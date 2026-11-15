Αννίτα για Γλαύκο Κληρίδη: «Η ευθύνη για την επόμενη γενιά μετρούσε περισσότερο από τις εκλογές»

Το μνημόσυνο τελέστηκε σήμερα στον Καθεδρικό Ναό Αποστόλου Βαρνάβα στη Λευκωσία, όπου η Αννίτα Δημητρίου αναφέρθηκε στην πολιτική διαδρομή του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, στις ιστορικές επιλογές του και στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόταν την πολιτική ηγεσία.

Όπως σημείωσε, ο Γλαύκος Κληρίδης συγκαταλέγεται στους πολιτικούς ηγέτες που δεν περιορίστηκαν στη διαχείριση των ιστορικών εξελίξεων, αλλά συνέβαλαν καθοριστικά στη διαμόρφωσή τους. Η πορεία του, σύμφωνα με την ίδια, χαρακτηρίστηκε από διορατικότητα, ρεαλισμό και την ικανότητα να λαμβάνει δύσκολες αποφάσεις, ακόμη και όταν αυτές δεν ήταν δημοφιλείς.

Το πολιτικό θάρρος και η ομοσπονδιακή λύση

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη στάση του Γλαύκου Κληρίδη μετά την τραγωδία του 1974, όταν υποστήριξε την ομοσπονδιακή λύση του Κυπριακού, επιλέγοντας να υπερασπιστεί αυτό που θεωρούσε αναγκαίο για το μέλλον του κυπριακού ελληνισμού και της Κυπριακής Δημοκρατίας, παρά τις αντιδράσεις και τις πιέσεις της εποχής.

Η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ υπογράμμισε ότι για τον Γλαύκο Κληρίδη η ευθύνη απέναντι στην επόμενη γενιά είχε μεγαλύτερη βαρύτητα από την έκβαση μιας εκλογικής αναμέτρησης.

Η ευρωπαϊκή πορεία και οι μεταρρυθμίσεις

Στην ομιλία της αναφέρθηκε επίσης στη μεταρρυθμιστική αντίληψη του Γλαύκου Κληρίδη, τόσο μέσα από την ίδρυση του Δημοκρατικού Συναγερμού το 1976 όσο και κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του.

Όπως ανέφερε, συνέδεσε την ευρωπαϊκή πορεία της Κύπρου με τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας και των θεσμών, συμβάλλοντας καθοριστικά στην ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται, όπως σημείωσε, για μια επιλογή που απαιτούσε υπερβάσεις και αλλαγή παγιωμένων αντιλήψεων.

Αναφερόμενη στις σημερινές προκλήσεις, η Αννίτα Δημητρίου επισήμανε ότι οι γεωπολιτικές ανατροπές, οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι αλλαγές στην παγκόσμια οικονομία καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για θεσμικές και δομικές μεταρρυθμίσεις, προσαρμοστικότητα και στρατηγική σκέψη.

Το πνεύμα δημιουργικής αλλαγής που χαρακτήριζε τον Γλαύκο Κληρίδη, πρόσθεσε, αποτελεί μία από τις πολυτιμότερες πτυχές της πολιτικής του κληρονομιάς.

Ειδικότερα για το Κυπριακό, ανέφερε ότι δεν περιοριζόταν στη διαχείριση της υφιστάμενης κατάστασης, αλλά επιδίωκε να δημιουργεί νέες δυνατότητες για την επανένωση, με την ευρωπαϊκή στρατηγική να αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της προσέγγισης.

Καταλήγοντας, η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ τόνισε ότι η σημαντικότερη παρακαταθήκη του Γλαύκου Κληρίδη δεν βρίσκεται μόνο στα ιστορικά επιτεύγματά του, αλλά κυρίως στον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόταν την πολιτική: ως ευθύνη απέναντι στην πατρίδα, διαρκή αναζήτηση λύσεων και υποχρέωση υπέρβασης όσων κρατούν τον τόπο πίσω.

Όπως υπογράμμισε, η καλύτερη τιμή στη μνήμη του δεν είναι η επανάληψη όσων έκανε ο ίδιος, αλλά η εξεύρεση του θάρρους και της αποφασιστικότητας για να γίνουν όσα απαιτεί η σημερινή εποχή.