Έρχιουρμαν: «Οι Τ/κ είναι ίσοι και δεν θα εγκαταλείψουν το τραπέζι»

Όπως μεταδίδεται στα κατεχόμενα, ο κ. Έρχιουρμαν ανέφερε ότι ο τ/κ «λαός» δεν αποδέχεται να βιώσει ξανά διαπραγματευτικές διαδικασίες ανοιχτού τέλους, χωρίς προσανατολισμό στο αποτέλεσμα, όπου η πολιτική του ισότητα θα τίθεται υπό συζήτηση. «Η επιθυμία μας δεν είναι απλώς να καθίσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Η επιθυμία μας είναι να ξεκινήσουμε μια διαδικασία που θα έχει πιθανότητα λύσης, θα διασφαλίζει την πολιτική ισότητα, θα στοχεύει στην επίτευξη αποτελέσματος και θα λαμβάνει ουσιαστικά υπόψη τη βούληση των πλευρών», πρόσθεσε.

Από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων του είπε, έχει αναλάβει μια έντονη διπλωματική κινητικότητα με στόχο τη δημιουργία του απαραίτητου εδάφους για να μπορέσει να ξεκινήσει μια νέα διαδικασία στο Κυπριακό και σε πλήρη διαβούλευση με την Τουρκία. «Θέλω να τονίσω για άλλη μια φορά: Ο τουρκοκυπριακός λαός μέχρι σήμερα δεν υπήρξε ποτέ η πλευρά που έφυγε από κανένα τραπέζι. Ούτε και θα γίνει. Αλλά κανείς δεν θα μπορέσει να εγκλωβίσει τον τουρκοκυπριακό λαό στα τραπέζι. Αν υπάρχει τραπέζι, ο τουρκοκυπριακός λαός είναι εκεί. Αλλά το τραπέζι πρέπει να στοχεύει στη λύση. Και έξω από το τραπέζι υπάρχει ένας κόσμος για εμάς», σημείωσε.

Κατά τον κ. Έρχιουρμαν οι Τ/κ είναι ένας από τους δύο ίσους ιδρυτικούς εταίρους του νησιού και η πολιτική ισότητα και η ασφάλεια των Τ/κ δεν εξαρτώνται από τη χάρη κανενός, βασίζονται σε ιστορικές πραγματικότητες και σε δικαιώματα που απορρέουν από νομικής βάσης.

«Δεν είναι δυνατόν να αποδεχθούμε τη λήψη αποφάσεων σε θέματα όπως οι ενεργειακοί πόροι, οι υδρογονάνθρακες, οι θαλάσσιες ζώνες δικαιοδοσίας, η ασφάλεια, οι εμπορικοί δρόμοι και η περιφερειακή συνεργασία, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη η βούληση και τα δικαιώματα του τουρκοκυπριακού λαού», είπε.

Στους εν λόγω τομείς, πρόσθεσε, «όσο κυρίαρχη είναι η ελληνοκυπριακή πλευρά, άλλο τόσο κυρίαρχος είναι και ο τουρκοκυπριακός λαός. Εμείς δεν εποφθαλμιούμε τα δικαιώματα κανενός. Ωστόσο, δεν επιτρέψαμε και δεν θα επιτρέψουμε να αγνοηθούν τα δικαιώματα του δικού μας λαού, να παραβλεφθεί η βούλησή του και να διαμορφωθεί το μέλλον του από άλλους».

Ειδική αναφορά έκανε στους νέους ο Τουφάν Έρχιουρμαν λέγοντας ότι έχουν δικαίωμα «να συναντηθούν με την διεθνή κοινότητα», να πάρουν τη θέση που τους αξίζει στον αθλητισμό, οι επιστήμονές του στον επιστημονικό κόσμο, οι καλλιτέχνες του στις πλατφόρμες πολιτισμού και τέχνης, και οι επιχειρηματίες του στο διεθνές εμπόριο. Όταν η βούληση ενός «λαού», κατά την έκφρασή του, για λύση έχει αποδειχθεί επανειλημμένα, το να καλείται αυτός ο λαός να πληρώσει το τίμημα της μη λύσης δεν είναι ούτε δίκαιο ούτε αποδεκτό υποστήριξε.

«Δεν θα αποδεχθούμε ως φυσιολογική κατάσταση και δεν θα κανονικοποιήσουμε ποτέ το να υφίστανται διακρίσεις τα παιδιά μας λόγω του τόπου γέννησής τους, το να μπαίνουν εμπόδια στο άνοιγμα των νέων στον κόσμο, να στερούνται οι άνθρωποί μας τις ευκαιρίες που τους αξίζουν», υποστήριξε.

Για τον λόγο αυτό, πρόσθεσε, «με τη στήριξη της Τουρκικής Δημοκρατίας, υπερασπιστήκαμε τα δικαιώματα του τουρκοκυπριακού λαού στους οργανισμούς στους οποίους είμαστε παρατηρητές - πρωτίστως στον Οργανισμό Τουρκικών Κρατών, τον Οργανισμό Ισλαμικής Συνεργασίας και τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας - καθώς και σε όλα τα διεθνή βήματα με τα οποία μπορέσαμε να έρθουμε σε επαφή». Θα συνεχίσουν, είπε να το κάνουν και να εκφράζει την φωνή των Τ/κ στις διαδικασίες που διεξάγονται υπό την αιγίδα του ΟΗΕ, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στις επαφές του με τους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε κάθε πλατφόρμα στην οποία έχει πρόσβαση. «Στόχος μας δεν είναι να μαλώσουμε με κανέναν, αλλά να εξασφαλίσουμε ότι ο λαός μας θα πάρει τη θέση που του αξίζει», ανέφεε.

Ο κ. Έρχιουρμαν χαρακτήρισε ιστορική καμπή την 15η Νοεμβρίου 1983 κατά την οποία ο τουρκοκυπριακός «λαός» διακήρυξε σε ολόκληρο τον κόσμο τη βούλησή του να έχει λόγο για το μέλλον του, την αποφασιστικότητά του για ελευθερία και αυτοδιοίκηση.

Η τελετή και η παρέλαση για την παράνομη ανακήρυξη του ψευδοκράτους πραγματοποιήθηκαν σε κεντρική λεωφόρο της κατεχόμενης Λευκωσίας, όπου παρέστη η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία των κατοχικών δυνάμεων. Στην τελετή δεν παρέστη ούτε και φέτος ο πρώην ηγέτης των Τ/κ, Μουσταφά Ακιντζί. Παρέστη ο Μεχμέτ Αλί Ταλάτ.

Στην τελετή παρόντες ήταν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας Γιασάρ Γκιουλέρ, ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατηγός Σελτσούκ Μπαϊρακτάρογλου, ο Αρχηγός των Χερσαίων Δυνάμεων Στρατηγός Μετίν Τοκέλ, ο Αρχηγός των Ναυτικών Δυνάμεων Ναύαρχος Ερτζιουμέντ Τατλίογλου, ο Αρχηγός των Αεροπορικών Δυνάμεων Στρατηγός Ραφέτ Νταλκιράν, καθώς και εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων και αντιπροσωπείες από την Τουρκία.

Πριν τη παρέλαση προηγήθηκε η συναυλία της οθωμανικής στρατιωτικής μπάντας (Mehteran) του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας. Κατά την διάρκεια της παρέλασης πάνω από το χώρο πέταξαν αεροσκάφη της ακροβατικής ομάδας «Τουρκικά Αστέρια» της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας, τα οποία θα πραγματοποιήσουν επίδειξη το απόγευμα και στην Κερύνεια. Τρία πλοία του τουρκικού πολεμικού ναυτικού βρίσκονται στα λιμάνια Κερύνειας και Αμμοχώστου και είναι ανοικτά για το κοινό να τα επισκεφθεί.

Πηγή: ΚΥΠΕ