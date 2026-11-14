Η Ντέμι Μουρ έγινε 64 και το γιόρτασε με τις τρεις κόρες και την εγγονή της

Στα τέλη του 2031 η διασύνδεση: Η μελέτη που δείχνει όφελος έως 138 εκατ. ευρώ τον χρόνο
Στα τέλη του 2031 τοποθετείται η ολοκλήρωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Κύπρου μέσω Κρήτης, έργο προϋπολογισμού κοντά στα 2 δισ. ευρώ, με σημαντικές τεχνικές προκλήσεις που συνδέονται κυρίως με τα μεγάλα βάθη (έως 3.000 μέτρα) της θάλασσας στη διαδρομή του διπλού καλωδίου στην Ανατολική Μεσόγειο. Πρόκειται για τη διαδρομή που «ανιχνεύει» το γαλλικό πλοίο Abeille Marengo με τις έρευνες βυθού που διεξάγει, βάσει των αδειών που ζητήθηκαν και εκδόθηκαν από την Ελλάδα και την Κύπρο.