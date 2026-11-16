Πέθανε ο «Νονός» των καρτέλ του Μεξικού: Ποιος ήταν ο Μιγκέλ Άνχελ Φέλιξ Γκαγιάρντο που άλλαξε τη διακίνηση ναρκωτικών
16.11.2026 - 06:40
Σε ηλικία 80 ετών πέθανε την Κυριακή 15 Νοεμβρίου ο Μιγκέλ Άνχελ Φέλιξ Γκαγιάρντο, ένας από τους διαβόητους βαρόνους ναρκωτικών στην ιστορία του Μεξικού, ο οποίος θεωρείται αρχιτέκτονας της σύγχρονης διακίνησης ναρκωτικών στη χώρα και είχε αποκτήσει τα προσωνύμια «Νονός» και «αφεντικό των αφεντικών».
Ο ιδρυτής του καρτέλ της Γκουανταλαχάρα, από το οποίο προέκυψαν ορισμένες από τις ισχυρότερες εγκληματικές οργανώσεις του Μεξικού, πέθανε σε νοσοκομείο από πολλαπλή οργανική ανεπάρκεια, έχοντας περάσει τα τελευταία 37 χρόνια στη φυλακή. Η εγκληματική του δράση συνδέθηκε με την ανάπτυξη των μεγάλων διαδρομών διακίνησης κοκαΐνης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, τις συμμαχίες με τα καρτέλ της Κολομβίας και την υπόθεση δολοφονίας ενός Αμερικανού πράκτορα που προκάλεσε διπλωματική κρίση μεταξύ Ουάσινγκτον και Μεξικού.
Ο Φέλιξ Γκαγιάρντο μεταφέρθηκε την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου από τη φυλακή υψίστης ασφαλείας όπου κρατούνταν στην πολιτεία Χαλίσκο σε ιδιωτικό νοσοκομείο της Γκουανταλαχάρα, καθώς η κατάσταση της υγείας του είχε επιδεινωθεί.
Σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών ασφαλείας, ο θάνατός του επήλθε την Κυριακή, περίπου στις 14:00 τοπική ώρα (22:00 ώρα Ελλάδας), εξαιτίας πολλαπλής οργανικής ανεπάρκειας.
#ÚltimaHora Les puedo CONFIRMAR la muerte de Miguel Ángel Félix Gallardo a las 13:45 pm en el Hospital Country 2000 en Guadalajara, Jalisco. Tuvo graves complicaciones de oxigenación y desorientación.
Ο 80χρονος αντιμετώπιζε επί χρόνια σοβαρά προβλήματα υγείας, μεταξύ των οποίων υπέρταση και διαβήτη. Είχε χάσει την όραση από το ένα μάτι, ήταν σχεδόν κωφός και δεν μπορούσε να περπατήσει χωρίς βοήθεια.
Ήδη από το 2022, ο τότε πρόεδρος του Μεξικού, Αντρές Μανουέλ Λόπες Ομπραδόρ, είχε δηλώσει ότι ο διαβόητος κρατούμενος βρισκόταν «σε πολύ κακή κατάσταση».
Δικαστής είχε εγκρίνει τη μεταφορά του σε κατ' οίκον περιορισμό, ωστόσο τεχνικά προβλήματα με τη συσκευή ηλεκτρονικής επιτήρησης που επρόκειτο να τοποθετηθεί στον αστράγαλό του εμπόδισαν την εφαρμογή της απόφασης.
Οι δικηγόροι του είχαν υποβάλει επανειλημμένα αιτήματα για την αποφυλάκισή του υπό περιοριστικούς όρους, επικαλούμενοι την προχωρημένη ηλικία και τη σοβαρή επιδείνωση της υγείας του.
Ο θάνατός του, έπειτα από 37 χρόνια εγκλεισμού, κλείνει ένα από τα πιο χαρακτηριστικά κεφάλαια στην ιστορία των μεξικανικών καρτέλ, των οποίων η δράση εξακολουθεί να επηρεάζει τη χώρα δεκαετίες μετά την απομάκρυνσή του από την ηγεσία του οργανωμένου εγκλήματος.
Το Κυπριακό, βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο μιας έντονης διπλωματικής κινητικότητας, σε μια περίοδο κατά την οποία οι εξελίξεις ενδέχεται να καθορίσουν, όχι μόνο το επόμενο βήμα της διαπραγματευτικής διαδικασίας, αλλά και τις προοπτικές του ίδιου του προβλήματος, για τα επόμενα χρόνια.