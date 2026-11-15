Θανατηφόρα στην Κύπρο: Ποια ημέρα και ποιες ώρες καταγράφονται οι περισσότερες τραγωδίες στην άσφαλτο;

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ανάλυση των στοιχείων της Τροχαίας για την πενταετία 2021–2025, καθώς μία συγκεκριμένη ημέρα εμφανίζεται σταθερά με υψηλό αριθμό θανατηφόρων συγκρούσεων, ενώ αξιοσημείωτα είναι και τα ευρήματα για τις απογευματινές και βραδινές ώρες.

Τα δεδομένα αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία όταν συνδυάζονται με το Στρατηγικό Σχέδιο της Αστυνομίας 2026–2028, το οποίο θέτει ως βασική προτεραιότητα τη μείωση των θανάτων στους κυπριακούς δρόμους.

Η ημέρα με τις περισσότερες θανατηφόρες συγκρούσεις

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, το Σάββατο καταγράφηκαν 42 θανατηφόρες οδικές συγκρούσεις κατά την περίοδο 2021–2025, περισσότερες από οποιαδήποτε άλλη ημέρα της εβδομάδας.

Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί στο 21,9% των συνολικά 192 θανατηφόρων συγκρούσεων που σημειώθηκαν στη συγκεκριμένη πενταετία.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Κυριακή, με 32 θανατηφόρες συγκρούσεις, ενώ ακολουθεί η Δευτέρα με 28.

Την Τετάρτη και την Παρασκευή καταγράφηκαν από 26 συγκρούσεις, την Τρίτη 23 και την Πέμπτη 15.

Ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι το στοιχείο που προκύπτει όταν εξετάζονται μαζί οι δύο ημέρες του Σαββατοκύριακου.

Σάββατο και Κυριακή συγκεντρώνουν συνολικά 74 θανατηφόρες συγκρούσεις, δηλαδή περίπου 38,5% του συνόλου της πενταετίας.

Πρακτικά, σχεδόν τέσσερις στις δέκα θανατηφόρες συγκρούσεις της εξεταζόμενης περιόδου καταγράφηκαν μέσα στο Σαββατοκύριακο.

Πρόκειται για ένα εύρημα που προκαλεί προβληματισμό, ιδιαίτερα καθώς τα Σαββατοκύριακα συνδέονται με οικογενειακές μετακινήσεις, εκδρομές και δραστηριότητες αναψυχής.

Τι συνέβη ειδικά το 2025;

Η εικόνα του τελευταίου ολοκληρωμένου έτους ενισχύει το ενδιαφέρον γύρω από το συγκεκριμένο εύρημα. Το 2025 καταγράφηκαν συνολικά 45 θανατηφόρες συγκρούσεις, στις οποίες έχασαν τη ζωή τους 45 άνθρωποι.

Από τις συγκρούσεις αυτές, δέκα σημειώθηκαν Σάββατο, περισσότερες από οποιαδήποτε άλλη ημέρα. Η Τετάρτη, η Παρασκευή και η Κυριακή ακολούθησαν με επτά θανατηφόρες συγκρούσεις η καθεμία. Την Τρίτη καταγράφηκαν έξι, ενώ τη Δευτέρα και την Πέμπτη από τέσσερις.

Επομένως, και το 2025 το Σάββατο βρέθηκε στην πρώτη θέση ως προς τον απόλυτο αριθμό θανατηφόρων συγκρούσεων.

Ποιες ώρες καταγράφονται οι περισσότερες συγκρούσεις;

Η ανάλυση της Αστυνομίας δεν περιορίζεται στις ημέρες της εβδομάδας. Οι επίσημοι πίνακες περιλαμβάνουν και την κατανομή των θανατηφόρων συγκρούσεων ανά τετράωρο.

Για την περίοδο 2021–2025, η χρονική ζώνη με τις περισσότερες θανατηφόρες συγκρούσεις ήταν από τις 16:00 μέχρι τις 19:59, με συνολικά 40 περιστατικά.

Ακολούθησε το διάστημα 20:00–23:59, με 36 θανατηφόρες συγκρούσεις.

Από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 03:59 καταγράφηκαν 33, ενώ από τις 08:00 έως τις 11:59 σημειώθηκαν 30.

Το διάστημα 12:00–15:59 συγκέντρωσε 28 περιστατικά και η περίοδος 04:00–07:59 άλλα 25.

Αυτό που ξεχωρίζει είναι ότι οι περισσότερες θανατηφόρες συγκρούσεις της πενταετίας δεν καταγράφηκαν μετά τα μεσάνυχτα, αλλά κατά τις απογευματινές και πρώτες βραδινές ώρες.

Πρόκειται για ώρες κατά τις οποίες πολλοί πολίτες επιστρέφουν από την εργασία τους, πραγματοποιούν αγορές, μεταφέρουν παιδιά σε δραστηριότητες ή μετακινούνται για προσωπικές υποχρεώσεις.

Το διαφορετικό στοιχείο του 2025

Ειδικά για το 2025, η χρονική κατανομή παρουσιάζει μια αξιοσημείωτη διαφοροποίηση. Οι περισσότερες θανατηφόρες συγκρούσεις της χρονιάς καταγράφηκαν μεταξύ 20:00 και 23:59, με συνολικά δέκα περιστατικά.

Φταίει η νυχτερινή διασκέδαση;

Ένα εύλογο ερώτημα που προκύπτει είναι κατά πόσο οι συγκρούσεις του Σαββατοκύριακου συνδέονται με το αλκοόλ, την κόπωση ή τη νυχτερινή διασκέδαση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας, το 2025 η απρόσεκτη και αμελής οδήγηση καταγράφηκε ως κύρια αιτία σε δέκα θανατηφόρες συγκρούσεις, ενώ η αλκοόλη σε πέντε.

Σε άλλες πέντε περιπτώσεις ως κύρια αιτία καταγράφηκαν τα ναρκωτικά.

Τι αναγνωρίζει το Στρατηγικό Σχέδιο της Αστυνομίας;

Το Στρατηγικό Σχέδιο της Αστυνομίας 2026–2028 θέτει την οδική ασφάλεια ανάμεσα στους βασικότερους στόχους της.

Στο έγγραφο καταγράφεται η ανάγκη αντιμετώπισης συμπεριφορών που συνδέονται με θανατηφόρες συγκρούσεις, όπως η απρόσεκτη οδήγηση, η υπερβολική ταχύτητα και η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών.

Η Αστυνομία σχεδιάζει στοχευμένες δράσεις τροχαίας αστυνόμευσης, ενίσχυση της πρόληψης, αξιοποίηση τεχνολογικών μέσων και ενημερωτικές εκστρατείες.

Παράλληλα, τα αναλυτικά στατιστικά στοιχεία μπορούν να βοηθήσουν στον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό των ελέγχων, με βάση τις πραγματικές συνθήκες και τα χαρακτηριστικά των σοβαρών οδικών συγκρούσεων.

Η αποτελεσματικότητα των μέτρων, ωστόσο, θα πρέπει να αξιολογείται από τα αποτελέσματά τους και όχι μόνο από τον αριθμό των ελέγχων που πραγματοποιούνται.

Πώς συνδέονται όλα αυτά με τον στόχο για το 2030;

Στο στρατηγικό της σχέδιο, η Αστυνομία θέτει ως επιδιωκόμενο στόχο να μην υπερβαίνουν οι θάνατοι στους κυπριακούς δρόμους τους 24 το 2030. Ο στόχος αυτός αποκτά ιδιαίτερη σημασία εάν αναλογιστεί κανείς ότι το 2025 καταγράφηκαν 45 νεκροί.

Η ουσιαστική μείωση των απωλειών προϋποθέτει συνδυασμό ελέγχων, εκπαίδευσης, ασφαλών υποδομών και αλλαγής συμπεριφοράς.

Η γνώση των ημερών και των ωρών κατά τις οποίες καταγράφονται περισσότερες συγκρούσεις μπορεί να αποτελέσει ένα ακόμη χρήσιμο εργαλείο προς αυτή την κατεύθυνση.

Οι 192 θανατηφόρες συγκρούσεις της πενταετίας 2021–2025 δεν είναι απλώς αριθμοί σε έναν πίνακα. Πίσω τους βρίσκονται 202 άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους και οικογένειες που βρέθηκαν αντιμέτωπες με την απώλεια.