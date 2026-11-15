Κυπριακό, ρεύμα και συντάξεις: Τι αποκαλύπτουν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων

«Το τελευταίο τελεσίγραφο της Άνχελα Ολγκίν» τιτλοφορεί το κύριο θέμα της η «Αλήθεια», αναφέροντας ότι Χριστοδουλίδης και Έρχιουρμαν έχουν «διακωμωδήσει» την τελευταία προσπάθεια του τελευταίου ΓΓ του ΟΗΕ στο Κυπριακό. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρεται σε έρευνα για τον εκφοβισμό στη δημόσια υπηρεσία, σημειώνοντας ότι η σιωπή είναι μέρος του προβλήματος. Αλλού, η «Αλήθεια» σημειώνει ότι τέλη του 2031 αναμένεται η ολοκλήρωση του καλωδίου για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου.

Ο «Πολίτης της Κυριακής» με τίτλο «Το μεγάλο παζάρι με την Τουρκία και οι νέες ισορροπίες στην Ανατολική Μεσόγειο» αναφέρει ότι ίσως υπάρξουν εξελίξεις στο Κυπριακό από την πρόταση που αναμένεται να μεταφέρει στον Φιντάν ο Φίτο. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρει ότι οι κινήσεις του Προέδρου θεωρούνται ότι έχουν ως στόχο το εσωτερικό ακροατήριο εν όψει των Προεδρικών εκλογών του 2028. Η εφημερίδα δημοσιεύει, επίσης, συνέντευξη του οικονομολόγου Τάσου Γιασεμίδη, σημειώνοντας ότι εξετάζεται η υποψηφιότητά του από ΑΚΕΛ, Άλμα και ΕΔΕΚ.

«Αυτό είναι το πακέτο των 19 προτάσεων» είναι ο τίτλος της εφημερίδας «Ο Φιλελεύθερος της Κυριακής», που δημοσιεύει τις προτάσεις του Προέδρου Χριστοδουλίδη προς τον Έρχιουρμαν και τα Ηνωμένα Έθνη, αναφέροντας ότι διασυνδέουν ΜΟΕ και την ουσία του προβλήματος. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρει ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, ο υποψήφιος του ΔΗΣΥ και ο υποψήφιος του ΑΚΕΛ αποτελούν τους τρεις άξονες του σκηνικού για τις Προεδρικές Εκλογές. Αλλού, η εφημερίδα δημοσιεύει συνέντευξη της Υφυπουργού Ναυτιλίας, που κάνει λόγο για ανοίγματα στις αγορές Κίνας, Ιαπωνίας, Ινδίας και Κορέας.

Η «Κυριακάτικη Χαραυγή» με τίτλο «Συμφέροντα και πολιτικές παρεμβάσεις κρατούν ακριβό το ρεύμα» ζητά να διερευνηθούν οι δηλώσεις του τέως Υπ. Ενέργειας ότι πίσω από την αδυναμία μείωσης της τιμής του ηλεκτρισμού βρίσκονται συμφέροντα με πολιτικές διασυνδέσεις. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα δημοσιεύει στιγμιότυπο από την εκδήλωση του ΑΚΕΛ για την τεχνητή νοημοσύνη, αναφέροντας ότι πρέπει να υπηρετεί τον άνθρωπο και όχι τα κέρδη. Αλλού, η εφημερίδα κάνει λόγο για συγκρατημένη αισιοδοξία στο Κυπριακό και για προσδοκίες για ουσιαστικές διαπραγματεύσεις.

Η αγγλόγλωσση εφημερίδα «Sunday Mail» τιτλοφορεί το κύριο θέμα της «Η συμφωνία για τα σημεία διέλευσης είναι πράγματι πρόοδος;», σημειώνοντας ότι τίθενται κατασκευαστικά και περιβαλλοντικά ζητήματα, ενώ το γεγονός ότι απαιτεί περισσότερες διασταυρώσεις θέτει υπό αμφισβήτηση την ευρύτερη σημασία του. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρει ότι η ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου-Ελλάδας αναμένεται να ολοκληρωθεί το τέλος του 2031. Η εφημερίδα δημοσιεύει, επίσης, πορτρέτο του βασιλιά Κάρολου, κατασκευασμένο από ανακυκλώσιμα υλικά, που παρουσιάστηκε στο περίπτερο του Ηνωμένου Βασιλείου στην Αττάλεια, στο πλαίσιο της COP.

«Η Καθημερινή της Κυριακής» στο κύριο θέμα της με τίτλο «Εσωκομματικές και στο βάθος Χριστοδουλίδης» αναφέρεται στην επόμενη μέρα των εκλογών στον ΔΗΣΥ, αναφέροντας ότι αυτή θεωρείται ήδη προβληματική, ανεξαρτήτως νικητή. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρει ότι η εκταμίευση των €25 εκ. για την ηλεκτρική διασύνδεση ενδέχεται να αντιμετωπίσει νομικά προσκόμματα, ως προς το κατά πόσο το ποσό συνιστά επιτρεπτή κρατική ενίσχυση. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα κάνει λόγο για «διπλό ατόπημα» της Λευκωσίας στη στήριξη της υποψηφιότητας της Λάνα Νουσέιμπε από τα ΗΑΕ για τη θέση του νέου ΓΓ ΟΗΕ.

«Η Σημερινή της Κυριακής» με τίτλο «Συνταξιοδοτική… παγίδα στα 63» κάνει λόγο για «μεγάλες ανατροπές» πίσω από τις αυξήσεις, για δυσκολότερη αφυπηρέτηση και για απειλή απώλειας αυξήσεων. Σε άλλο θέμα, η εφημερίδα αναφέρεται σε «αγκάθια» Χριστοδουλίδη στον δρόμο για την επόμενη θητεία, κάνοντας λόγο για τις απαιτήσεις του ΔΗΚΟ, τις επιδιώξεις του ΕΛΑΜ και τη στάση του ΔΗΣΥ. Αλλού, η εφημερίδα αναφέρεται ότι στο πλαίσιο των ΜΟΕ, προωθείται ο Αρχηγός της Ε.Φ. ως «εργαλείο για αναγνώριση ‘τ/κ στρατού’ και ψευδοκράτους».

Πηγή: ΚΥΠΕ