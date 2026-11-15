Ανείπωτη θλίψη στην Ελλάδα: Στη δημοσιότητα τα στοιχεία των 2 πυροσβεστών - Δείτε φωτογραφίες

Πρόκειται για τον 23χρονο πυροσβέστη Γιώργο Ζυμπίδη και τον 44χρονο υπαρχιπυροσβέστη Ηλία Βαλατσό, που συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης της φωτιάς σε κτήριο επί της οδού Κατσαντώνη. Οι δύο άνδρες βρέθηκαν εγκλωβισμένοι σε υπόγειο χώρο και ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους, ενώ ένας ακόμη συνάδελφός τους, ηλικίας 43 ετών, τραυματίστηκε.



Ο 44χρονος Ηλίας Βαλατσός

Ιδιαίτερα τραγικό είναι το γεγονός ότι ο 23χρονος είχε αποφοιτήσει από τη Σχολή Πυροσβεστών στην Πτολεμαΐδα μόλις πριν από λίγους μήνες, ξεκινώντας ουσιαστικά την επαγγελματική του πορεία στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Οι δύο πυροσβέστες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο «Αττικόν», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους, ενώ ο τραυματισμένος συνάδελφός τους μεταφέρθηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Τρεις συλλήψεις για τη φωτιά – Αναζητείται ο 44χρονος πατέρας

Η σημαντικότερη εξέλιξη στην έρευνα σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, όταν οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη μιας 34χρονης γυναίκας και των δύο ανήλικων θυγατέρων της, ηλικίας 13 και 16 ετών, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Παράλληλα, αναζητείται ο 44χρονος σύζυγος της γυναίκας και πατέρας των δύο κοριτσιών.

Σύμφωνα με το προανακριτικό υλικό που συγκέντρωσαν στελέχη του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού και την Ασφάλεια Ζεφυρίου, η οικογένεια διέμενε στον ισόγειο χώρο του εγκαταλελειμμένου κτηρίου. Για τη θέρμανσή της χρησιμοποιούσε ξυλόσομπα και, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα ενδείξεις, τα μέλη της φέρονται να εναπόθεταν υπολείμματα καύσης στο κλιμακοστάσιο.



Οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο τα συγκεκριμένα υπολείμματα να προκάλεσαν την πυρκαγιά που οδήγησε στη μοιραία επιχείρηση. Κατά την αυτοψία στον χώρο εντοπίστηκαν απορρίμματα, πλαστικά και άλλα εύφλεκτα υλικά, τα οποία εξετάζονται προκειμένου να διαπιστωθεί ο μηχανισμός έναρξης και εξάπλωσης της φωτιάς.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, από τα μέχρι στιγμής στοιχεία προκύπτει πιθανή αιτιώδης σύνδεση ανάμεσα στην εναπόθεση των υπολειμμάτων καύσης και στην εκδήλωση της πυρκαγιάς. Ωστόσο, η προανάκριση δεν έχει ολοκληρωθεί και η ακριβής αλληλουχία των γεγονότων παραμένει υπό διερεύνηση.

Δείτε φωτογραφίες από το καμένο εγκαταλελειμμένο κτήριο στο Ζεφύρι:



Πώς εκτυλίχθηκε η τραγωδία

Όλα ξεκίνησαν περίπου στις 11:40 το πρωί του Σαββάτου, όταν το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτήριο επί της οδού Κατσαντώνη, στον δήμο Φυλής. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με έξι οχήματα από τον 10ο, τον 6ο και τον 12ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, καθώς και δυνάμεις της 1ης ΕΜΑΚ.

Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης, οι πυροσβέστες εισήλθαν στο εσωτερικό του κτηρίου, επιχειρώντας να περιορίσουν τις φλόγες. Οι πρώτες πληροφορίες έκαναν λόγο για υποχώρηση τμήματος της κατασκευής, με αποτέλεσμα να χαθεί η επικοινωνία με δύο από τους πυροσβέστες που βρίσκονταν στο εσωτερικό. Αμέσως ξεκίνησε επιχείρηση εντοπισμού και απεγκλωβισμού τους.

Οι δύο άνδρες ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και παραλήφθηκαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, χωρίς όμως να καταστεί δυνατό να σωθούν.Ένας τρίτος πυροσβέστης κατάφερε να βγει από το κτήριο και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, έχοντας υποστεί τραυματισμό και ισχυρό σοκ από όσα διαδραματίστηκαν.

Τα δύο σενάρια για τον θάνατο των πυροσβεστών

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους οι δύο άνδρες αποτελούν το βασικό αντικείμενο της έρευνας. Παρότι αρχικά είχε αναφερθεί ότι κατέρρευσε τμήμα του κτηρίου, νεότερα στοιχεία από την αυτοψία και φωτογραφίες του εσωτερικού έχουν δημιουργήσει διαφορετική εικόνα για το τι ακριβώς συνέβη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, οι ερευνητές εξετάζουν δύο βασικά ενδεχόμενα. Το πρώτο είναι οι δύο πυροσβέστες να γλίστρησαν ή να έχασαν την ισορροπία τους σε εσωτερική σκάλα, με αποτέλεσμα να πέσουν στον υπόγειο χώρο και να τραυματιστούν σοβαρά.

Το δεύτερο, που θεωρείται επικρατέστερο σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ, είναι να αποπροσανατολίστηκαν μέσα στο υπόγειο, λόγω του πυκνού καπνού, της περιορισμένης ορατότητας και των ιδιαίτερα δύσκολων συνθηκών, με αποτέλεσμα να μην καταφέρουν να εντοπίσουν την έξοδο.

Σύμφωνα με αυτή την εκδοχή, οι δύο άνδρες ενδέχεται να έχασαν τη ζωή τους από τις αναθυμιάσεις, αφού εξαντλήθηκε ο διαθέσιμος αέρας στις αναπνευστικές συσκευές τους. Οι φωτογραφίες από το σημείο δεν φαίνεται να επιβεβαιώνουν τις αρχικές αναφορές για εκτεταμένη κατάρρευση τοίχου ή δαπέδου, στοιχείο το οποίο επίσης εξετάζεται.

Οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος και τα αίτια θανάτου θα αποσαφηνιστούν από τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής και τεχνικής διερεύνησης.

«Πάτησαν στη σκάλα και έπεσαν στο κενό»

Συγκλονιστική ήταν η περιγραφή του προέδρου του Πανελλαδικού Σωματείου Πυροσβεστών, Κωνσταντίνου Παπαντώνη, ο οποίος μίλησε με δάκρυα στα μάτια για τις πληροφορίες που είχε συγκεντρώσει από συναδέλφους του. Όπως ανέφερε, στο εσωτερικό υπήρχε μια στενή, περιστρεφόμενη σκάλα, η οποία οδηγούσε σε υπόγειο χώρο γεμάτο σκουπίδια και εύφλεκτα υλικά.

«Πατήσανε πάνω από τη σκάλα οι συνάδελφοι και έφυγαν από το κενό», ανέφερε, διευκρινίζοντας, πάντως, ότι μετέφερε όσα του είχαν περιγράψει άλλοι πυροσβέστες και ότι δεν μπορούσε να επιβεβαιώσει όλες τις λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με την περιγραφή του, ο υπόγειος χώρος ήταν εξαιρετικά περιορισμένος και η φωτιά είχε δημιουργήσει συνθήκες που δυσκόλευαν τον απεγκλωβισμό.

Η μαρτυρία αυτή ενισχύει τα ερωτήματα για το πώς βρέθηκαν οι δύο πυροσβέστες στον συγκεκριμένο χώρο και γιατί δεν κατάφεραν να επιστρέψουν στην έξοδο.

Ένορκη Διοικητική Εξέταση και μεσίστιες σημαίες

Για τη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση από το Πυροσβεστικό Σώμα.

Η διοικητική έρευνα θα εξετάσει τις επιχειρησιακές συνθήκες, την εξέλιξη της κατάσβεσης και τα γεγονότα που οδήγησαν στον εγκλωβισμό των δύο πυροσβεστών. Παράλληλα, συνεχίζεται η προανάκριση για την αιτία εκδήλωσης της πυρκαγιάς, ώστε να αποσαφηνιστούν οι τυχόν ποινικές ευθύνες.

Με εντολή του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, οι σημαίες στις υπηρεσίες της χώρας κυματίζουν μεσίστιες ως ένδειξη πένθους. Σε ανακοίνωσή της, η φυσική ηγεσία του Σώματος εξέφρασε τη βαθιά θλίψη της για τον θάνατο των δύο στελεχών και τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες και στους οικείους τους.

Την οδύνη του εξέφρασε και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, τονίζοντας ότι η απώλεια των δύο πυροσβεστών υπενθυμίζει το μέγεθος της προσφοράς των ανθρώπων που θέτουν καθημερινά τη ζωή τους σε κίνδυνο για την προστασία των πολιτών.

Συλλυπητήρια στις οικογένειες εξέφρασαν ακόμη ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς και ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης.

Πηγή: protothema.gr