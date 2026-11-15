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Το μυστικό των εκατομμυρίων της Meta και του TikTok

 15.11.2026 - 16:28
Το μυστικό των εκατομμυρίων της Meta και του TikTok

Στο επίκεντρο ενός νέου κύματος αποκαλύψεων για τις επιπτώσεις των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην ψυχική υγεία των ανηλίκων βρίσκονται η Meta και το TikTok, καθώς φέρονται να έχουν καταβάλει εκατομμύρια δολάρια προκειμένου να διευθετήσουν μακριά από τη δημοσιότητα δικαστικές διαμάχες με εφήβους.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, οι δύο τεχνολογικοί κολοσσοί προχώρησαν σε εμπιστευτικές οικονομικές συμφωνίες με περίπου δώδεκα ανήλικους ενάγοντες, οι οποίοι είχαν κινηθεί νομικά εναντίον τους. Οι περισσότερες υποθέσεις διευθετήθηκαν εξωδικαστικά, με τις αποζημιώσεις να διαμορφώνονται μεταξύ 2 και 2,5 εκατομμυρίων δολαρίων, αποτρέποντας τη δημόσια εκδίκαση των συγκεκριμένων καταγγελιών.

Στο επίκεντρο των προσφυγών βρίσκονται οι καταγγελίες ότι η χρήση των συγκεκριμένων πλατφορμών είχε σοβαρές συνέπειες για την ψυχική υγεία των εφήβων, συμβάλλοντας στην εμφάνιση ή επιδείνωση προβλημάτων όπως η κατάθλιψη, το άγχος και οι διατροφικές διαταραχές. Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί η πληροφορία ότι η Meta φέρεται να κατέβαλε συνολικά 7 εκατομμύρια δολάρια σε μόλις δύο εφήβους, στο πλαίσιο συμφωνιών που κράτησαν τις υποθέσεις μακριά από τη δημόσια δικαστική διαδικασία.

Σχεδόν 10.000 αγωγές κατά των τεχνολογικών κολοσσών

Οι οικονομικοί διακανονισμοί, ωστόσο, δεν έχουν ανακόψει το κύμα δικαστικών προσφυγών. Αντιθέτως, η πίεση προς τις μεγαλύτερες εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης συνεχίζεται, με ειδικούς να θεωρούν ότι οι υψηλές αποζημιώσεις ενδέχεται να αποτελούν και μέσο αποθάρρυνσης νέων προσφυγών στη Δικαιοσύνη.

Όπως επισημαίνει το Bloomberg, σχεδόν 10.000 αγωγές παραμένουν ανοιχτές σε πολιτειακά και ομοσπονδιακά δικαστήρια των ΗΠΑ, με εναγόμενες τις Meta, YouTube, Snapchat και TikTok. Οι υποθέσεις αφορούν σε καταγγελίες για σωματικές και ψυχικές βλάβες που αποδίδονται στη χρήση των συγκεκριμένων υπηρεσιών, ενώ προηγούμενες δικαστικές αποφάσεις έχουν δημιουργήσει το έδαφος για την εξέταση περισσότερων αντίστοιχων προσφυγών.

Στη δικαστική αντιπαράθεση έχουν εισέλθει και περισσότερες από 1.000 σχολικές περιφέρειες στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι οποίες κατηγορούν τις εταιρείες ότι σχεδιάζουν και προωθούν προϊόντα που μπορούν να επιβαρύνουν την ψυχική υγεία των μαθητών, δίνοντας προτεραιότητα στα επιχειρηματικά τους συμφέροντα έναντι της προστασίας των ανηλίκων.

Η έκταση των διεκδικήσεων δημιουργεί έναν δυνητικά τεράστιο οικονομικό κίνδυνο για τον κλάδο. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που παραθέτει το Bloomberg, οι συνολικές πιθανές αποζημιώσεις θα μπορούσαν να φτάσουν ακόμη και τα 400 δισεκατομμύρια δολάρια, εφόσον οι δικαστικές διεκδικήσεις οδηγήσουν σε αποφάσεις υπέρ των εναγόντων.

Αποκαλυπτική για το ύψος των εξωδικαστικών διακανονισμών είναι η τοποθέτηση του δικηγόρου Μαρκ Λάνιερ, ο οποίος εκπροσωπεί δύο από τους εφήβους που προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη.

«Οι εταιρείες κοινωνικής δικτύωσης προσέφεραν τόσο μεγάλα χρηματικά ποσά, ώστε οι πελάτες μου δεν μπορούσαν να αρνηθούν», δήλωσε στο Bloomberg, επισημαίνοντας ότι «δεν πρόκειται για αμελητέα ποσά».

Κατά τον ίδιο, οι συμφωνίες αυτές ενδέχεται να αποτελούν μόνο την αρχή μιας πολύ μεγαλύτερης εξέλιξης. Ο δικηγόρος εκτιμά ότι πρόκειται για τα πρώτα «ντόμινο» σε μια αλυσίδα ανάλογων διακανονισμών, καθώς οι εταιρείες καλούνται να διαχειριστούν τις ολοένα αυξανόμενες νομικές διεκδικήσεις που συνδέονται με την ασφάλεια και την ψυχική υγεία των νεαρών χρηστών.

ΠΗΓΗ: newmoney.gr

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