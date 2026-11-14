VIDEO: Μην ξοδέψεις αυτό το δίευρο αν το βρεις - Μπορεί να αξίζει περισσότερο από έναν μισθό - Οι λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά

Οι παλαιότεροι ίσως θυμούνται ακόμα την εποχή της μετάβασης, όταν το ποσό αυτό μεταφραζόταν σε περίπου 680 δραχμές – ένα νούμερο διόλου ευκαταφρόνητο τότε, αλλά που σήμερα τείνει να θεωρείται ευτελούς αξίας.

Κι όμως, κάτω από τις κατάλληλες συνθήκες, αυτό το τόσο γνώριμο κέρμα μπορεί να κρύβει μια απρόσμενη περιουσία, σύμφωνα με το Euronews.

Είτε πρόκειται για εξαιρετικά περιορισμένες επετειακές κοπές είτε για σπάνια κατασκευαστικά σφάλματα που ξέφυγαν από τους αυστηρούς ελέγχους των νομισματοκοπείων, ορισμένα δίευρα μετατρέπονται σε περιζήτητους θησαυρούς για τους συλλέκτες, εκτινάσσοντας την αξία τους σε εκατοντάδες ή ακόμα και χιλιάδες ευρώ.

Γκρέις Κέλι: Το νόμισμα των 2 ευρώ που κοστίζει… 3.000

Στις πιο γνωστές σπανιότητες ανήκει ένα δίευρο αναμνηστικό νόμισμα του Μονακό, του 2007. Είναι αφιερωμένο στην 25η επέτειο από τον θάνατο της αξέχαστης Γκρέις Κέλι, η οποία εκτός από σταρ του Χόλιγουντ ήταν και πριγκίπισσα του Μονακό.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αναφέρει ότι κόπηκαν μόλις 20.001 τεμάχια. Το συγκεκριμένο νόμισμα ξεχωρίζει από το πορτρέτο της πριγκίπισσας, την ένδειξη της χώρας «MONACO» και το έτος 2007. Δεξιά από την εικόνα αναγράφεται το όνομα του καλλιτέχνη, «R.B. BARON».



Κατά την εκτίμηση ειδικών, το συγκεκριμένο νόμισμα αξίζει περίπου 3.100 ευρώ.

Υπάρχει όμως ένα μεγάλο «αλλά»: το νόμισμα διατέθηκε αποκλειστικά σε συλλέκτες και δεν κυκλοφόρησε κανονικά για συναλλαγές. Γι’ αυτό θα ήταν εξαιρετικά σπάνιο να το βρει κανείς στην πραγματικότητα. Τυπικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πληρωμές ως κανονικό δίευρο, ωστόσο δύσκολα θα το έκανε κάποιος συνειδητά.

Όταν ένα λάθος ανεβάζει την αξία του νομίσματος

Εκτός από τις σπάνιες εκδόσεις, και τα λάθη μπορούν να αυξήσουν την αξία ενός νομίσματος και η πιθανότητα να βρεθεί ένα τέτοιο κομμάτι είναι πιο ρεαλιστική.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι να μην εφαρμόζει σωστά η σφραγίδα του νομίσματος, κάνοντάς το να φαίνεται περισσότερο σαν… τηγανητό αυγό ή κάλπικο κέρμα.



Πώς μπορεί να συμβεί αυτό; Κατά την παραγωγή των κερμάτων δύο διαφορετικά μεταλλικά τμήματα ενώνονται υπό μεγάλη πίεση και σφραγίζονται. Παρά την ακριβή τεχνολογία και τους σχολαστικούς ελέγχους, ορισμένα ελαττωματικά κομμάτια καταφέρνουν να βγουν σε κυκλοφορία.

Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί το γερμανικό αναμνηστικό δίευρο «Sachsen-Anhalt» του 2021, το οποίο κόπηκε πάνω σε κενό μονόευρου.

Έτσι, τα χρώματα είναι αντίστροφα σε σχέση με ένα κανονικό δίευρο: ο εξωτερικός δακτύλιος είναι χρυσαφί και το εσωτερικό τμήμα ασημί.

Επιπλέον, το συγκεκριμένο κομμάτι ζυγίζει μόλις 7,50 γραμμάρια αντί για τα συνήθη 8,50.

Το περιοδικό «WirtschaftsWoche» αναφέρει ενδεικτικά τιμές από 100 έως 650 ευρώ για τέτοια νομίσματα. Κάποιοι έμποροι μπορεί να δώσουν και 1.200 ευρώ για τέτοια νομίσματα με λανθασμένες κοπές.

Το απίστευτο λάθος με ελληνικά νομίσματα

Σύμφωνα με το zwei-euro.com, αρκετά δημοφιλές στο διαδίκτυο είναι και ένα ελληνικό 2ευρο, το οποίο έχει ένα τυπογραφικό λάθος: έχει ένα ένα μικρό «S» μέσα σε αστέρι.

Στην πραγματικότητα, το γράμμα παραπέμπει στη λέξη «Suomi», δηλαδή στη Φινλανδία, όπου κατασκευάστηκε μέρος των ελληνικών κερμάτων.

Μάλιστα, σύμφωνα με ειδικούς, κυκλοφορούν περίπου 70 εκατ. τεμάχια με το λάθος αυτό. Δυστυχώς, δεν έχουν κάποια ιδιαίτερη αξία.

Βρήκατε πολύτιμο νόμισμα; Μην το γυαλίσετε!

Όποιος εντοπίσει ένα ασυνήθιστο νόμισμα, καλό είναι πρώτα να διαπιστώσει τη χώρα έκδοσης, τη χρονολογία και το σχέδιό του. Η ΕΚΤ καταγράφει τις επίσημες αναμνηστικές εκδόσεις δίευρων στην ιστοσελίδα της.

Αν στη συνέχεια θεωρείτε ότι έχετε βρει ένα πολύτιμο κομμάτι, θα πρέπει να το δείξετε σε έναν εξειδικευμένο έμπορο νομισμάτων ή σε κάποιο ειδικό σπίτι δημοπρασιών.



Αν επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για σπάνιο εύρημα, μπορείτε είτε να το πουλήσετε απευθείας είτε να το βγάλετε σε δημοπρασία.

Ενημερωθείτε εκ των προτέρων για τυχόν προμήθειες και, κυρίως, μην καθαρίσετε ή γυαλίσετε το νόμισμα, γιατί έτσι μπορεί να μειωθεί η συλλεκτική του αξία. Με το τρίψιμο ή το γυάλισμα δημιουργούνται ανεπαίσθητες γρατζουνιές και χάνεται η αρχική του λάμψη από την κοπή.

Πηγή: ieidiseis.gr