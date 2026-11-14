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ΥΓΕΙΑ

Τι τρώνε για πρωινό όσοι έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στη μελέτη της διατροφής;

 14.11.2026 - 12:33
Τι τρώνε για πρωινό όσοι έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στη μελέτη της διατροφής;

Τι τρώνε για πρωινό όσοι έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στη μελέτη της διατροφής; Σε ρεπορτάζ της Washington Post, κορυφαίοι ειδικοί των ΗΠΑ περιγράφουν το καθημερινό τους μενού. Τα πιάτα τους διαφέρουν, ένα τρόφιμο όμως επανέρχεται συχνά: το γιαούρτι.

Το προτιμούν επειδή είναι πλούσιο σε πρωτεΐνη, βιταμίνες και μέταλλα, ενώ περιέχει και προβιοτικά, που ωφελούν το έντερο. Ως «ελληνικό» (Greek yogurt) κυκλοφορεί στις ΗΠΑ το στραγγιστό γιαούρτι, με πιο πηχτή υφή και περισσότερη πρωτεΐνη από το απλό.

Βρώμη, γιαούρτι και μύρτιλα για τον «πατριάρχη» της διατροφής

Ο Walter Willett, καθηγητής και πρώην επικεφαλής του Τμήματος Διατροφής στη Σχολή Δημόσιας Υγείας T.H. Chan του Χάρβαρντ, ξεκινά τη μέρα του με ένα μπολ βρώμη, στο οποίο προσθέτει ένα φλιτζάνι ελληνικό γιαούρτι, ξηρούς καρπούς και φρούτα.

Τις περισσότερες μέρες επιλέγει μύρτιλα, καθώς, όπως εξηγεί, σε μελέτες φαίνεται πως συνδέονται με μικρότερο κίνδυνο νευροεκφυλιστικών παθήσεων, όπως η νόσος Αλτσχάιμερ και Πάρκινσον.

Το μπολ του γαστρεντερολόγου για ένα υγιές έντερο

Ο Chris Damman, γαστρεντερολόγος στο Ιατρικό Κέντρο του Πανεπιστημίου της Ουάσινγκτον και ειδικός στο μικροβίωμα, φροντίζει το πρωινό του να περιέχει φυτικές ίνες, ζυμωμένα τρόφιμα, «καλά» λιπαρά και πολυφαινόλες.

Κάποιες μέρες τρώει βρώμη με ξηρούς καρπούς, γάλα, μούρα και λίγη μαύρη σοκολάτα. Άλλες, επιλέγει ελληνικό γιαούρτι χαμηλών λιπαρών με γκρανόλα, ξηρούς καρπούς και φρέσκα φρούτα.

Ο καρδιολόγος που «ανυπομονεί» για το πρωινό του

Ο Eric Topol, συγγραφέας του βιβλίου «Super Agers: An Evidence-Based Approach to Longevity» για τη μακροζωία, ξεκινά με ένα μεγάλο φλιτζάνι σκέτο καφέ. Ακολουθεί ένα μπολ άπαχο γιαούρτι με βατόμουρα ή φράουλες και γκρανόλα με χαμηλή περιεκτικότητα σε ζάχαρη. «Ανυπομονώ γι’ αυτό κάθε μέρα», λέει.

Ο κοινός παρονομαστής

Τα τρία μπολ συνδυάζουν πρωτεΐνη από το γιαούρτι, φυτικές ίνες από τη βρώμη και τα φρούτα και «καλά» λιπαρά από τους ξηρούς καρπούς. Όπως φαίνεται από τους ειδικούς, το πρωινό για να είναι υγιεινό δεν απαιτεί εξεζητημένα υλικά: αρκούν λίγα, απλά τρόφιμα, σωστά συνδυασμένα, που προσαρμόζονται εύκολα στη γεύση του καθενός.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr

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