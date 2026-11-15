Η τραγωδία έχει βυθίσει στο πένθος το Πυροσβεστικό Σώμα, ενώ οι έρευνες για τις συνθήκες του δυστυχήματος βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Ήδη οι Αρχές έχουν προχωρήσει σε τρεις συλλήψεις για την εκδήλωση της πυρκαγιάς, ενώ αναζητείται ακόμη ένας άνδρας.

Ο 23χρονος Γιώργος Ζυμπίδης ανήκε στην τελευταία σειρά αποφοίτων της Σχολής Πυροσβεστών Πτολεμαΐδας. Είχε ολοκληρώσει την εκπαίδευσή του και μόλις είχε αρχίσει την επαγγελματική του διαδρομή, όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με τη μοιραία επιχείρηση.

Μόλις πριν από δύο μήνες είχε ορκιστεί ο 23χρονος πυροσβέστης που σκοτώθηκε μαζί με τον 44χρονο συνάδελφό του στο Ζεφύρι - Τα σενάρια για την τραγωδία

Ο 23χρονος Γιώργος Ζυμπίδης



Μαζί του έχασε τη ζωή του ο 44χρονος Ηλίας Βαλατσός, ο οποίος υπηρετούσε ως υπαρχιπυροσβέστης.

Οι δύο άνδρες εγκλωβίστηκαν σε υπόγειο χώρο του φλεγόμενου κτηρίου, από τον οποίο δεν κατάφεραν να βγουν. Ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Αττικόν», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Από το περιστατικό τραυματίστηκε ακόμη ένας πυροσβέστης, ηλικίας 43 ετών, ο οποίος μεταφέρθηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Ο 44χρονος Ηλίας Βαλατσός



Στο μεταξύ, νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά στο κτήριο επί της οδού Κατσαντώνη.

Το βράδυ του Σαββάτου οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη μιας 34χρονης γυναίκας και των δύο ανήλικων θυγατέρων της, ηλικίας 13 και 16 ετών, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Παράλληλα, αναζητείται ο 44χρονος σύζυγος της γυναίκας και πατέρας των δύο κοριτσιών.



Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η τετραμελής οικογένεια διέμενε στον ισόγειο χώρο του εγκαταλελειμμένου κτηρίου, χρησιμοποιώντας ξυλόσομπα για τη θέρμανσή της. Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της προανάκρισης προκύπτει ότι τα μέλη της οικογένειας φέρονται να εναπόθεταν υπολείμματα καύσης από τη σόμπα στο κλιμακοστάσιο.

Κατά την αυτοψία εντοπίστηκαν απορρίμματα, πλαστικά και άλλα υλικά, τα οποία εξετάζονται προκειμένου να αποσαφηνιστεί πώς ξεκίνησε και εξαπλώθηκε η φωτιά. Η Πυροσβεστική επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα ενδείξεις, η εναπόθεση των υπολειμμάτων καύσης συνδέεται αιτιωδώς με την εκδήλωση της πυρκαγιάς.

Η έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη διακρίβωση των περιστάσεων και των ενδεχόμενων ευθυνών.

Τα δύο σενάρια για τον θάνατο των πυροσβεστών

Το πρώτο ενδεχόμενο που διερευνάται είναι οι δύο άνδρες να έχασαν την ισορροπία τους σε εσωτερική σκάλα, να έπεσαν στον υπόγειο χώρο και να τραυματίστηκαν σοβαρά, χωρίς να μπορούν στη συνέχεια να διαφύγουν. Το δεύτερο σενάριο, που σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ θεωρείται επικρατέστερο, είναι να αποπροσανατολίστηκαν μέσα στο υπόγειο λόγω του πυκνού καπνού και της περιορισμένης ορατότητας.

Σε αυτή την περίπτωση, εκτιμάται ότι ενδέχεται να μην κατάφεραν να εντοπίσουν εγκαίρως την έξοδο και να έχασαν τη ζωή τους από τις αναθυμιάσεις, αφού εξαντλήθηκε ο διαθέσιμος αέρας στις αναπνευστικές συσκευές τους.

Ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Σωματείου Πυροσβεστών, Κωνσταντίνος Παπαντώνης, περιέγραψε τις πληροφορίες που συγκέντρωσε από συναδέλφους του για τις συνθήκες στο εσωτερικό. Όπως ανέφερε, υπήρχε μια στενή, περιστρεφόμενη σκάλα που οδηγούσε σε υπόγειο χώρο γεμάτο σκουπίδια και εύφλεκτα υλικά.

«Πατήσανε πάνω από τη σκάλα οι συνάδελφοι και έφυγαν από το κενό», είπε, διευκρινίζοντας ότι μετέφερε όσα του είχαν αναφέρει άλλοι πυροσβέστες και ότι δεν μπορούσε να επιβεβαιώσει όλες τις λεπτομέρειες.

Τα ακριβή αίτια θανάτου των δύο ανδρών παραμένουν αδιευκρίνιστα και αναμένεται να αποσαφηνιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση και την ολοκλήρωση της τεχνικής διερεύνησης.

Πώς εκτυλίχθηκε η μοιραία επιχείρηση



Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για τη φωτιά περίπου στις 11:40 το πρωί του Σαββάτου. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με έξι οχήματα από τον 10ο, τον 6ο και τον 12ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, καθώς και δυνάμεις της 1ης ΕΜΑΚ.

Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης, ο Γιώργος Ζυμπίδης και ο Ηλίας Βαλατσός βρέθηκαν σε υπόγειο χώρο του κτηρίου, όπου οι συνθήκες ήταν εξαιρετικά δύσκολες λόγω του καπνού, της φωτιάς και των εύφλεκτων υλικών. Αρχικά υπήρξαν πληροφορίες ότι είχε υποχωρήσει τμήμα του κτηρίου, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν οι δύο πυροσβέστες.

Ωστόσο, νεότερα στοιχεία από την αυτοψία έχουν οδηγήσει τις Αρχές να εξετάζουν και διαφορετικές εκδοχές για το τι ακριβώς συνέβη.

Μεσίστιες οι σημαίες στην Πυροσβεστική – Διατάχθηκε ΕΔΕ

Για τις συνθήκες του δυστυχήματος έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση, η οποία θα διερευνήσει την εξέλιξη της επιχείρησης και τα περιστατικά που οδήγησαν στον θάνατο των δύο πυροσβεστών. Με εντολή του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, οι σημαίες στις υπηρεσίες της χώρας κυματίζουν μεσίστιες, ως ένδειξη πένθους.

Σε ανακοίνωσή της, η Πυροσβεστική εξέφρασε τη βαθιά θλίψη της για τους δύο συναδέλφους που έχασαν τη ζωή τους, καθώς και τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες και στους οικείους τους. «Σήμερα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα για το Πυροσβεστικό Σώμα. Δύο ακόμη στελέχη μας χάθηκαν, όταν επιχειρούσαν στην πυρκαγιά», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Πηγή: protothema.gr