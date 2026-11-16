Έστησε μπλόκα σε όλη την Κύπρο η Αστυνομία - Ποιοι έπεσαν στα.. χέρια της

Αποτέλεσμα των προληπτικών αστυνομικών επιχειρήσεων ήταν η σύλληψη επτά προσώπων για διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων η παράνομη παραμονή στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας, η μεταφορά και χρήση επικίνδυνων αντικειμένων σε αθλητικό χώρο, καθώς και εκκρεμές ένταλμα φυλάκισης.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν και ελέγχθηκαν 663 οδηγοί και 166 επιβάτες. Διενεργήθηκαν ταυτόχρονα 25 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 345 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και 10 διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας.

Από τις καταγγελίες που έγιναν, οι 195 αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας, ενώ στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν έξι οχήματα.

Πραγματοποιήθηκαν 123 έλεγχοι αλκοόλης, από τους οποίους προέκυψαν επτά καταγγελίες, ενώ σε τρεις ελέγχους νάρκοτεστ καταγράφηκαν ισάριθμα θετικά αποτελέσματα.

Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με αυξημένη/ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών/την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.