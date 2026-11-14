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LIFESTYLE

Αναστασία για Γιώργο Μαζωνάκη: Ήταν άρχοντας, μετά τον θάνατό του δεν μπορούσα να κοιμηθώ για μια εβδομάδα, δεν λειτουργούσα

 14.11.2026 - 13:22
Αναστασία για Γιώργο Μαζωνάκη: Ήταν άρχοντας, μετά τον θάνατό του δεν μπορούσα να κοιμηθώ για μια εβδομάδα, δεν λειτουργούσα

Τη συναισθηματική φόρτιση που βίωσε όταν πληροφορήθηκε την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, περιέγραψε η Αναστασία. Η τραγουδίστρια που είχε συνεργαστεί μαζί του αποκάλυψε πως η είδηση την επηρέασε τόσο έντονα, ώστε για αρκετές ημέρες δεν μπορούσε να κοιμηθεί ούτε να λειτουργήσει κανονικά.

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