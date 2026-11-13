Koufo Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνήΣυναγερμός στη Βρετανία: Σε lockdown τρεις αμερικανικές βάσεις μετά από τηλεφώνημα για βόμβα και εντοπισμό ένοπλου drone
ΔΙΕΘΝΗ

Συναγερμός στη Βρετανία: Σε lockdown τρεις αμερικανικές βάσεις μετά από τηλεφώνημα για βόμβα και εντοπισμό ένοπλου drone

 13.11.2026 - 22:44
Συναγερμός στη Βρετανία: Σε lockdown τρεις αμερικανικές βάσεις μετά από τηλεφώνημα για βόμβα και εντοπισμό ένοπλου drone

Σε κατάσταση συναγερμού φέρονται να έχουν τεθεί τρεις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στη Βρετανία.

Ειδικότερα, υπάρχουν αναφορές για απειλή βόμβας και άμεση απειλή κατά των αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων που σταθμεύουν στη χώρα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδονται, αρχικά τέθηκε σε καθεστώς lockdown η RAF Lakenheath, ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε ότι το ίδιο μέτρο εφαρμόστηκε και στις RAF Mildenhall και RAF Feltwell. Αναφορές κάνουν λόγο για σειρήνες που ηχούν στις δύο τελευταίες βάσεις.

Οι εξελίξεις έρχονται λίγες ημέρες μετά την απομάκρυνση αμερικανικών στρατιωτικών αεροσκαφών από τη RAF Mildenhall, έπειτα από απροσδιόριστη απειλή που φέρεται να συνδεόταν με το Ιράν.

Σύμφωνα με την ανταποκρίτρια του Sky News, Debora Haynes, ο εκπρόσωπος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (USAF) δήλωσε: «Απόψε, το προσωπικό των Δυνάμεων Ασφαλείας της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ ανταποκρίθηκε σε αναφορές για ύποπτη και μη εξουσιοδοτημένη δραστηριότητα μη επανδρωμένων αεροσκαφών πάνω από την αεροπορική βάση RAF Lakenheath.

Δεν υπήρξαν επιπτώσεις στο προσωπικό, στα αεροσκάφη ή στις εγκαταστάσεις της βάσης.

Συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε στενά με τις αρμόδιες αρχές της χώρας υποδοχής, προκειμένου να διασφαλίσουμε την προστασία των Αμερικανών στρατιωτικών, του πολιτικού προσωπικού των ΗΠΑ, των εργαζομένων στις εγκαταστάσεις, καθώς και των οικογενειών τους και της τοπικής κοινωνίας.

Η προστασία της κοινής μας κοινότητας αποτελεί ευθύνη όλων. Καλούμε τους πολίτες να συμβάλουν στην προσπάθεια αυτή, ενημερώνοντας τις τοπικές αρχές για οποιαδήποτε ασυνήθιστη ή ύποπτη δραστηριότητα».

Εντοπίστηκε και ένοπλο drone

Νεότερες αναφορές κάνουν λόγο για εντοπισμό ένοπλου μη επανδρωμένου αεροσκάφους (drone) στον εναέριο χώρο, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που κυκλοφορούν, οι αμερικανικές βάσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν τεθεί σε επίπεδο συναγερμού Force Protection Condition (FPCON) Delta.

Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο συναγερμού προστασίας των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων και εφαρμόζεται όταν υπάρχει επιβεβαιωμένη ή άμεσα επικείμενη τρομοκρατική απειλή ή απειλή επίθεσης κατά στρατιωτικών εγκαταστάσεων και προσωπικού.

Πηγή: iefimerida.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Χαμός στη Λεμεσό: Καρέ καρέ άγρια συμπλοκή με σιδερολοστούς στη μέση του δρόμου – Δείτε βίντεο
Στιγμές τρόμου για γνωστή τραγουδίστρια: Έπεσε ενώ χόρευε στη σκηνή – Δείτε βίντεο
Θλίψη στην Αστυνομία: Έφυγε από τη ζωή η 56χρονη αστυφύλακας Άντρη Χατζηκωνσταντίνου – Πότε θα γίνει η κηδεία της
Αεροσκάφος χτύπησε με την ουρά στον διάδρομο κατά την προσγείωση στο Χίθροου - Δείτε βίντεο
Χάθηκε αυτή η όμορφη γατούλα κοντά σε δημοτικό σχολείο στην Κύπρο – Έκκληση για βοήθεια
«Δεν κάλεσα τα παιδιά μου στον γάμο μου» - Τι αποκαλύπτει γνωστός δημοσιογράφος

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Η ζωή και το έργο του Βαλεντίνου Χαραλάμπους αποκτούν ψηφιακή υπόσταση

 13.11.2026 - 22:13
Επόμενο άρθρο

Αυτό είναι το νησί της Maserati - Πού κατασκευάζεται

 13.11.2026 - 23:03
VIDEO - Πυκνώνουν οι διπλωματικές διεργασίες για το Κυπριακό - Τα επόμενα βήματα

VIDEO - Πυκνώνουν οι διπλωματικές διεργασίες για το Κυπριακό - Τα επόμενα βήματα

Τους όρους υπό τους οποίους μπορεί να υπάρξει πρόοδος στις ευρωτουρκικές σχέσεις προσδιορίζει με σαφήνεια ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, συνδέοντας άμεσα την προοπτική αναβάθμισης της Τελωνειακής Ένωσης της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση με ουσιαστικά βήματα στο Κυπριακό.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

VIDEO - Πυκνώνουν οι διπλωματικές διεργασίες για το Κυπριακό - Τα επόμενα βήματα

VIDEO - Πυκνώνουν οι διπλωματικές διεργασίες για το Κυπριακό - Τα επόμενα βήματα

  •  13.11.2026 - 20:57
Συνεχίζεται η προεκλογική κούρσα στον ΔΗΣΥ – Πού βρέθηκαν Αβέρωφ και Παμπορίδης

Συνεχίζεται η προεκλογική κούρσα στον ΔΗΣΥ – Πού βρέθηκαν Αβέρωφ και Παμπορίδης

  •  13.11.2026 - 22:05
Τραγωδία στη Λάρνακα: Νεκρός 62χρονος μετά από πτώση σε ανεγειρόμενη οικοδομή

Τραγωδία στη Λάρνακα: Νεκρός 62χρονος μετά από πτώση σε ανεγειρόμενη οικοδομή

  •  13.11.2026 - 16:57
Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καθηλώνονται όλα τα αεροσκάφη με εντολή της FAA

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καθηλώνονται όλα τα αεροσκάφη με εντολή της FAA

  •  13.11.2026 - 23:11
Η συγκινητική επιστροφή του 60χρονου στην αγκαλιά των δικών του - Δείτε βίντεο

Η συγκινητική επιστροφή του 60χρονου στην αγκαλιά των δικών του - Δείτε βίντεο

  •  13.11.2026 - 20:15
Υπόθεση Στυλιανού: «Ο τζύρης μου με έδερε με το κολάνι» - Συγκλονιστική κατάθεση

Υπόθεση Στυλιανού: «Ο τζύρης μου με έδερε με το κολάνι» - Συγκλονιστική κατάθεση

  •  13.11.2026 - 16:06
Σπάει τη σιωπή του μέσω της Annie Alexui ο καταζητούμενος για την υπόθεση Ξιούρουππα – Σοβαροί ισχυρισμοί για απειλές, ναρκωτικά και αστυνομικούς

Σπάει τη σιωπή του μέσω της Annie Alexui ο καταζητούμενος για την υπόθεση Ξιούρουππα – Σοβαροί ισχυρισμοί για απειλές, ναρκωτικά και αστυνομικούς

  •  13.11.2026 - 15:34
Πατριώτες... κλάσεις ανώτεροι

Πατριώτες... κλάσεις ανώτεροι

  •  13.11.2026 - 21:21

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα