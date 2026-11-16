Πέθανε ο «Νονός» των καρτέλ του Μεξικού: Ποιος ήταν ο Μιγκέλ Άνχελ Φέλιξ Γκαγιάρντο που άλλαξε τη διακίνηση ναρκωτικών





Από αστυνομικός στο «αφεντικό των αφεντικών» Ο Μιγκέλ Άνχελ Φέλιξ Γκαγιάρντο γεννήθηκε το 1946 στην Κουλιακάν, στην πολιτεία Σιναλόα του βορειοδυτικού Μεξικού, μια περιοχή που τις επόμενες δεκαετίες θα γινόταν συνώνυμη με τη δράση των καρτέλ ναρκωτικών.



Πριν εμπλακεί στο οργανωμένο έγκλημα, είχε εργαστεί ως αστυνομικός και σωματοφύλακας τοπικού κυβερνήτη.



Η άνοδός του στον κόσμο της διακίνησης ναρκωτικών ξεκίνησε τη δεκαετία του 1970, όταν άρχισε να οργανώνει δίκτυα διακίνησης που σταδιακά επεκτάθηκαν σε ολόκληρη τη χώρα.



Μαζί με άλλους ισχυρούς διακινητές ίδρυσε το καρτέλ της Γκουανταλαχάρα, δημιουργώντας έναν από τους πρώτους μεγάλους και συγκεντρωτικούς εγκληματικούς οργανισμούς του Μεξικού.



Η οργάνωση εγκαταστάθηκε στην πρωτεύουσα της πολιτείας Χαλίσκο, μια πόλη που εκείνη την περίοδο αναπτυσσόταν ταχύτατα σε σημαντικό οικονομικό κέντρο.



Ο Φέλιξ Γκαγιάρντο απέκτησε το προσωνύμιο «αφεντικό των αφεντικών», καθώς κατάφερε να συντονίσει διαφορετικές εγκληματικές ομάδες και να οργανώσει ένα εκτεταμένο δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών.







Οι συμμαχίες με τον Πάμπλο Εσκομπάρ και τα καρτέλ της Κολομβίας Η επιρροή του αυξήθηκε κατακόρυφα τις δεκαετίες του 1970 και του 1980, όταν το καρτέλ της Γκουανταλαχάρα άρχισε να μεταφέρει κοκαΐνη στις Ηνωμένες Πολιτείες σε πρωτοφανή για την εποχή κλίμακα.



Ο Φέλιξ Γκαγιάρντο διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία συμμαχιών με Κολομβιανούς βαρόνους ναρκωτικών, μεταξύ των οποίων και το καρτέλ Μεντεγίν του Πάμπλο Εσκομπάρ.



Η συνεργασία αυτή μετέτρεψε το Μεξικό σε βασικό διάδρομο μεταφοράς κοκαΐνης από τη Νότια Αμερική προς την αμερικανική αγορά.



Το εγκληματικό δίκτυο αξιοποίησε δωροδοκίες για να εξασφαλίσει την προστασία διεφθαρμένων αξιωματούχων, ενώ εισήγαγε νέες μεθόδους μεταφοράς, όπως η χρήση μικρών αεροσκαφών για τη διακίνηση ναρκωτικών σε μεγάλες αποστάσεις.



Σημαντικός συνεργάτης του ήταν και ο Ραφαέλ Κάρο Κιντέρο, ένας ακόμη από τους ισχυρούς βαρόνους ναρκωτικών της εποχής.



Από τη διάλυση του καρτέλ της Γκουανταλαχάρα προέκυψαν αργότερα άλλες ισχυρές εγκληματικές οργανώσεις, μεταξύ των οποίων το καρτέλ Σιναλόα.



Η δομή που δημιούργησε ο Φέλιξ Γκαγιάρντο συνέβαλε στη διαμόρφωση του σύγχρονου οργανωμένου εγκλήματος στο Μεξικό, ενώ οι συγκρούσεις για τον έλεγχο των διαδρομών διακίνησης ναρκωτικών συνδέθηκαν τις επόμενες δεκαετίες με εκατοντάδες χιλιάδες θανάτους και εξαφανίσεις.



Η δολοφονία του Αμερικανού πράκτορα που προκάλεσε διπλωματική κρίση Μία από τις υποθέσεις που σημάδεψαν την εγκληματική δράση του Φέλιξ Γκαγιάρντο ήταν η απαγωγή και δολοφονία, το 1985, του Ενρίκε «Κίκι» Καμαρένα, πράκτορα της αμερικανικής Υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών (DEA).



Μαζί με τον Καμαρένα είχε απαχθεί και δολοφονηθεί ο Μεξικανός πιλότος Αλφρέδο Σαβάλα Αβελάρ.



Η δολοφονία του Αμερικανού πράκτορα προκάλεσε σοβαρή διπλωματική αντιπαράθεση μεταξύ των ΗΠΑ και του Μεξικού, με την Ουάσινγκτον να ασκεί έντονες πιέσεις για τη σύλληψη και την τιμωρία των υπευθύνων.



Ο Φέλιξ Γκαγιάρντο συνελήφθη το 1989 και καταδικάστηκε σε 40 χρόνια κάθειρξης για αδικήματα που σχετίζονταν με τη διακίνηση ναρκωτικών και την παράνομη κατοχή όπλων.



Ενώ βρισκόταν ήδη στη φυλακή, αντιμετώπισε ξεχωριστή ποινική δίωξη για την απαγωγή και τη δολοφονία του Καμαρένα και του Σαβάλα Αβελάρ.



Το 2017, ομοσπονδιακό δικαστήριο τον έκρινε ένοχο και του επέβαλε επιπλέον ποινή κάθειρξης 37 ετών.



Ο ίδιος αρνούνταν μέχρι το τέλος ότι είχε οποιαδήποτε ευθύνη για τις δολοφονίες.



Η τελευταία συνέντευξη και η σειρά «Narcos: Mexico» Το 2021, σε μία από τις τελευταίες δημόσιες εμφανίσεις του, ο Φέλιξ Γκαγιάρντο παραχώρησε συνέντευξη μέσα από τη φυλακή στο ισπανόφωνο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Telemundo.



Ήταν ήδη σχεδόν κωφός, είχε χάσει την όραση από το ένα μάτι και αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα κινητικότητας.



Παρά τις καταδίκες του, εξακολουθούσε να δηλώνει αθώος.



«Πέρασαν 32 χρόνια... Είναι μια αιωνιότητα για έναν άνθρωπο που δεν διέπραξε κανένα έγκλημα», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.







Η ιστορία της ανόδου και της πτώσης του έγινε ευρύτερα γνωστή στο διεθνές κοινό μέσα από τη δημοφιλή σειρά του Netflix, που έκανε πρεμιέρα το 2018.



Τον ρόλο του Φέλιξ Γκαγιάρντο υποδύθηκε ο Μεξικανός ηθοποιός Ντιέγκο Λούνα, με τη σειρά να παρουσιάζει τη δημιουργία του καρτέλ της Γκουανταλαχάρα, την ανάπτυξη των διεθνών δικτύων διακίνησης ναρκωτικών και τη σύγκρουση με τις αμερικανικές διωκτικές αρχές.



