Koufo Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΈστησε μπλόκα σε όλη την Κύπρο η Αστυνομία - Ποιοι έπεσαν στα.. χέρια της
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Έστησε μπλόκα σε όλη την Κύπρο η Αστυνομία - Ποιοι έπεσαν στα.. χέρια της

 16.11.2026 - 06:56
Έστησε μπλόκα σε όλη την Κύπρο η Αστυνομία - Ποιοι έπεσαν στα.. χέρια της

Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Αποτέλεσμα των προληπτικών αστυνομικών επιχειρήσεων ήταν η σύλληψη επτά προσώπων για διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων η παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, η μεταφορά και χρήση επικίνδυνων αντικειμένων σε αθλητικό χώρο, καθώς και εκκρεμές ένταλμα φυλάκισης.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν 663 οδηγοί και 166 επιβάτες. Διενεργήθηκαν ταυτόχρονα 25 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 345 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και 10 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας.

Από τις καταγγελίες που έγιναν, οι 195 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν έξι οχήματα.

Πραγματοποιήθηκαν 123 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν επτά καταγγελίες, ενώ σε τρεις ελέγχους νάρκοτεστ καταγράφηκαν ισάριθμα θετικά αποτελέσματα.

Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με αυξημένη/ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών/την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έφυγε από τη ζωή η Τασούλα Χριστοδούλου: Πότε θα γίνει η κηδεία της - Η επιθυμία της οικογένειας
Αδιανόητη τραγωδία: Νεκρός 18χρονος ποδοσφαιριστής στην Αργεντινή - Χτυπήθηκε στο κεφάλι από μπάλα
Ανείπωτη θλίψη: «Έφυγε» από τη ζωή αγωνιστής της ΕΟΚΑ - Εντάχθηκε στον αγώνα σε ηλικία μόλις 16,5 ετών
Αναβλήθηκε η επανεκδίκαση της υπόθεσης των «χρυσών διαβατηρίων» - Ο λόγος
Σοβαρές καταγγελίες για τις φοιτητικές εστίες στην Πάφο: Υγρασίες, νερά και ανησυχίες για την ασφάλεια – Στο τραπέζι και αύξηση ενοικίων
Απίστευτη καταγγελία: Πολίτης αγόρασε όχημα και δεν πιστεύετε τι συνέβη

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Σάλος με βίντεο που δείχνει άνδρα να μεταφέρει και να σπάει άγαλμα του Χριστού στη Λιθουανία

 16.11.2026 - 06:52
Επόμενο άρθρο

Ναταλία Γερμανού: Είμαι ανάμεσα στους ανθρώπους που τους ζητήθηκε να γράψουν τραγούδι για την Άννα Βίσση

 16.11.2026 - 07:11
Κυπριακό: Η ώρα των μεγάλων αποφάσεων- Ανάμεσα στα ευρωπαϊκά ανοίγματα, τις τουρκικές επιδιώξεις και την προοπτική επανέναρξης των διαπραγματεύσεων

Κυπριακό: Η ώρα των μεγάλων αποφάσεων- Ανάμεσα στα ευρωπαϊκά ανοίγματα, τις τουρκικές επιδιώξεις και την προοπτική επανέναρξης των διαπραγματεύσεων

Το Κυπριακό, βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο μιας έντονης διπλωματικής κινητικότητας, σε μια περίοδο κατά την οποία οι εξελίξεις ενδέχεται να καθορίσουν, όχι μόνο το επόμενο βήμα της διαπραγματευτικής διαδικασίας, αλλά και τις προοπτικές του ίδιου του προβλήματος, για τα επόμενα χρόνια.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό: Η ώρα των μεγάλων αποφάσεων- Ανάμεσα στα ευρωπαϊκά ανοίγματα, τις τουρκικές επιδιώξεις και την προοπτική επανέναρξης των διαπραγματεύσεων

Κυπριακό: Η ώρα των μεγάλων αποφάσεων- Ανάμεσα στα ευρωπαϊκά ανοίγματα, τις τουρκικές επιδιώξεις και την προοπτική επανέναρξης των διαπραγματεύσεων

  •  16.11.2026 - 06:21
Φονικό στη Λευκωσία: Ακολουθούν τα ίχνη του αίματος οι Αρχές - Τι ψάχνει η Αστυνομία -Δείτε βίντεο από το σημείο

Φονικό στη Λευκωσία: Ακολουθούν τα ίχνη του αίματος οι Αρχές - Τι ψάχνει η Αστυνομία -Δείτε βίντεο από το σημείο

  •  16.11.2026 - 07:42
Έτοιμος να αποδεχθεί πρόταση ΠτΔ για φιλικούς ποδοσφαιρικούς αγώνες ο Έρχιουρμαν

Έτοιμος να αποδεχθεί πρόταση ΠτΔ για φιλικούς ποδοσφαιρικούς αγώνες ο Έρχιουρμαν

  •  16.11.2026 - 15:23
Χαραλαμπίδου για Οδυσσέα: «Είναι ο καταλληλότερος υποψήφιος για Πρόεδρος» - «Όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά»

Χαραλαμπίδου για Οδυσσέα: «Είναι ο καταλληλότερος υποψήφιος για Πρόεδρος» - «Όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά»

  •  16.11.2026 - 12:50
Αντιδήμαρχος Λυμπιών: «Σε μια οικογένεια που η γυναίκα μου έχει χάσει δύο αδελφούς, την απειλούν ότι θα σκοτώσουν τον σύζυγό της» - VIDEO

Αντιδήμαρχος Λυμπιών: «Σε μια οικογένεια που η γυναίκα μου έχει χάσει δύο αδελφούς, την απειλούν ότι θα σκοτώσουν τον σύζυγό της» - VIDEO

  •  16.11.2026 - 12:15
Ήρθε στην Κύπρο «φορτωμένος» κάνναβη - Χειροπέδες σε 24χρονο

Ήρθε στην Κύπρο «φορτωμένος» κάνναβη - Χειροπέδες σε 24χρονο

  •  16.11.2026 - 13:53
Συναγερμός στις αρχές: Εντοπίστηκε τραυματισμένος άνδρας στην περιοχή του Κύκκου

Συναγερμός στις αρχές: Εντοπίστηκε τραυματισμένος άνδρας στην περιοχή του Κύκκου

  •  16.11.2026 - 10:01
Σύγκρουση οχημάτων κοντά σε διασταύρωση στη Λάρνακα: Εικόνες από το σημείο του τροχαίου - Δείτε βίντεο

Σύγκρουση οχημάτων κοντά σε διασταύρωση στη Λάρνακα: Εικόνες από το σημείο του τροχαίου - Δείτε βίντεο

  •  16.11.2026 - 12:44

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα