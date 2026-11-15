Koufo Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΜόλις πριν από δύο μήνες είχε ορκιστεί ο 23χρονος πυροσβέστης που σκοτώθηκε μαζί με τον 44χρονο συνάδελφό του στο Ζεφύρι - Τα σενάρια για την τραγωδία
ΕΛΛΑΔΑ

Μόλις πριν από δύο μήνες είχε ορκιστεί ο 23χρονος πυροσβέστης που σκοτώθηκε μαζί με τον 44χρονο συνάδελφό του στο Ζεφύρι - Τα σενάρια για την τραγωδία

 15.11.2026 - 12:38
Μόλις πριν από δύο μήνες είχε ορκιστεί ο 23χρονος πυροσβέστης που σκοτώθηκε μαζί με τον 44χρονο συνάδελφό του στο Ζεφύρι - Τα σενάρια για την τραγωδία

Μόλις δύο μήνες είχαν περάσει από την ημέρα που ο 23χρονος Γιώργος Ζυμπίδης ορκίστηκε πυροσβέστης, αποφοιτώντας από τη Σχολή Πυροσβεστών της Πτολεμαΐδας. Το μεσημέρι του Σαββάτου (14/11), ο νεαρός άνδρας έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος, μαζί με τον 44χρονο υπαρχιπυροσβέστη Ηλία Βαλατσό, κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς σε εγκαταλελειμμένο κτήριο στο Ζεφύρι.

Η τραγωδία έχει βυθίσει στο πένθος το Πυροσβεστικό Σώμα, ενώ οι έρευνες για τις συνθήκες του δυστυχήματος βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Ήδη οι Αρχές έχουν προχωρήσει σε τρεις συλλήψεις για την εκδήλωση της πυρκαγιάς, ενώ αναζητείται ακόμη ένας άνδρας.

Ο 23χρονος Γιώργος Ζυμπίδης ανήκε στην τελευταία σειρά αποφοίτων της Σχολής Πυροσβεστών Πτολεμαΐδας. Είχε ολοκληρώσει την εκπαίδευσή του και μόλις είχε αρχίσει την επαγγελματική του διαδρομή, όταν βρέθηκε αντιμέτωπος με τη μοιραία επιχείρηση.

Μόλις πριν από δύο μήνες είχε ορκιστεί ο 23χρονος πυροσβέστης που σκοτώθηκε μαζί με τον 44χρονο συνάδελφό του στο Ζεφύρι - Τα σενάρια για την τραγωδία

Ο 23χρονος Γιώργος Ζυμπίδης


Μαζί του έχασε τη ζωή του ο 44χρονος Ηλίας Βαλατσός, ο οποίος υπηρετούσε ως υπαρχιπυροσβέστης.

Οι δύο άνδρες εγκλωβίστηκαν σε υπόγειο χώρο του φλεγόμενου κτηρίου, από τον οποίο δεν κατάφεραν να βγουν. Ανασύρθηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο «Αττικόν», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Από το περιστατικό τραυματίστηκε ακόμη ένας πυροσβέστης, ηλικίας 43 ετών, ο οποίος μεταφέρθηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Ο 44χρονος Ηλίας Βαλατσός


Στο μεταξύ, νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η πυρκαγιά στο κτήριο επί της οδού Κατσαντώνη.

Το βράδυ του Σαββάτου οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη μιας 34χρονης γυναίκας και των δύο ανήλικων θυγατέρων της, ηλικίας 13 και 16 ετών, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Παράλληλα, αναζητείται ο 44χρονος σύζυγος της γυναίκας και πατέρας των δύο κοριτσιών.


Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, η τετραμελής οικογένεια διέμενε στον ισόγειο χώρο του εγκαταλελειμμένου κτηρίου, χρησιμοποιώντας ξυλόσομπα για τη θέρμανσή της. Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της προανάκρισης προκύπτει ότι τα μέλη της οικογένειας φέρονται να εναπόθεταν υπολείμματα καύσης από τη σόμπα στο κλιμακοστάσιο.
Κατά την αυτοψία εντοπίστηκαν απορρίμματα, πλαστικά και άλλα υλικά, τα οποία εξετάζονται προκειμένου να αποσαφηνιστεί πώς ξεκίνησε και εξαπλώθηκε η φωτιά. Η Πυροσβεστική επισημαίνει ότι, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα ενδείξεις, η εναπόθεση των υπολειμμάτων καύσης συνδέεται αιτιωδώς με την εκδήλωση της πυρκαγιάς.

Η έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη διακρίβωση των περιστάσεων και των ενδεχόμενων ευθυνών.

Τα δύο σενάρια για τον θάνατο των πυροσβεστών

Το πρώτο ενδεχόμενο που διερευνάται είναι οι δύο άνδρες να έχασαν την ισορροπία τους σε εσωτερική σκάλα, να έπεσαν στον υπόγειο χώρο και να τραυματίστηκαν σοβαρά, χωρίς να μπορούν στη συνέχεια να διαφύγουν. Το δεύτερο σενάριο, που σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ θεωρείται επικρατέστερο, είναι να αποπροσανατολίστηκαν μέσα στο υπόγειο λόγω του πυκνού καπνού και της περιορισμένης ορατότητας.

Σε αυτή την περίπτωση, εκτιμάται ότι ενδέχεται να μην κατάφεραν να εντοπίσουν εγκαίρως την έξοδο και να έχασαν τη ζωή τους από τις αναθυμιάσεις, αφού εξαντλήθηκε ο διαθέσιμος αέρας στις αναπνευστικές συσκευές τους.

Ο πρόεδρος του Πανελλαδικού Σωματείου Πυροσβεστών, Κωνσταντίνος Παπαντώνης, περιέγραψε τις πληροφορίες που συγκέντρωσε από συναδέλφους του για τις συνθήκες στο εσωτερικό. Όπως ανέφερε, υπήρχε μια στενή, περιστρεφόμενη σκάλα που οδηγούσε σε υπόγειο χώρο γεμάτο σκουπίδια και εύφλεκτα υλικά.

«Πατήσανε πάνω από τη σκάλα οι συνάδελφοι και έφυγαν από το κενό», είπε, διευκρινίζοντας ότι μετέφερε όσα του είχαν αναφέρει άλλοι πυροσβέστες και ότι δεν μπορούσε να επιβεβαιώσει όλες τις λεπτομέρειες.

Τα ακριβή αίτια θανάτου των δύο ανδρών παραμένουν αδιευκρίνιστα και αναμένεται να αποσαφηνιστούν από την ιατροδικαστική εξέταση και την ολοκλήρωση της τεχνικής διερεύνησης.

Πώς εκτυλίχθηκε η μοιραία επιχείρηση


Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για τη φωτιά περίπου στις 11:40 το πρωί του Σαββάτου. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με έξι οχήματα από τον 10ο, τον 6ο και τον 12ο Πυροσβεστικό Σταθμό Αθηνών, καθώς και δυνάμεις της 1ης ΕΜΑΚ.

Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης, ο Γιώργος Ζυμπίδης και ο Ηλίας Βαλατσός βρέθηκαν σε υπόγειο χώρο του κτηρίου, όπου οι συνθήκες ήταν εξαιρετικά δύσκολες λόγω του καπνού, της φωτιάς και των εύφλεκτων υλικών. Αρχικά υπήρξαν πληροφορίες ότι είχε υποχωρήσει τμήμα του κτηρίου, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν οι δύο πυροσβέστες.

Ωστόσο, νεότερα στοιχεία από την αυτοψία έχουν οδηγήσει τις Αρχές να εξετάζουν και διαφορετικές εκδοχές για το τι ακριβώς συνέβη.

Μεσίστιες οι σημαίες στην Πυροσβεστική – Διατάχθηκε ΕΔΕ

Για τις συνθήκες του δυστυχήματος έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση, η οποία θα διερευνήσει την εξέλιξη της επιχείρησης και τα περιστατικά που οδήγησαν στον θάνατο των δύο πυροσβεστών. Με εντολή του αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, οι σημαίες στις υπηρεσίες της χώρας κυματίζουν μεσίστιες, ως ένδειξη πένθους.

Σε ανακοίνωσή της, η Πυροσβεστική εξέφρασε τη βαθιά θλίψη της για τους δύο συναδέλφους που έχασαν τη ζωή τους, καθώς και τα συλλυπητήριά της στις οικογένειες και στους οικείους τους. «Σήμερα είναι μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα για το Πυροσβεστικό Σώμα. Δύο ακόμη στελέχη μας χάθηκαν, όταν επιχειρούσαν στην πυρκαγιά», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Πηγή: protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θανατηφόρα στην Κύπρο: Ποια ημέρα και ποιες ώρες καταγράφονται οι περισσότερες τραγωδίες στην άσφαλτο;
Γονείς, προσοχή: Πότε η συμπεριφορά ενός ενήλικα παραβιάζει τα δικαιώματα ενός παιδιού - Τι δείχνουν οι αριθμοί στην Κύπρο
Στο πένθος βυθίστηκε οικογένεια στην Κύπρο - Έφυγε από τη ζωή ο μικρός Θεοτόκης – Η συγκινητική ανάρτηση που ραγίζει καρδιές
VIDEO - The voice: Παπαρίζου και Πάολα «ρίχνουν» το Internet - Τετραπλό φιλί στο στόμα
VIDEO: Συναγερμός σε μεγάλο αεροδρόμιο – Δύο αεροσκάφη συγκρούστηκαν πριν από την απογείωση
Φονικό στη Λευκωσία: Νέα στοιχεία – Πώς εντοπίστηκαν οι δύο γυναίκες – Κρίσιμη η κατάσταση της δεύτερης, φέρει τραύματα σε λαιμό και πλάτη

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Θέλεις να κάνεις παιδί; Τα επιδόματα και οι χορηγίες που μπορείς να διεκδικήσεις στην Κύπρο – Πόσα χρήματα δικαιούσαι

 15.11.2026 - 12:23
Επόμενο άρθρο

Ισραηλινός στρατιώτης ετοιμαζόταν να αναχωρήσει με κρουαζιερόπλοιο από τη Λεμεσό – Τι εντοπίστηκε στις αποσκευές του

 15.11.2026 - 12:40
Νέο μήνυμα Χριστοδουλίδη για Κυπριακό: «Όλοι θα κριθούμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων»

Νέο μήνυμα Χριστοδουλίδη για Κυπριακό: «Όλοι θα κριθούμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων»

«Όλοι μας, συμπεριλαμβανομένου και εμένα, θα κριθούμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων», δήλωσε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, στέλνοντας μήνυμα για την ανάγκη επανέναρξης των συνομιλιών στο Κυπριακό. Την ίδια ώρα, ξεκαθάρισε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά είναι έτοιμη και αναμένει από τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών να καθορίσει ημερομηνία για την τριμερή συνάντηση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Νέο μήνυμα Χριστοδουλίδη για Κυπριακό: «Όλοι θα κριθούμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων»

Νέο μήνυμα Χριστοδουλίδη για Κυπριακό: «Όλοι θα κριθούμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων»

  •  15.11.2026 - 11:07
Φονικό στη Λευκωσία: Νέα στοιχεία – Πώς εντοπίστηκαν οι δύο γυναίκες – Κρίσιμη η κατάσταση της δεύτερης, φέρει τραύματα σε λαιμό και πλάτη

Φονικό στη Λευκωσία: Νέα στοιχεία – Πώς εντοπίστηκαν οι δύο γυναίκες – Κρίσιμη η κατάσταση της δεύτερης, φέρει τραύματα σε λαιμό και πλάτη

  •  15.11.2026 - 08:04
Προεδρικές: Οι μικροί κρατούν το κλειδί του 2028 - Η ΕΔΕΚ σε σταυροδρόμι, ο Οδυσσέας βάζει όρους στο ΑΚΕΛ και οι συμμαχίες που μπορούν να ανατρέψουν την πολιτική σκακιέρα

Προεδρικές: Οι μικροί κρατούν το κλειδί του 2028 - Η ΕΔΕΚ σε σταυροδρόμι, ο Οδυσσέας βάζει όρους στο ΑΚΕΛ και οι συμμαχίες που μπορούν να ανατρέψουν την πολιτική σκακιέρα

  •  15.11.2026 - 07:23
Αννίτα για Γλαύκο Κληρίδη: «Η ευθύνη για την επόμενη γενιά μετρούσε περισσότερο από τις εκλογές»

Αννίτα για Γλαύκο Κληρίδη: «Η ευθύνη για την επόμενη γενιά μετρούσε περισσότερο από τις εκλογές»

  •  15.11.2026 - 11:38
Θανατηφόρα στην Κύπρο: Ποια ημέρα και ποιες ώρες καταγράφονται οι περισσότερες τραγωδίες στην άσφαλτο;

Θανατηφόρα στην Κύπρο: Ποια ημέρα και ποιες ώρες καταγράφονται οι περισσότερες τραγωδίες στην άσφαλτο;

  •  15.11.2026 - 07:34
Θέλεις να κάνεις παιδί; Τα επιδόματα και οι χορηγίες που μπορείς να διεκδικήσεις στην Κύπρο – Πόσα χρήματα δικαιούσαι

Θέλεις να κάνεις παιδί; Τα επιδόματα και οι χορηγίες που μπορείς να διεκδικήσεις στην Κύπρο – Πόσα χρήματα δικαιούσαι

  •  15.11.2026 - 12:23
Μόλις πριν από δύο μήνες είχε ορκιστεί ο 23χρονος πυροσβέστης που σκοτώθηκε μαζί με τον 44χρονο συνάδελφό του στο Ζεφύρι - Τα σενάρια για την τραγωδία

Μόλις πριν από δύο μήνες είχε ορκιστεί ο 23χρονος πυροσβέστης που σκοτώθηκε μαζί με τον 44χρονο συνάδελφό του στο Ζεφύρι - Τα σενάρια για την τραγωδία

  •  15.11.2026 - 12:38
Στο πένθος βυθίστηκε οικογένεια στην Κύπρο - Έφυγε από τη ζωή ο μικρός Θεοτόκης – Η συγκινητική ανάρτηση που ραγίζει καρδιές

Στο πένθος βυθίστηκε οικογένεια στην Κύπρο - Έφυγε από τη ζωή ο μικρός Θεοτόκης – Η συγκινητική ανάρτηση που ραγίζει καρδιές

  •  15.11.2026 - 10:08

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα