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ΔΙΕΘΝΗ

Η Microsoft ζητά συγγνώμη για το παγκόσμιο μπλακάουτ: «Ήταν τεχνικό πρόβλημα από αναβάθμιση λογισμικού, όχι κυβερνοεπίθεση»

 13.11.2026 - 23:51
Η Microsoft ζητά συγγνώμη για το παγκόσμιο μπλακάουτ: «Ήταν τεχνικό πρόβλημα από αναβάθμιση λογισμικού, όχι κυβερνοεπίθεση»

Η Microsoft ζήτησε σήμερα συγγνώμη για τη βλάβη που σημειώθηκε παγκοσμίως στα λογισμικά-διαδικτυακές υπηρεσίες της, όπως το Outlook, που πλήττει από χθες πολλούς χρήστες και οργανισμούς ανά τον κόσμο, ανακοινώνοντας παράλληλα μια «ευρεία επανέναρξη» των υπηρεσιών της.

«Εκφράζουμε τη βαθύτατη λύπη μας για την αναστάτωση που προκάλεσε αυτό το περιστατικό στους πελάτες μας και στους εταίρους μας. Γνωρίζουμε την εμπιστοσύνη που έχουν στις υπηρεσίες μας και παίρνουμε πολύ σοβαρά υπόψη αυτή την ευθύνη», πρόσθεσε ο αμερικανικός τεχνολογικός κολοσσός σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X.

Οι δυσλειτουργίες, που άρχισαν λόγω ενός «υψηλού φορτίου» στις υποδομές του ομίλου, πλήττουν προϊόντα του όπως η υπηρεσία μηνυμάτων Outlook, η πλατφόρμα επικοινωνίας Teams και ο βοηθός τεχνητής νοημοσύνης Copilot, σύμφωνα με τον αμερικανικό κολοσσό.

Η Microsoft έκανε λόγο σήμερα για «ευρεία επαναφορά» των υπηρεσιών της, προσθέτοντας ότι η διατάραξη αυτή συνδεόταν με «ένα τεχνικό πρόβλημα και όχι με κυβερνοεπίθεση ή με την Τεχνητή Νοημοσύνη».

«Λύσαμε το αρχικό πρόβλημα και συνεχίζουμε να αποκαθιστούμε την υπηρεσία για τους πελάτες και τις περιοχές που επλήγησαν», πρόσθεσε η Microsoft.

Τον Ιούλιο του 2024, μια άλλη βλάβη στον τομέα της πληροφορικής, που συνδεόταν με την ενημέρωση ενός λογισμικού του ομίλου κυβερνοασφάλειας CrowdStrike στα Windows, είχε παραλύσει αεροδρόμια, νοσοκομεία και πολλούς άλλους οργανισμούς, προκαλώντας τεράστια σύγχυση σε όλο τον κόσμο.

Η νέα αυτή βλάβη της Microsoft εξαπλώθηκε την Πέμπτη σε παγκόσμια κλίμακα, θέτοντας εκτός λειτουργίας προϊόντα του ομίλου σε τουλάχιστον 74 χώρες και εδάφη στην αμερικανική ήπειρο, στην Ευρώπη, στην Ασία και στην Αφρική, σύμφωνα με τον ιστότοπο παρακολούθησης Downdetector.

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