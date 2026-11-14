Τραγωδία στην Ελλάδα : 23 και 44 ετών οι νεκροί πυροσβέστες - Τι εξετάζουν οι Αρχές - Φωτογραφίες από το σημείο

Οι Αρχές εξετάζουν εάν οι δύο άνδρες έχασαν τη ζωή τους από ασφυξία, λόγω των καπνών και των συνθηκών που επικρατούσαν στο εσωτερικό του φλεγόμενου κτηρίου, ή εάν καταπλακώθηκαν από τα δομικά υλικά που κατέρρευσαν.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε εγκαταλελειμμένο κτήριο επί της οδού Κατσαντώνη, στον δήμο Φυλής, με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος να ενημερώνεται περίπου στις 11:40 το πρωί. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με έξι οχήματα από τον 10ο, τον 6ο και τον 12ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, καθώς και δυνάμεις της 1ης ΕΜΑΚ.



Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης, και ενώ οι πυροσβέστες επιχειρούσαν στο εσωτερικό του εγκαταλελειμμένου κτηρίου, υποχώρησε τμήμα του, με αποτέλεσμα να σημάνει συναγερμός για τον απεγκλωβισμό των συναδέλφων τους.

Δύο από τους πυροσβέστες ανασύρθηκαν αρχικά χωρίς τις αισθήσεις τους και παραλήφθηκαν από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να μεταφερθούν στο Αττικό Νοσοκομείο. Λίγο αργότερα, ένας τρίτος ανασύρθηκε τραυματισμένος.

Τα αίτια της πυρκαγιάς, καθώς και οι συνθήκες που οδήγησαν στην κατάρρευση τμήματος του κτηρίου, παραμένουν υπό διερεύνηση.

Για τον σκοπό αυτό έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών, ενώ κρίσιμα στοιχεία αναμένεται να προκύψουν και από τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών θανάτου των δύο πυροσβεστών.

«Σήμερα η οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος θρηνεί δύο δικούς της ανθρώπους, που έχασαν τη ζωή τους την ώρα του καθήκοντος», ανέφερε σε δήλωσή του ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. «Η σκέψη μου βρίσκεται στις οικογένειες και στους αγαπημένους τους ανθρώπους. Τους εκφράζω από καρδιάς τα βαθύτερα και ειλικρινή μου συλλυπητήρια».

«Στον συνάδελφό τους που διακομίστηκε στο νοσοκομείο εύχομαι γρήγορη και πλήρη ανάρρωση», ανέφερε επίσης ο υπουργός.

Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής:

«Σήμερα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα για το Πυροσβεστικό Σώμα. Δύο ακόμη στελέχη μας χάθηκαν, όταν επιχειρούσαν στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε κτήριο, επί της οδού Κατσαντώνη, στην περιοχή της Φυλής στην Αττική.

Οι δύο πυροσβέστες έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος, όταν επιχειρούσαν, πιστοί στο καθήκον, για την διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών, αλλά και του φυσικού περιβάλλοντος.

Σύσσωμη η Φυσική Ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και στους οικείους των εκλιπόντων συναδέλφων μας.

Για τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος θα διενεργηθεί ένορκη διοικητική εξέταση.

Με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, όλες οι σημαίες των Υπηρεσιών μας θα κυματίζουν μεσίστιες ως ένδειξη πένθους. Η σκέψη όλων μας είναι μαζί τους».

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Πηγή: protothema.gr