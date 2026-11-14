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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Άγρια επίθεση σε νυχτερινό κέντρο στη Λεμεσό: Έστειλαν στο νοσοκομείο 33χρονο, τέσσερις συλλήψεις

 14.11.2026 - 07:58
Άγρια επίθεση σε νυχτερινό κέντρο στη Λεμεσό: Έστειλαν στο νοσοκομείο 33χρονο, τέσσερις συλλήψεις

Με κάταγμα κρανίου και αιμορραγία στο αριστερό μάτι νοσηλεύεται 33χρονος στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, έπειτα από επεισόδιο σε νυχτερινό κέντρο στην περιοχή της Σαριπόλου, στη Λεμεσό. Η Αστυνομία συνέλαβε τέσσερα πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση.

Η Αστυνομία ειδοποιήθηκε για επεισόδιο μεταξύ θαμώνων γύρω στις 00:20, λίγο μετά τα μεσάνυχτα του Σαββάτου. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο νυχτερινό κέντρο βρήκαν τον 33χρονο τραυματισμένο στο πρόσωπο. Σύμφωνα με όσα ανέφεραν άλλοι θαμώνες, τέσσερα άτομα φέρονται να τον χτύπησαν και στη συνέχεια να έφυγαν από το σημείο.

Ο 33χρονος μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν ότι έφερε κάταγμα κρανίου, θλαστικά τραύματα στο πρόσωπο και αιμορραγία στο αριστερό μάτι. Λόγω της κατάστασής του, διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου παρέμεινε για νοσηλεία.

Γύρω στη 01:00, έπειτα από πληροφορία που έλαβαν, οι αστυνομικοί εντόπισαν σε ανοιχτό χώρο και συνέλαβαν τέσσερις αλλοδαπούς. Πρόκειται για δύο 23χρονους άνδρες, μία 22χρονη γυναίκα και έναν 22χρονο άνδρα. Ο 22χρονος φέρει κάταγμα ρινικού οστού και εκχυμώσεις στο πρόσωπο.

Η Αστυνομία συνεχίζει τη διερεύνηση της υπόθεσης.

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