026, σχετικά με την εφαρμογή της πλατφόρμας, την κατάρτιση τυποποιημένων επιχειρησιακών διαδικασιών, την αιτιολόγηση ειδικών εφοδιαστικών διευθετήσεων και τα πρώτα διδάγματα από την υλοποίηση.

Οι υπογράφοντες δηλώνουν ότι σκοπεύουν να αξιοποιήσουν τις θέσεις τους στα διοικητικά συμβούλια των υπηρεσιών του ΟΗΕ για να στηρίξουν και να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή τους στην πλατφόρμα. Παράλληλα, εκφράζουν την πρόθεση «να λαμβάνουν υπόψη την πρόοδο αυτής της μεταρρύθμισης στις μελλοντικές αποφάσεις μας για συνεργασίες ή χρηματοδότηση».

Η δήλωση ολοκληρώνεται με ευχαριστίες προς τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ και την ομάδα του για την ηγεσία τους, καθώς και προς το προσωπικό που ανέπτυξε την πρωτοβουλία, με στόχο την αποτελεσματικότερη παροχή βοήθειας σε όσους έχουν ανάγκη και την ενίσχυση της λογοδοσίας.

 

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