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ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κρήτη: Πέθανε βρέφος 18 μηνών που κατάπιε βενζίνη

 15.11.2026 - 21:48
Τραγωδία στην Κρήτη: Πέθανε βρέφος 18 μηνών που κατάπιε βενζίνη

Τραγική κατάληξη είχε το σοβαρό περιστατικό με το 18 μηνών βρέφος που φέρεται να κατάπιε βενζίνη στη Νέα Αλικαρνασσό Ηρακλείου.

Οι γιατροί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που κατέβαλαν, δεν μπόρεσαν να το κρατήσουν στη ζωή, με την τοπική κοινωνία να βυθίζεται στο πένθος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση, με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών να κινητοποιείται άμεσα.

Το επανέφεραν με ΚΑΡΠΑ

Οι γιατροί προχώρησαν σε καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και κατάφεραν αρχικά να το επαναφέρουν. Τραγικές φιγούρες οι δύο γονείς, οι οποίοι, σύμφωνα με πληροφορίες, βρίσκονταν μπροστά στην αγωνιώδη προσπάθεια των γιατρών να κρατήσουν στη ζωή το παιδί τους.

Ακολούθησε η διασωλήνωσή του και η μεταφορά του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων, καθώς η κατάσταση της υγείας του παρέμενε εξαιρετικά κρίσιμη.

Δυστυχώς, παρά τις συνεχείς προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού, το παιδί κατέληξε, βυθίζοντας στη θλίψη την οικογένειά του.

Έρευνα για το περιστατικό

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, οι Αρχές θα αναζητήσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το μικρό παιδί ήρθε σε επαφή με τη βενζίνη, οι οποίες δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί ακόμα από τους γονείς.

ΠΗΓΗ: In.gr

 

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