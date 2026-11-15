Προσοχή: Λογαριασμός Google - 10 ρυθμίσεις απορρήτου που πρέπει να αλλάξεις

Gmail: ψευδώνυμα, ιστορικό συνδέσεων και Έξυπνες λειτουργίες

Κάθε διεύθυνση Gmail δέχεται απεριόριστα ψευδώνυμα με το σύμβολο «+». Αν το email σου είναι [email protected], για εγγραφή στο Amazon μπορείς να δώσεις [email protected]. Τα μηνύματα φτάνουν κανονικά στα εισερχόμενα. Όταν αρχίσει το spam, το ψευδώνυμο στο πεδίο «Προς» δείχνει ποια υπηρεσία μοιράστηκε τη διεύθυνση.

Για περισσότερη ιδιωτικότητα, το Gmail συνδέεται και με λογαριασμό Proton Mail. Στέλνεις και λαμβάνεις από τη διεύθυνση Gmail, με τις προστασίες του Proton, όπως το μπλοκάρισμα των trackers στα email.

Το ιστορικό συνδέσεων είναι κρυμμένο, με μικρά γράμματα, στο κάτω μέρος των εισερχομένων στην έκδοση web του Gmail. Το κουμπί «Λεπτομέρειες», κάτω δεξιά κάτω από την «Τελευταία δραστηριότητα λογαριασμού», δείχνει συσκευές, εφαρμογές και τοποθεσίες των πρόσφατων συνδέσεων. Από εκεί, ο Έλεγχος ασφαλείας (Security Checkup) βοηθά να φανεί αν υπάρχει ύποπτη δραστηριότητα. Με VPN ή iCloud Private Relay, ακόμα και η δική σου συσκευή μπορεί να εμφανίζεται σε άγνωστη τοποθεσία. Στις ρυθμίσεις του λογαριασμού ελέγχεις και ποιες εφαρμογές έχουν πρόσβαση σε αυτόν, μαζί με τους βασικούς ελέγχους για το Gmail.

Οι Έξυπνες λειτουργίες (Smart features) αναλύουν τα email για να προτείνουν έτοιμες απαντήσεις, τύπου «Εντάξει, τα λέμε». Η Google λέει ότι δεν χρησιμοποιεί τα email για εκπαίδευση AI. Όποιος δεν θέλει την ανάλυση τις κλείνει από τις Ρυθμίσεις > Γενικά, ξετσεκάροντας το «Έξυπνες λειτουργίες». Μαζί σβήνουν το Smart Compose, το Smart Reply, οι υπενθυμίσεις για εκκρεμείς απαντήσεις και follow-up, ο ορθογραφικός και γραμματικός έλεγχος και η αυτόματη διόρθωση.

Τοποθεσία, αναζητήσεις και διαφημίσεις

Η Δραστηριότητα στον ιστό και τις εφαρμογές (Web & App Activity) είναι ενεργή από προεπιλογή. Κρατά ιστορικό αναζητήσεων, φωνητικά δεδομένα από τη φωνητική αναζήτηση και δραστηριότητα από sites, εφαρμογές και συσκευές που χρησιμοποιούν υπηρεσίες Google. Στο προφίλ αποθηκεύονται και συνοδευτικά στοιχεία, όπως η τοποθεσία. Για να σταματήσει, απενεργοποιείς όλες τις επιλογές της ενότητας στις ρυθμίσεις δραστηριότητας του λογαριασμού.

Το Χρονολόγιο (Timeline) του Google Maps φτιάχνει χάρτη με τα μέρη που επισκέφθηκες. Η Google αναφέρει ότι, ανάλογα με τις ρυθμίσεις, το ιστορικό του λογαριασμού, μαζί με τις αλληλεπιδράσεις με διαφημίσεις, μπορεί να συνδυαστεί με δεδομένα του Χρονολογίου. Ο στόχος είναι να εκτιμούν κοντινές επιχειρήσεις πόσο πιθανό είναι να τις επισκεφθεί κόσμος, χωρίς να μοιράζονται προσωπικά στοιχεία. Το Χρονολόγιο δεν είναι ενεργό από προεπιλογή. Αν το άνοιξες κάποτε και δεν το χρειάζεσαι, πατάς «Απενεργοποίηση» και σβήνεις και τη δραστηριότητα.



Οι εξατομικευμένες προτάσεις στην Αναζήτηση και στο Play Store σε κλείνουν σιγά σιγά σε μια «φούσκα» του αλγορίθμου. Κλείνουν από τις ρυθμίσεις του λογαριασμού, στα Personalized Recommendations και Play Personalization. Βοηθά και να χρησιμοποιείς πότε πότε άλλη μηχανή αναζήτησης.

Οι διαφημίσεις δεν εξαφανίζονται. Με το κλείσιμο των Εξατομικευμένων διαφημίσεων, όμως, η Google σταματά να χρησιμοποιεί τα δεδομένα του λογαριασμού για να διαλέγει τι θα δεις. Υπάρχει και το Personal Intelligence, μέσω του οποίου δεδομένα από Gmail και Google Drive (email, αρχεία, φωτογραφίες) αξιοποιούνται για στόχευση διαφημίσεων, κάτι που έχει απασχολήσει και με τη σύνδεση του Gmail με το AI της Google.

Κλείνει με «Turn off Personal Intelligence».

Κλειδί ασφαλείας και εικονική κάρτα

Ένα φυσικό κλειδί ασφαλείας μπλοκάρει τους περισσότερους τρόπους απομακρυσμένης εισβολής. Ακόμα κι αν κάποιος ξέρει email, κωδικό και τον κωδικό του ελέγχου ταυτότητας δύο παραγόντων, χωρίς το κλειδί στο χέρι δεν μπαίνει. Τη συμβατότητα και τη ρύθμιση τις περιγράφει η σελίδα υποστήριξης της Google.

Η βασική πιστωτική κάρτα καλό είναι να μη μένει αποθηκευμένη στον λογαριασμό Google, γιατί αν ο λογαριασμός παραβιαστεί ή κλαπεί η συσκευή, εκτίθεται σε απάτη. Μια προπληρωμένη εικονική κάρτα, μίας χρήσης ή κλειδωμένη σε συγκεκριμένο κατάστημα και με όριο χρέωσης, περιορίζει τη ζημιά.

Πηγή: techblog.gr