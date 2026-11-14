Άγρια επίθεση σε νυχτερινό κέντρο στη Λεμεσό: Έστειλαν στο νοσοκομείο 33χρονο, τέσσερις συλλήψεις

Η Αστυνομία ειδοποιήθηκε για επεισόδιο μεταξύ θαμώνων γύρω στις 00:20, λίγο μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο νυχτερινό κέντρο βρήκαν τον 33χρονο τραυματισμένο στο πρόσωπο. Σύμφωνα με όσα ανέφεραν άλλοι θαμώνες, τέσσερα άτομα φέρονται να τον χτύπησαν και στη συνέχεια να έφυγαν από το σημείο.

Ο 33χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι έφερε κάταγμα κρανίου, θλαστικά τραύματα στο πρόσωπο και αιμορραγία στο αριστερό μάτι. Λόγω της κατάστασής του, διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου παρέμεινε για νοσηλεία.

Γύρω στη 01:00, έπειτα από πληροφορία που έλαβαν, οι αστυνομικοί εντόπισαν σε ανοιχτό χώρο και συνέλαβαν τέσσερις αλλοδαπούς. Πρόκειται για δύο 23χρονους άνδρες, μία 22χρονη γυναίκα και έναν 22χρονο άνδρα. Ο 22χρονος φέρει κάταγμα ρινικού οστού και εκχυμώσεις στο πρόσωπο.

Η Αστυνομία συνεχίζει τη διερεύνηση της υπόθεσης.