ΥΠΕΞ: «Ουδέποτε θα αποδεχθούμε τη νομιμοποίηση της διχοτόμησης»

Σε ανακοίνωσή του για την επέτειο της παράνομης ανακήρυξης του ψευδοκράτους το Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι «η παραβίαση της διεθνούς νομιμότητας, των αρχών του Καταστατικού Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), καθώς και των σχετικών Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, συνεχίζονται».

Η Κυπριακή Δημοκρατία, προσθέτει, «της οποίας η εδαφική ακεραιότητα συνεχίζει να παραβιάζεται, καταδικάζει την συνεχιζόμενη προσπάθεια της Τουρκίας και του κατοχικού καθεστώτος για προώθηση της παράνομης οντότητας, αλλά και για υιοθέτηση "λύσης δύο κρατών"».

Καλεί «όλα τα κράτη να παραμείνουν προσηλωμένα στο περιεχόμενο των Ψηφισμάτων 541 (1983) και 550 (1984) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, τα οποία απερίφραστα έχουν καταδικάσει την νομικά άκυρη αποσχιστική ενέργεια».

«Το μήνυμα είναι σαφές: ουδέποτε θα αποδεχθούμε τα τετελεσμένα της κατοχής, ούτε και τη νομιμοποίηση της διχοτόμησης της πατρίδας μας», επισημαίνει.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών, η διεθνής κοινότητα, περιλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), «έχει καταστήσει σαφές ότι στηρίζει τις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού μόνο εντός του συμφωνημένου πλαισίου, στη βάση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, ως προνοούν τα σχετικά Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ».

«Σε αυτό το πλαίσιο, προσβλέπουμε και είμαστε έτοιμοι για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για την επίλυση του Κυπριακού», προσθέτει.

«Παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στο χρέος για απελευθέρωση και επανένωση της Κύπρου και του λαού της σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, τα Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, το κοινοτικό κεκτημένο και τις αρχές, τις αξίες και τη νομοθεσία της ΕΕ», καταλήγει το Υπουργείο Εξωτερικών.

Πηγή: ΚΥΠΕ