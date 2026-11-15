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Οι τρεις κινήσεις που πρέπει να κάνετε στην αρχή της εβδομάδας για να ενισχύσετε την παραγωγικότητά σας

 15.11.2026 - 16:53
Οι τρεις κινήσεις που πρέπει να κάνετε στην αρχή της εβδομάδας για να ενισχύσετε την παραγωγικότητά σας

Κάθε νέα μέρα είναι μια νέα αρχή. Το ίδιο και κάθε νέα εβδομάδα. Μιας και βρισκόμαστε λίγο πριν την αλλαγή ακόμη μιας εποχής, ας δούμε τι μπορεί να γίνει, ώστε να ξεκινάμε την εβδομάδα μας δυναμικά και με κίνητρο και – που ξέρετε;- μπορεί αυτό να αποτελέσει και μια καλή αρχή για όλο το υπόλοιπο έτος.

Φτιάξτε μια λίστα με όσα δεν πήγαν καλά τις προηγούμενες ημέρες

Γράψτε τα πράγματα που δεν πήγαν τόσο καλά τις περασμένες ημέρες και σκεφτείτε τρόπους με τους οποίους μπορείτε να τα βελτιώσετε. Κρατήστε σημειώσεις με αυτούς και καταγράψτε νέες ιδέες που ίσως έχετε για project που θέλετε να πραγματοποιήσετε. Αν τύχει και η λίστα σας είναι πολύ μεγάλη ξεκινήστε με τα τρία πρώτα.

Καταγράψτε τις εργασίες της ερχόμενης εβδομάδας

Βάλτε από νωρίς (ιδανικά από το βράδυ της Παρασκευής ή από πολύ νωρίς το πρωί της Δευτέρας) σε πρόγραμμα την ερχόμενη εβδομάδα. Φροντίστε στην αρχή της λίστας σας να έχετε σημειώσει όσα πράγματα δεν προλάβατε να κάνετε τις προηγούμενες ημέρες, έτσι ώστε να έχετε όσο το δυνατόν λιγότερες εκκρεμότητες.

Aντιμετωπίστε με ρεαλισμό τις υποχρεώσεις σας και φροντίστε να μην φορτώνετε ένα 8ωρο πρόγραμμα με δουλειές 24ώρου. Σημασία έχει να είστε σωστοί στις υποχρεώσεις σας, αλλά και ξεκούραστοι.

Οργανώστε τον επαγγελματικό σας χώρο

Είτε δουλεύετε από το σπίτι είτε από το γραφείο, ο χώρος εργασίας σας πρέπει να είναι τακτοποιημένος. Δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από να επιστρέφετε στο γραφείο τη Δευτέρα το πρωί και να αντικρίσετε ένα «βομβαρδισμένο» τοπίο, με χαρτάκια, σημειώσεις, καλώδια, ακόμα και αποφάγια από τις προηγούμενες ημέρες.

Την Παρασκευή, λίγο πριν φύγετε για το σπίτι, καθαρίστε το γραφείο σας, βάλτε σε τάξη χαρτιά και σημειώσεις και ιδανικά φτιάξτε και τις δύο παραπάνω λίστες. Πρόκειται για μια γρήγορη διαδικασία η οποία δεν μπορεί να πάρει πάνω από μισή με μία ώρα. Έτσι, το σαββατοκύριακό σας θα είναι ελεύθερο από σκέψεις και άγχη και η εργασία σας θα ξεκινήσει με ηρεμία και οργάνωση. Υπάρχει τίποτα καλύτερο για την επαγγελματική εβδομάδα;

ΠΗΓΗ: marieclaire

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