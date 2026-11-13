Η συγκινητική ιστορία σκυλίτσας που δεν αποχωριζόταν μωρό και βοήθησε να εντοπιστεί ένα σοβαρό καρδιολογικό πρόβλημα

Πρωταγωνίστρια είναι η Σαράγια, ένα θηλυκό ντόμπερμαν, κατοικίδιο της Κιμ Ρέινολντς, μητέρας του μόλις επτά μηνών Αλεξάντερ. Η ασυνήθιστη συμπεριφορά του σκύλου απέναντι στο βρέφος ήταν εκείνη που έκανε τη μητέρα να υποψιαστεί ότι κάτι δεν πήγαινε καλά με την υγεία του παιδιού της.

Όπως περιέγραψε η 41χρονη μητέρα, η Σαράγια άρχισε ξαφνικά να μην απομακρύνεται καθόλου από το μωρό. Το ακολουθούσε παντού και έκλαιγε κάθε φορά που κάποιος προσπαθούσε να την απομακρύνει από κοντά του.

Η συμπεριφορά αυτή προκάλεσε ανησυχία στην Κιμ, η οποία άρχισε να αναρωτιέται αν ο σκύλος αντιλαμβανόταν κάτι που εκείνη δεν μπορούσε να εντοπίσει.

Η διαίσθηση της Σαράγια έσωσε τον Αλεξάντερ

Η ανησυχία της μητέρας εντάθηκε όταν, λίγα λεπτά αφότου απομάκρυναν τη Σαράγια από το μωρό, ο Αλεξάντερ άρχισε να εμφανίζει σημάδια ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.

Η Κιμ αποφάσισε να μεταφέρει αμέσως το παιδί σε ιατρικό κέντρο, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι η καρδιά του χτυπούσε με περίπου 280 παλμούς το λεπτό, ένας εξαιρετικά υψηλός ρυθμός για ένα βρέφος. Οι εξετάσεις έδειξαν ότι ο μικρός έπασχε από το σύνδρομο Wolff-Parkinson-White (WPW), μια συγγενή διαταραχή της ηλεκτρικής λειτουργίας της καρδιάς, η οποία μπορεί να προκαλέσει επεισόδια ταχυκαρδίας.

«Η Σαράγια ήξερε ότι οι παλμοί της καρδιάς του ήταν υψηλότεροι από το φυσιολογικό. Εγώ δεν είχα ιδέα. Εκείνη κάτι διαισθανόταν. Με τρομάζει η σκέψη του τι θα μπορούσε να είχε συμβεί αν απλώς τον είχα βάλει στην κούνια του και είχα φύγει», δήλωσε η μητέρα.

Η διάγνωση προκάλεσε σοκ στην οικογένεια. Οι γιατροί εξήγησαν στην Κιμ ότι η υπερκοιλιακή ταχυκαρδία (SVT) μπορεί να μην είναι επικίνδυνη σε κάθε περίπτωση, ωστόσο όταν επιμένει και δεν υποχωρεί, μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές.

Σύμφωνα με την περιγραφή της μητέρας, οι γιατροί επιχείρησαν αρχικά να μειώσουν τους καρδιακούς παλμούς του βρέφους χρησιμοποιώντας μια διαδικασία με κρύο νερό και πάγο. Ο Αλεξάντερ τοποθετήθηκε γρήγορα σε ένα μεγάλο δοχείο με παγωμένο νερό, σε μια προσπάθεια να ενεργοποιηθεί το πνευμονογαστρικό αντανακλαστικό και να επιβραδυνθεί ο καρδιακός ρυθμός.

Ωστόσο, η προσπάθεια επαναλήφθηκε δύο φορές χωρίς το επιθυμητό αποτέλεσμα, με αποτέλεσμα οι γιατροί να προχωρήσουν στη χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής μέσω ενδοφλέβιας οδού. Όπως αποκάλυψε η Κιμ, χρειάστηκαν έως και τρεις δόσεις φαρμάκου προκειμένου να ελεγχθούν οι καρδιακοί παλμοί του παιδιού.

«Το κλάμα του ήταν φρικτό. Είναι το μόνο που ακούω ακόμη στο μυαλό μου», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τις δύσκολες στιγμές στο νοσοκομείο.

Το σύνδρομο Wolff-Parkinson-White είναι μια συγγενής καρδιακή διαταραχή, κατά την οποία υπάρχει μια επιπλέον ηλεκτρική οδός μεταξύ των άνω και των κάτω κοιλοτήτων της καρδιάς. Αυτή η πρόσθετη οδός μπορεί να επιτρέψει στα ηλεκτρικά ερεθίσματα να ακολουθήσουν μια μη φυσιολογική διαδρομή, προκαλώντας επεισόδια πολύ γρήγορου καρδιακού ρυθμού.

Όπως εξήγησαν οι γιατροί στη μητέρα, πρόκειται ουσιαστικά για έναν επιπλέον ιστό στην καρδιά, ο οποίος επιτρέπει στα ηλεκτρικά σήματα να περνούν από σημεία που κανονικά δεν θα έπρεπε, με αποτέλεσμα να διαταράσσεται ο φυσιολογικός έλεγχος των παλμών.

«Η συμπεριφορά της με προβλημάτισε»

Η Κιμ Ρέινολντς, η οποία έχει ασχοληθεί επαγγελματικά με τη φροντίδα των ζώων ως υδροθεραπεύτρια σκύλων, παραδέχθηκε ότι αρχικά δυσκολευόταν να καταλάβει την επιμονή της Σαράγια.

«Η συμπεριφορά της δεν έφευγε στιγμή από το μυαλό μου. Με ανησυχούσε ότι προσπαθούσε να μου πει πως κάτι δεν πήγαινε καλά. Δεν καταλάβαινα γιατί ήταν τόσο προσκολλημένη και επίμονη με τον Αλεξάντερ. Αναμφίβολα, αυτό αύξησε την ανησυχία μου και μας οδήγησε στο να πάμε στον γιατρό για να τον εξετάσουν», ανέφερε.

Η ιστορία της Σαράγια και του μικρού Αλεξάντερ έκανε γρήγορα τον γύρο των βρετανικών μέσων ενημέρωσης και των κοινωνικών δικτύων, ανοίγοντας ξανά τη συζήτηση για το πόσο ευαίσθητοι μπορεί να είναι οι σκύλοι απέναντι σε αλλαγές στην ανθρώπινη συμπεριφορά και φυσιολογία.

Αν και η συγκεκριμένη περίπτωση δεν αποδεικνύει ότι οι σκύλοι μπορούν να διαγνώσουν καρδιολογικές παθήσεις, υπενθυμίζει πόσο σημαντικό είναι να παρατηρούμε τις ασυνήθιστες αλλαγές στη συμπεριφορά των κατοικιδίων μας.

Για την οικογένεια του Αλεξάντερ, η ασυνήθιστη επιμονή της Σαράγια στάθηκε η αφορμή για να αναζητήσουν έγκαιρα ιατρική βοήθεια.

Πηγή: protothema.gr