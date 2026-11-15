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Πήγε και ψάρεμα με τον αδερφό του και έπιασε ψάρι ενός εκατομμυρίου δολαρίων: «Απλώς διασκέδαζα»

 15.11.2026 - 19:25
Πήγε και ψάρεμα με τον αδερφό του και έπιασε ψάρι ενός εκατομμυρίου δολαρίων: «Απλώς διασκέδαζα»

Μια χαλαρή βόλτα για ψάρεμα ανάμεσα σε δύο αδέρφια στην Αυστραλία μετατράπηκε σε μια νύχτα που άλλαξε τη ζωή τους, όταν έπιασαν ένα ψάρι αξίας ενός εκατομμυρίου δολαρίων.

Αυτό που ξεκίνησε ως μια ήσυχη ημέρα ψαρέματος μεταξύ δύο αδελφών κατέληξε σε μια νύχτα που δύσκολα θα ξεχαστεί. Ο Μάθιου Μόρις, 26χρονος από το Ντάργουιν της Αυστραλίας, κέρδισε ένα εκατομμύριο δολάρια Αυστραλίας όταν έπιασε ένα ψάρι barramundi μήκους 80 εκατοστών, το οποίο έφερε μια κόκκινη ετικέτα που αντιστοιχούσε στο μεγάλο βραβείο ενός δημοφιλούς διαγωνισμού.

 

«Million Dollar Fish»: Ο διαγωνισμός που του έδωσε 1 εκατ. ευρώ

Ο Μόρις είχε μόλις ολοκληρώσει την προπόνησή του στο ποδόσφαιρο και αποφάσισε να εκμεταλλευτεί το απόγευμα για να βγει με τη βάρκα μαζί με τον μικρότερο αδερφό του, ο οποίος τον επισκεπτόταν από το εξωτερικό. Όπως εξήγησε ο ίδιος στην αυστραλιανή τηλεοπτική εκπομπή Sunrise, ο μόνος τους στόχος ήταν να ψαρέψουν και να συζητήσουν, χωρίς να τους ενδιαφέρει αν θα έπιαναν κάτι.

Προς μεγάλη του έκπληξη, ένα από τα ψάρια που κατάφερε να βγάλει από το νερό έκρυβε μια τεράστια έκπληξη. Όταν έπιασε το barramundi, ανακάλυψε στο σώμα του μια κόκκινη ετικέτα, η οποία υποδείκνυε ότι μόλις είχε αλιεύσει ένα από τα επιλεγμένα ψάρια του διαγωνισμού «Million Dollar Fish» που διοργανώνεται στη Βόρεια Επικράτεια της Αυστραλίας.

Η πρωτοβουλία «Million Dollar Fish», την οποία προωθεί ο οργανισμός Τουρισμού της Βόρειας Επικράτειας, περιλαμβάνει την απελευθέρωση ψαριών με ειδικές ετικέτες αναγνώρισης σε διάφορους ποταμούς και υδάτινες διαδρομές της περιοχής. Στη συγκεκριμένη διοργάνωση απελευθερώθηκαν 100 barramundiμε κόκκινες ετικέτες, το καθένα από τα οποία αντιστοιχούσε σε βραβείο 10.000 δολαρίων Αυστραλίας, εκτός από ένα μοναδικό παράδειγμα που έκρυβε το μεγάλο έπαθλο του ενός εκατομμυρίου.

Παρόλο που ο Μόρις γνώριζε ότι είχε βρει ένα από τα σημαδεμένα ψάρια, δεν είχε συνειδητοποιήσει την πραγματική αξία της ψαριάς του μέχρι που την παρέδωσε στους διοργανωτές. Τότε έλαβε το τηλεφώνημα από την επικεφαλής υπουργό της Βόρειας Επικράτειας, Λία Φινοκιάρο, η οποία του είπε τη χαρακτηριστική φράση: «Είμαι έτοιμη να σου δώσω την καλύτερη είδηση της ζωής σου». Ο νεαρός, σοκαρισμένος από το μέγεθος του ποσού, επικοινώνησε αμέσως με τη μητέρα και τον αδερφό του, δηλώνοντας στη συνέντευξη Τύπου ότι νιώθει σαν να ζει σε όνειρο.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

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