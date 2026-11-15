Koufo Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΥΠΕΞ: «Ουδέποτε θα αποδεχθούμε τη νομιμοποίηση της διχοτόμησης»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΕΞ: «Ουδέποτε θα αποδεχθούμε τη νομιμοποίηση της διχοτόμησης»

 15.11.2026 - 10:23
ΥΠΕΞ: «Ουδέποτε θα αποδεχθούμε τη νομιμοποίηση της διχοτόμησης»

Ουδέποτε θα αποδεχθούμε τα τετελεσμένα της κατοχής, ούτε και τη νομιμοποίηση της διχοτόμησης της πατρίδας μας, υπογραμμίζει το Υπουργείο Εξωτερικών, σημειώνοντας παράλληλα ότι «παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στο χρέος για απελευθέρωση και επανένωση της Κύπρου και του λαού της σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, τα Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, το κοινοτικό κεκτημένο και τις αρχές, τις αξίες και τη νομοθεσία της ΕΕ».

Σε ανακοίνωσή του για την επέτειο της παράνομης ανακήρυξης του ψευδοκράτους το Υπουργείο Εξωτερικών αναφέρει ότι «η παραβίαση της διεθνούς νομιμότητας, των αρχών του Καταστατικού Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ), καθώς και των σχετικών Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, συνεχίζονται».

Η Κυπριακή Δημοκρατία, προσθέτει, «της οποίας η εδαφική ακεραιότητα συνεχίζει να παραβιάζεται, καταδικάζει την συνεχιζόμενη προσπάθεια της Τουρκίας και του κατοχικού καθεστώτος για προώθηση της παράνομης οντότητας, αλλά και για υιοθέτηση "λύσης δύο κρατών"».

Καλεί «όλα τα κράτη να παραμείνουν προσηλωμένα στο περιεχόμενο των Ψηφισμάτων 541 (1983) και 550 (1984) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, τα οποία απερίφραστα έχουν καταδικάσει την νομικά άκυρη αποσχιστική ενέργεια».

«Το μήνυμα είναι σαφές: ουδέποτε θα αποδεχθούμε τα τετελεσμένα της κατοχής, ούτε και τη νομιμοποίηση της διχοτόμησης της πατρίδας μας», επισημαίνει.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών, η διεθνής κοινότητα, περιλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), «έχει καταστήσει σαφές ότι στηρίζει τις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού μόνο εντός του συμφωνημένου πλαισίου, στη βάση διζωνικής, δικοινοτικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, ως προνοούν τα σχετικά Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ».

«Σε αυτό το πλαίσιο, προσβλέπουμε και είμαστε έτοιμοι για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων για την επίλυση του Κυπριακού», προσθέτει.

«Παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στο χρέος για απελευθέρωση και επανένωση της Κύπρου και του λαού της σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, τα Ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, το κοινοτικό κεκτημένο και τις αρχές, τις αξίες και τη νομοθεσία της ΕΕ», καταλήγει το Υπουργείο Εξωτερικών.

Πηγή: ΚΥΠΕ

 

 

 

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θανατηφόρα στην Κύπρο: Ποια ημέρα και ποιες ώρες καταγράφονται οι περισσότερες τραγωδίες στην άσφαλτο;
Γονείς, προσοχή: Πότε η συμπεριφορά ενός ενήλικα παραβιάζει τα δικαιώματα ενός παιδιού - Τι δείχνουν οι αριθμοί στην Κύπρο
Στο πένθος βυθίστηκε οικογένεια στην Κύπρο - Έφυγε από τη ζωή ο μικρός Θεοτόκης – Η συγκινητική ανάρτηση που ραγίζει καρδιές
VIDEO - The voice: Παπαρίζου και Πάολα «ρίχνουν» το Internet - Τετραπλό φιλί στο στόμα
VIDEO: Συναγερμός σε μεγάλο αεροδρόμιο – Δύο αεροσκάφη συγκρούστηκαν πριν από την απογείωση
Φονικό στη Λευκωσία: Νέα στοιχεία – Πώς εντοπίστηκαν οι δύο γυναίκες – Κρίσιμη η κατάσταση της δεύτερης, φέρει τραύματα σε λαιμό και πλάτη

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Στο πένθος βυθίστηκε οικογένεια στην Κύπρο - Έφυγε από τη ζωή ο μικρός Θεοτόκης – Η συγκινητική ανάρτηση που ραγίζει καρδιές

 15.11.2026 - 10:08
Επόμενο άρθρο

Ρόμπερτ Πάτινσον: Το μεγάλο φαβορί για τον ρόλο του Τζέιμς Μποντ – Θα είναι ο επόμενος πράκτορας 007;

 15.11.2026 - 10:45
Νέο μήνυμα Χριστοδουλίδη για Κυπριακό: «Όλοι θα κριθούμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων»

Νέο μήνυμα Χριστοδουλίδη για Κυπριακό: «Όλοι θα κριθούμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων»

«Όλοι μας, συμπεριλαμβανομένου και εμένα, θα κριθούμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, στέλνοντας μήνυμα για την ανάγκη επανέναρξης των συνομιλιών στο Κυπριακό. Την ίδια ώρα, ξεκαθάρισε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά είναι έτοιμη και αναμένει από τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών να καθορίσει ημερομηνία για την τριμερή συνάντηση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Νέο μήνυμα Χριστοδουλίδη για Κυπριακό: «Όλοι θα κριθούμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων»

Νέο μήνυμα Χριστοδουλίδη για Κυπριακό: «Όλοι θα κριθούμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων»

  •  15.11.2026 - 11:07
Φονικό στη Λευκωσία: Νέα στοιχεία – Πώς εντοπίστηκαν οι δύο γυναίκες – Κρίσιμη η κατάσταση της δεύτερης, φέρει τραύματα σε λαιμό και πλάτη

Φονικό στη Λευκωσία: Νέα στοιχεία – Πώς εντοπίστηκαν οι δύο γυναίκες – Κρίσιμη η κατάσταση της δεύτερης, φέρει τραύματα σε λαιμό και πλάτη

  •  15.11.2026 - 08:04
Προεδρικές: Οι μικροί κρατούν το κλειδί του 2028 - Η ΕΔΕΚ σε σταυροδρόμι, ο Οδυσσέας βάζει όρους στο ΑΚΕΛ και οι συμμαχίες που μπορούν να ανατρέψουν την πολιτική σκακιέρα

Προεδρικές: Οι μικροί κρατούν το κλειδί του 2028 - Η ΕΔΕΚ σε σταυροδρόμι, ο Οδυσσέας βάζει όρους στο ΑΚΕΛ και οι συμμαχίες που μπορούν να ανατρέψουν την πολιτική σκακιέρα

  •  15.11.2026 - 07:23
Αννίτα για Γλαύκο Κληρίδη: «Η ευθύνη για την επόμενη γενιά μετρούσε περισσότερο από τις εκλογές»

Αννίτα για Γλαύκο Κληρίδη: «Η ευθύνη για την επόμενη γενιά μετρούσε περισσότερο από τις εκλογές»

  •  15.11.2026 - 11:38
Θανατηφόρα στην Κύπρο: Ποια ημέρα και ποιες ώρες καταγράφονται οι περισσότερες τραγωδίες στην άσφαλτο;

Θανατηφόρα στην Κύπρο: Ποια ημέρα και ποιες ώρες καταγράφονται οι περισσότερες τραγωδίες στην άσφαλτο;

  •  15.11.2026 - 07:34
Θέλεις να κάνεις παιδί; Τα επιδόματα και οι χορηγίες που μπορείς να διεκδικήσεις στην Κύπρο – Πόσα χρήματα δικαιούσαι

Θέλεις να κάνεις παιδί; Τα επιδόματα και οι χορηγίες που μπορείς να διεκδικήσεις στην Κύπρο – Πόσα χρήματα δικαιούσαι

  •  15.11.2026 - 12:23
Μόλις πριν από δύο μήνες είχε ορκιστεί ο 23χρονος πυροσβέστης που σκοτώθηκε μαζί με τον 44χρονο συνάδελφό του στο Ζεφύρι - Τα σενάρια για την τραγωδία

Μόλις πριν από δύο μήνες είχε ορκιστεί ο 23χρονος πυροσβέστης που σκοτώθηκε μαζί με τον 44χρονο συνάδελφό του στο Ζεφύρι - Τα σενάρια για την τραγωδία

  •  15.11.2026 - 12:38
Στο πένθος βυθίστηκε οικογένεια στην Κύπρο - Έφυγε από τη ζωή ο μικρός Θεοτόκης – Η συγκινητική ανάρτηση που ραγίζει καρδιές

Στο πένθος βυθίστηκε οικογένεια στην Κύπρο - Έφυγε από τη ζωή ο μικρός Θεοτόκης – Η συγκινητική ανάρτηση που ραγίζει καρδιές

  •  15.11.2026 - 10:08

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα