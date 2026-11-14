Εβδομάδα ανατροπών στην Κύπρο - Η συμφωνία, το φονικό και η «λίστα θανάτου»

Σημαντικές εξελίξεις σε διαφορετικά μέτωπα απασχόλησαν την επικαιρότητα στην Κύπρο κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, με το Κυπριακό να επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο, έπειτα από τη συμφωνία για το άνοιγμα δύο νέων σημείων διέλευσης και την προοπτική νέας τριμερούς συνάντησης με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικές έρευνες για τον φόνο 51χρονου Βρετανού στην Πέγεια συνεχίστηκαν με εντατικούς ρυθμούς, καθώς οι καταθέσεις των εμπλεκομένων έφεραν στο φως νέα, εν μέρει αντικρουόμενα στοιχεία. Στο επίκεντρο της επικαιρότητας βρέθηκε και ο Κύπριος ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου, ο οποίος κατήγγειλε δημόσια ότι το όνομά του συμπεριλήφθηκε σε ουκρανική ιστοσελίδα που ο ίδιος χαρακτηρίζει ως «λίστα θανάτου», προκαλώντας κινητοποίηση για την ασφάλειά του.

1/ Κυπριακό: Συμφωνία για δύο νέα οδοφράγματα και βλέμμα στη συνάντηση με Γκουτέρες

Μια εξέλιξη με ιδιαίτερη πολιτική σημασία καταγράφηκε στο Κυπριακό, μετά την τριμερή συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, υπό την αιγίδα της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρίας Άνχελα Ολγκίν.

Σύμφωνα με το κοινό ανακοινωθέν των Ηνωμένων Εθνών, οι δύο ηγέτες συμφώνησαν στο ταυτόχρονο άνοιγμα των σημείων διέλευσης Λουρουτζίνας – Λυμπιών και Κάμπου – Καραβοστασίου, μια συμφωνία που αποτελεί ουσιαστικό βήμα στο πεδίο των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης.

Ωστόσο, η υλοποίησή της προϋποθέτει την ολοκλήρωση συγκεκριμένης προεργασίας, ενώ δεν ανακοινώθηκε χρονοδιάγραμμα για τη λειτουργία των νέων διελεύσεων.

Στο τραπέζι και άλλα σημεία διέλευσης

Πέραν των δύο οδοφραγμάτων για τα οποία επιτεύχθηκε συμφωνία, η συζήτηση επεκτάθηκε και σε άλλα σημεία διέλευσης που παραμένουν σε εκκρεμότητα.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε λόγο για πρόοδο στο ζήτημα Αθηαίνου – Πυροΐου, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν υπήρξε οριστική κατάληξη. Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως το θέμα των Κοκκίνων εξακολουθεί να βρίσκεται στο τραπέζι των συνομιλιών.

Η κοινή ανακοίνωση περιλαμβάνει επίσης συμφωνίες για την προώθηση περιβαλλοντικών έργων, την ανταλλαγή αρχειακού υλικού, την αποκατάσταση μαρωνίτικων εκκλησιών και αρμενικού μοναστηριού, καθώς και την επανέναρξη του εκπαιδευτικού προγράμματος «Imagine».

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στη δημιουργία μηχανισμού ταχείας ανταπόκρισης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, μέσω της αρμόδιας Τεχνικής Επιτροπής.

Το επόμενο βήμα και η προοπτική διευρυμένης συνάντησης

Το πολιτικό ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στη νέα τριμερή συνάντηση με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, η οποία, σύμφωνα με το κοινό ανακοινωθέν, αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης χαρακτήρισε τη συνάντηση θετικό βήμα προς την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων, εκφράζοντας την προσδοκία ότι θα δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για ανακοίνωση διευρυμένης συνάντησης πριν από το τέλος του 2026.

Αποκάλυψε, παράλληλα, ότι παρέδωσε αντίγραφο των 19 προτάσεων της ελληνοκυπριακής πλευράς, ώστε να βρίσκονται ενώπιον όλων των εμπλεκομένων.

Παρά το θετικό κλίμα, το μεγάλο ζητούμενο παραμένει κατά πόσο η κινητικότητα στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης μπορεί να μετατραπεί σε ουσιαστική πρόοδο στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για επίλυση του Κυπριακού.

2/ Φόνος στην Πέγεια: Αντικρουόμενες καταθέσεις και άφαντο το μαχαίρι

Στο αστυνομικό δελτίο, η υπόθεση του φόνου 51χρονου Βρετανού, μόνιμου κατοίκου Πέγειας, συγκέντρωσε έντονο ενδιαφέρον, καθώς οι έρευνες των Αρχών έφεραν στο προσκήνιο νέα στοιχεία για τις συνθήκες της φονικής συμπλοκής και τις κινήσεις που ακολούθησαν.

Στο επίκεντρο βρίσκεται 20χρονος, ο οποίος παραδέχθηκε, σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν, ότι τραυμάτισε με μαχαίρι τον 51χρονο κατά τη διάρκεια έντονου διαπληκτισμού.

Ο νεαρός υποστήριξε ενώπιον των ανακριτών ότι ενήργησε προκειμένου να προστατεύσει την 42χρονη μητέρα του, η οποία φέρεται να δεχόταν απειλές από το θύμα.

Σύμφωνα με τη δική του εκδοχή, ο 51χρονος κρατούσε μαχαίρι, το οποίο κατάφερε να του αποσπάσει, προτού τον τραυματίσει.

Η κατάθεση της 35χρονης που αλλάζει τα δεδομένα

Νέα διάσταση στην υπόθεση έδωσε η κατάθεση 35χρονης φίλης του 20χρονου, η οποία φέρεται να ήταν παρούσα κατά τη διάρκεια του επεισοδίου.

Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν στην εκπομπή «Alpha Καλημέρα», η γυναίκα φέρεται να ανέφερε ότι είδε τόσο τον 20χρονο όσο και τον 51χρονο να κρατούν μαχαίρια, διαφοροποιώντας έτσι την εικόνα που είχε παρουσιαστεί μέσα από την αρχική κατάθεση του νεαρού.

Οι ανακριτές επιχειρούν να διασταυρώσουν τις δύο εκδοχές, προκειμένου να διαπιστώσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο θανάσιμος τραυματισμός.

Η εγκατάλειψη του τραυματία και οι έρευνες στον Ακάμα

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στα γεγονότα που ακολούθησαν τη συμπλοκή.

Η 35χρονη φέρεται να κατέθεσε ότι ανέλαβε να μεταφέρει τον τραυματισμένο 51χρονο στο νοσοκομείο, ωστόσο κατά τη διαδρομή πανικοβλήθηκε και εγκατέλειψε το όχημα σε χωράφι, περίπου ένα χιλιόμετρο από την κατοικία.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της, ειδοποίησε ασθενοφόρο και επέστρεψε στο σπίτι όπου είχε σημειωθεί το επεισόδιο.

Ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία που εξακολουθούν να αναζητούν οι Αρχές είναι το μαχαίρι που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε στη φονική επίθεση.

Παρά τις έρευνες στην περιοχή του Ακάμα, σε σημείο που υπέδειξαν οι εμπλεκόμενοι, το μαχαίρι δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστεί.

Για την υπόθεση τελούν υπό κράτηση ο 20χρονος, η 42χρονη μητέρα του και η 35χρονη, με τις Αρχές να συνεχίζουν τις εξετάσεις για την πλήρη διαλεύκανση των γεγονότων.

3/ Φειδίας Παναγιώτου: Καταγγελία για «λίστα θανάτου» και κινητοποίηση σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Έντονες αντιδράσεις και ανησυχία προκάλεσαν οι δημόσιες καταγγελίες του Κύπριου ευρωβουλευτή Φειδία Παναγιώτου, ο οποίος υποστήριξε ότι το όνομά του και προσωπικά του στοιχεία έχουν δημοσιευθεί στην ουκρανική ιστοσελίδα «Myrotvorets».

Μέσα από βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο ευρωβουλευτής χαρακτήρισε τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα ως «λίστα θανάτου», υποστηρίζοντας ότι περιλαμβάνει στοιχεία προσώπων που παρουσιάζονται ως εχθροί της Ουκρανίας.

Ο ίδιος συνέδεσε τη συμπερίληψή του στην ιστοσελίδα με την επίσκεψη που πραγματοποίησε στη Μόσχα το 2025, μαζί με άλλους ευρωβουλευτές, καθώς και με τις δημόσιες τοποθετήσεις του υπέρ της διπλωματικής επίλυσης του πολέμου.

Οι αναφορές του για τη λειτουργία της ιστοσελίδας και τις πιθανές διασυνδέσεις της αποτελούν ισχυρισμούς του ίδιου, οι οποίοι δεν συνιστούν από μόνοι τους επιβεβαίωση ύπαρξης συγκεκριμένης απειλής κατά της ζωής του.

«Καταδικάζω τη ρωσική εισβολή, αλλά χρειάζεται διπλωματία»

Ο Φειδίας Παναγιώτου ξεκαθάρισε ότι καταδικάζει τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, την οποία χαρακτήρισε παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Παράλληλα, επέμεινε στην ανάγκη ενίσχυσης της διπλωματίας, υποστηρίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να διαδραματίσει πιο ενεργό ρόλο στις προσπάθειες τερματισμού του πολέμου.

Συνέδεσε μάλιστα τη θέση του με την εμπειρία της Κύπρου, επισημαίνοντας ότι η χώρα γνωρίζει τις συνέπειες της εισβολής και της κατοχής και ότι η επίλυση των διαφορών πρέπει να επιδιώκεται μέσα από τον διάλογο.

Ενημερώθηκαν Αστυνομία και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Μετά τη δημοσιοποίηση των καταγγελιών, η Άμεση Δημοκρατία προχώρησε σε ενέργειες με στόχο την προστασία του ευρωβουλευτή.

Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Φοίβος Δουκανάρης, έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες υπηρεσίες ασφαλείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και η Αστυνομία Κύπρου.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη πρωτοβουλία συλλογής υπογραφών από ευρωβουλευτές, προκειμένου το ζήτημα να τεθεί ενώπιον της προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, με αίτημα τη λήψη μέτρων.

Η υπόθεση αποκτά έτσι και ευρωπαϊκή διάσταση, με την ασφάλεια των εκλεγμένων αντιπροσώπων, τη δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων και τα όρια της πολιτικής αντιπαράθεσης να βρίσκονται στο επίκεντρο.

Μια εβδομάδα με εξελίξεις και ανοιχτά μέτωπα

Οι τρεις υποθέσεις που κυριάρχησαν στην κυπριακή επικαιρότητα αφήνουν πίσω τους σημαντικά ερωτήματα και εξελίξεις που αναμένονται το επόμενο διάστημα.

Στο Κυπριακό, η συμφωνία για νέα σημεία διέλευσης δημιουργεί προσδοκίες, χωρίς ωστόσο να αναιρεί τις δυσκολίες για την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων.

Στην Πέγεια, το ανακριτικό έργο συνεχίζεται, με τις Αρχές να αναζητούν κρίσιμα τεκμήρια και να αξιολογούν τις καταθέσεις των εμπλεκομένων.

Την ίδια ώρα, οι καταγγελίες του Φειδία Παναγιώτου αναμένεται να απασχολήσουν περαιτέρω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθώς προωθούνται πρωτοβουλίες για την εξέταση της υπόθεσης.