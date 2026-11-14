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ΔΙΕΘΝΗ

Συγκλονιστικό βίντεο: Επιβάτες κολυμπούν για να σωθούν ενώ το ποταμόπλοιο βυθίζεται μετά τη σύγκρουση με το τάνκερ στη Νέα Ορλεάνη

 14.11.2026 - 08:09
Συγκλονιστικό βίντεο: Επιβάτες κολυμπούν για να σωθούν ενώ το ποταμόπλοιο βυθίζεται μετά τη σύγκρουση με το τάνκερ στη Νέα Ορλεάνη

Σοκ προκαλεί βίντεο που έρχεται στο φως της δημοσιότητας από τη σύγκρουση των δύο πλοίων που σημειώθηκε στον ποταμό Μισισιπή στη Νέα Ορλεάνη, το οποίο καταγράφει τη στιγμή που δεκάδες άνθρωποι κολυμπούν με σωσίβια για να σωθούν, ενώ ταυτόχρονα το ποταμόπλοιο βυθίζεται.

Όπως αναφέρει το Port NOLA, γύρω στις 12:30 μ.μ. το μεσημέρι (τοπική ώρα) της Παρασκευής (13/11) το ποταμόπλοιο το «American Heritage» της American Cruise Lines, στο οποίο επέβαιναν περίπου 130 άνθρωποι, ήταν αγκυροβολημένο έξω από το 1350 Port of New Orleans Place, όταν το δεξαμενόπλοιο «Atlantic Asphalt» έπεσε πάνω του. Το πλοίο είχε αγκυροβολήσει δύο ώρες νωρίτερα για να ξεκινήσει η αποβίβαση των επιβατών.

 

«Θαύμα στον Μισισιπή», λέει η δήμαρχος

Η δήμαρχος της Νέας Ορλεάνης, Έλενα Μορένο, τόνισε πως «Όλα τα μέλη του πληρώματος και οι επιβάτες έχουν εντοπιστεί και δεν έχει καταγραφεί κανένας θάνατος», ενώ πρόσθεσε πως από τη σύγκρουση των πλοίων τραυματίστηκαν 32 άνθρωποι, οι οποίοι νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.

 

Η δήμαρχος υπογράμμισε πως διασώθηκαν τουλάχιστον 180 επιβάτες και μέλη του πληρώματος, ενώ χαρακτήρισε το γεγονός ως «θαύμα στον Μισισιπή». Η Μελάνι Μόντρολ, επικεφαλής δημόσιας ασφάλειας και διαχείρισης έκτακτων καταστάσεων στο λιμάνι της Νέας Ορλεάνης, δήλωσε ότι το σκάφος άρχισε να γεμίζει νερό ενώ γινόταν η εκκένωση των επιβατών.

 

Τραμπ: «Είναι απίστευτο ότι κανείς δεν έχασε τη ζωή του από αυτή τη σοβαρή σύγκρουση»

Το περιστατικό σχολίασε και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος με ανάρτηση στο Truth Social τόνισε πως «είναι απίστευτο ότι κανείς δεν έχασε τη ζωή του από αυτή τη σοβαρή σύγκρουση», ενώ πρόσθεσε πως «32 άτομα βρίσκονται στο νοσοκομείο».Τραμπ: «Είναι απίστευτο ότι κανείς δεν έχασε τη ζωή του από αυτή τη σοβαρή σύγκρουση»

Το περιστατικό σχολίασε και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος με ανάρτηση στο Truth Social τόνισε πως «είναι απίστευτο ότι κανείς δεν έχασε τη ζωή του από αυτή τη σοβαρή σύγκρουση», ενώ πρόσθεσε πως «32 άτομα βρίσκονται στο νοσοκομείο».

Ο Αμερικανός πρόεδρος ευχαρίστησε «την Ακτοφυλακή των Ηνωμένων Πολιτειών για την απίστευτη δουλειά που έκανε όσον αφορά τη διάσωση, καθώς και για τις άλλες ενέργειες που σχετίζονται με τη σύγκρουση των δύο πλοίων στη Λουιζιάνα. Ευχαριστώ τον Κυβερνήτη Τζεφ Λάντρι για την εξαιρετική ηγεσία που επέδειξε κατά τη διάρκεια αυτής της πολύ οδυνηρής περιόδου».

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

 

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