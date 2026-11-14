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Νέα έρευνα: Αυτά είναι τα πιο επικίνδυνα παπούτσια - Δεν θα το πιστεύετε

 14.11.2026 - 18:38
Νέα έρευνα: Αυτά είναι τα πιο επικίνδυνα παπούτσια - Δεν θα το πιστεύετε

Νέα ανάλυση αμερικανικών δεδομένων αποκαλύπτει ότι αυτά τα παπούτσια ευθύνονται για χιλιάδες επισκέψεις στα επείγοντα κάθε χρόνο.

Όταν ακούτε τη φράση «επικίνδυνα παπούτσια», το μυαλό σας πηγαίνει συνήθως στις σαγιονάρες ή στα ψηλοτάκουνα. Ωστόσο, νέα ανάλυση δεδομένων στις ΗΠΑ έρχεται να ανατρέψει όσα γνωρίζαμε, αποκαλύπτοντας ότι τα παπούτσια που συνδέονται με ιδιαίτερα σοβαρούς τραυματισμούς είναι πολύ πιο καθημερινά απ' όσο φανταζόμαστε.

Σύμφωνα με ανάλυση που δημοσιεύθηκε τον Οκτώβριο του 2026, με στοιχεία από την Επιτροπή Ασφάλειας Καταναλωτικών Προϊόντων των ΗΠΑ (U.S. Consumer Product Safety Commission), οι παντόφλες συνδέονται με χιλιάδες επισκέψεις στα τμήματα επειγόντων περιστατικών κάθε χρόνο.

Πάνω από 20.000 επισκέψεις στα επείγοντα ετησίως

Η ανάλυση εξέτασε δεδομένα της περιόδου 2021-2025 και υπολόγισε ότι οι παντόφλες ευθύνονται για περίπου 20.750 επισκέψεις στα επείγοντα περιστατικά ετησίως. Ο αριθμός είναι σχεδόν ίδιος με εκείνον που καταγράφεται για τις μπότες, οι οποίες αντιστοιχούν σε περίπου 20.840 επισκέψεις τον χρόνο.

Ωστόσο, εκείνο που προκαλεί μεγαλύτερη ανησυχία δεν είναι μόνο ο αριθμός των περιστατικών, αλλά κυρίως η σοβαρότητα των τραυματισμών.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, το 23,3% των περιστατικών που σχετίζονται με παντόφλες κατέληξαν σε νοσηλεία, ενώ το 32,3% αφορούσαν κατάγματα. Για σύγκριση, στις περιπτώσεις τραυματισμών που συνδέονται με μπότες, το ποσοστό νοσηλείας ήταν 7,9%, ενώ τα κατάγματα αντιστοιχούσαν στο 11,8%.

Ποια παπούτσια ακολουθούν στη λίστα;
Οι παντόφλες βρέθηκαν στην κορυφή της ανάλυσης όσον αφορά τους σοβαρούς τραυματισμούς, δηλαδή τα περιστατικά που περιλάμβαναν κάταγμα ή οδήγησαν σε νοσηλεία.

Στη συνέχεια ακολουθούν:


Σαγιονάρες: περίπου 16.083 επισκέψεις στα επείγοντα ετησίως.

Σανδάλια: περίπου 15.961 επισκέψεις.

Ψηλοτάκουνα: περίπου 10.290 επισκέψεις.

Αθλητικά παπούτσια και sneakers: περίπου 8.630 επισκέψεις.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι ακόμη και τα παπούτσια που θεωρούμε πιο άνετα και ακίνδυνα μπορεί να συνδέονται με σημαντικούς κινδύνους, ιδιαίτερα όταν δεν προσφέρουν την απαραίτητη σταθερότητα στο περπάτημα.

Τι συστήνουν οι ειδικοί για την αποφυγή των πτώσεων
Τα ευρήματα δεν σημαίνουν ότι πρέπει να αποχωριστούμε τις αγαπημένες μας παντόφλες. Αποτελούν, όμως, μια σημαντική υπενθύμιση ότι η επιλογή των κατάλληλων υποδημάτων έχει σημασία ακόμη και μέσα στο σπίτι.

Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC) συνιστούν:


Να αποφεύγουμε τα παπούτσια που δεν έχουν πίσω μέρος και δεν συγκρατούν σωστά το πόδι.

Να επιλέγουμε με αντιολισθητική σόλα.

Να φοράμε παπούτσια που εφαρμόζουν σωστά στο πόδι.

Να αποφεύγουμε το περπάτημα μόνο με κάλτσες, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για μεγαλύτερους σε ηλικία ανθρώπους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται μετά την ηλικία των 65 ετών, καθώς οι πτώσεις αποτελούν μία από τις κυριότερες αιτίες τραυματισμών στους ηλικιωμένους.

Όπως επισημαίνει το CDC, οι πτώσεις μπορούν να έχουν σοβαρές συνέπειες, όπως περιορισμό της κινητικότητας και απώλεια της ανεξαρτησίας. Η τακτική φροντίδα των ποδιών και η χρήση κατάλληλων, υποστηρικτικών παπουτσιών μπορούν να συμβάλουν στη μείωση του κινδύνου.

Οι παντόφλες λοιπόν μπορεί να αποτελούν συνώνυμο της άνεσης και της χαλάρωσης, όμως δεν είναι όλες εξίσου ασφαλείς. Μια σταθερή, σωστά εφαρμοσμένη παντόφλα με αντιολισθητική σόλα μπορεί να κάνει τη διαφορά, προστατεύοντας τα πόδια μας ακόμη και μέσα στο ίδιο μας το σπίτι.

Πηγή: gazzetta.gr

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