Τα 4 ζώδια που έχουν την τύχη με το μέρος τους - Το σύμπαν τούς κλείνει το μάτι

Κριός

Ο Νοέμβριος είναι μήνας ξεκαθαρισμάτων και ουσιαστικών αλλαγών. Απομακρύνετε από τη ζωή σας ό,τι δεν λειτουργεί πλέον, από προβληματικές σχέσεις μέχρι συνήθειες και επαγγελματικές καταστάσεις που σας κρατούν πίσω. Μαθαίνετε να βάζετε τον εαυτό σας σε προτεραιότητα και να διεκδικείτε όσα αξίζετε, χωρίς να αισθάνεστε την ανάγκη να αποδεικνύετε συνεχώς την αξία σας. Δεν αποκλείεται να πετύχετε έναν σημαντικό στόχο ή να ολοκληρώσετε μια απαιτητική προσπάθεια. Αυτή τη φορά, όμως, αναζητάτε κάτι περισσότερο από μια πρόσκαιρη επιτυχία: θέλετε αποτελέσματα με διάρκεια.

Λέων

Ετοιμαστείτε να βρεθείτε στο επίκεντρο της προσοχής. Ο Νοέμβριος φέρνει αναγνώριση, επαγγελματικές ευκαιρίες και πιθανές αλλαγές που θα ενισχύσουν τη θέση σας. Η αυτοπεποίθηση και το θάρρος σας επιστρέφουν δυναμικά, ενώ οι πλανητικές επιρροές σάς βοηθούν να αφήσετε πίσω ανθρώπους και καταστάσεις που δεν σας ωφελούν. Είναι η στιγμή να διεκδικήσετε όσα επιθυμείτε και να μην περιορίσετε τις φιλοδοξίες σας.

Ζυγός

Μετά από ένα διάστημα καθυστερήσεων και συναισθηματικής αστάθειας, τα πράγματα αρχίζουν επιτέλους να λειτουργούν υπέρ σας. Η Αφροδίτη, ο κυβερνήτης πλανήτης σας, επιστρέφει σε ορθή πορεία στις 13 Νοεμβρίου, φέρνοντας θετικές εξελίξεις στην προσωπική και κοινωνική σας ζωή. Περισσότερη αγάπη και προσοχή έρχονται από φίλους και ανθρώπους που σας εκτιμούν. Ταυτόχρονα, απομακρύνεστε από σχέσεις που δεν σας καλύπτουν πια και έρχεστε πιο κοντά σε εκείνους με τους οποίους αισθάνεστε πραγματικά ο εαυτός σας.

Σκορπιός

Ο Νοέμβριος μπορεί να αποδειχθεί ένας από τους σημαντικότερους μήνες της ζωής σας, γεμάτος αποφάσεις και απρόσμενες εξελίξεις. Νέες ευκαιρίες και ενδιαφέρουσες γνωριμίες κάνουν την εμφάνισή τους, ενώ καλείστε να αποχωριστείτε όσα δεν έχουν πλέον θέση στη ζωή σας. Μην επιμένετε σε σχέσεις και καταστάσεις που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους. Αφήνοντας χώρο για το καινούργιο, θα ανακαλύψετε πόσα όμορφα πράγματα σας περιμένουν.

ΠΗΓΗ: marieclaire.gr