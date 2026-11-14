Κατέρρευσε κτήριο εν ώρα κατάσβεσης στην Ελλάδα: Ένας πυροσβέστης χωρίς τις αισθήσεις του, ένας τραυματίας, αναζητείται ο τρίτος

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η φωτιά εκδηλώθηκε σε εγκαταλελειμμένο κτήριο επί της οδού Κατσαντώνη, στον δήμο Φυλής. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης, υποχώρησε τμήμα στο εσωτερικό του κτηρίου, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν πυροσβέστες που συμμετείχαν στην επιχείρηση.

Κατέρρευσε κτήριο εν ώρα κατάσβεσης στο Ζεφύρι: Ένας πυροσβέστης χωρίς τις αισθήσεις του, ένας τραυματίας, αναζητείται ο τρίτος



Ένας από τους πυροσβέστες ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να διακομιστεί στο νοσοκομείο. Ένας δεύτερος πυροσβέστης ανασύρθηκε τραυματισμένος, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό τρίτου.

Κατέρρευσε κτήριο εν ώρα κατάσβεσης στο Ζεφύρι: Ένας πυροσβέστης χωρίς τις αισθήσεις του, ένας τραυματίας, αναζητείται ο τρίτος



Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά περίπου στις 11:40 το πρωί. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με έξι οχήματα από τον 10ο, τον 6ο και τον 12ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, καθώς και δυνάμεις της 1ης ΕΜΑΚ.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες υποχώρησε το τμήμα του κτηρίου δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.





Παράλληλα, για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών. Η επιχείρηση παραμένει σε εξέλιξη, με τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής να επικεντρώνονται στον εντοπισμό του αγνοούμενου συναδέλφου τους.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα