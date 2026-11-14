Τραγική κατάληξη: 2 νεκροί πυροσβέστες και ένας τραυματίας από κατάρρευση τμήματος κτιρίου στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους, ενώ ένας ακόμη τραυματίστηκε.

Οι τρεις πυροσβέστες υπηρετούσαν στον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών.

Το περιστατικό σημειώθηκε όταν, κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης, υποχώρησε τμήμα στο εσωτερικό του κτιρίου, με αποτέλεσμα οι πυροσβέστες να καταπλακωθούν από συντρίμμια.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά περίπου στις 11:40.

Για την αντιμετώπισή της κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με έξι οχήματα, από τον 10ο, τον 6ο και τον 12ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, καθώς και την 1η ΕΜΑΚ.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

Πηγή: skai.gr