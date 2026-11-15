Πωλείται σε δημοπρασία το πρωτότυπο σενάριο της ταινίας

Πρόκειται για αντίτυπο της εκτεταμένης εκδοχής του σεναρίου, γραμμένο στα ιταλικά, το οποίο αποτελείται από 420 σελίδες και περιλαμβάνει σκηνές που δεν συμπεριλήφθηκαν στην τελική εκδοχή της ταινίας του 1968. Το ιστορικό ντοκουμέντο παρουσιάζεται από τον οίκο δημοπρασιών Aguttes στο Νεϊγί-σιρ-Σεν, στα περίχωρα του Παρισιού, ενόψει της δημοπρασίας που έχει προγραμματιστεί για τις 26 Νοεμβρίου.

Το σενάριο φέρει την υπογραφή του Σέρτζιο Ντονάτι, ο οποίος συνεργάστηκε με τον Σέρτζιο Λεόνε για τη δημιουργία της ταινίας. Η αρχική επεξεργασία της ιστορίας είχε ανατεθεί στον Μπερνάρντο Μπερτολούτσι και τον Ντάριο Αρτζέντο, δύο δημιουργούς που τότε βρίσκονταν ακόμη στην αρχή της καριέρας τους.



Σύμφωνα με τον οίκο Aguttes, ο Λεόνε είχε ζητήσει από τον Ντονάτι ένα ιδιαίτερα λεπτομερές σενάριο, σχεδόν στη μορφή μυθιστορήματος, με εκτενείς περιγραφές των σκηνών, των εικόνων και της ψυχολογίας των χαρακτήρων. Το κείμενο ήταν τόσο αναλυτικό, ώστε ο Ένιο Μορικόνε μπόρεσε να συνθέσει τη μουσική της ταινίας πριν ακόμη ξεκινήσουν τα γυρίσματα.

Το συγκεκριμένο αντίτυπο παρέμεινε στην κατοχή του Σέρτζιο Ντονάτι μέχρι το 2006, όταν το χάρισε στον Γάλλο συνθέτη και σκηνοθέτη Άλαν Σιμόν, κατά τη διάρκεια συνάντησής τους στην Ιταλία.



Στην πρώτη σελίδα υπάρχει χειρόγραφη αφιέρωση με μπλε μαρκαδόρο, στην οποία αναγράφεται «Στον φίλο μου Άλαν», μαζί με την υπογραφή του Ντονάτι. Το σενάριο παρέμεινε έκτοτε στην προσωπική συλλογή του Σιμόν, ο οποίος σκοπεύει να διαθέσει μέρος των χρημάτων από την πώλησή του για την κατασκευή αντισεισμικού σχολείου στο Νεπάλ.

Η ταινία «Κάποτε στη Δύση», με πρωταγωνιστές την Κλαούντια Καρντινάλε, τον Χένρι Φόντα, τον Τσαρλς Μπρόνσον και τον Τζέισον Ρόμπαρντς, θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα έργα στην ιστορία του γουέστερν. Το 2009 εντάχθηκε στο Εθνικό Μητρώο Κινηματογράφου των ΗΠΑ, λόγω της πολιτιστικής, ιστορικής και αισθητικής σημασίας της.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα