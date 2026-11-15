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ΕΛΛΑΔΑ

Αιματηρή συμπλοκή για μια δουλειά στην Κρήτη, μαχαίρωσαν 25χρονο στην κοιλιά

 15.11.2026 - 20:17
Αιματηρή συμπλοκή για μια δουλειά στην Κρήτη, μαχαίρωσαν 25χρονο στην κοιλιά

Με μαχαιριές στην κοιλιά, στα πλευρά και στα χέρια τραυμάτισε ένας άνδρας έναν 25χρονο Πακιστανό, κατά τη διάρκεια αιματηρής συμπλοκής με αφορμή, σύμφωνα με τις πληροφορίες, τη δουλειά που έπιασε το θύμα στον ίδιο εργοδότη με τους δύο ομοεθνείς του, στην Άρβη του Δήμου Βιάννου στην Κρήτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, η ένταση φέρεται να ξεκίνησε όταν ο 25χρονος έπιασε δουλειά στον ίδιο εργοδότη με τους δύο άλλους άνδρες, επίσης πακιστανικής καταγωγής. Η εξέλιξη αυτή φαίνεται πως προκάλεσε την αντίδρασή τους, με αποτέλεσμα να αρχίσουν να διαπληκτίζονται μαζί του.

Η κατάσταση γρήγορα ξέφυγε από τον έλεγχο και ένας από τους δύο άνδρες φέρεται να επιτέθηκε στον 25χρονο με μαχαίρι, τραυματίζοντάς τον στην κοιλιακή χώρα, στα πλευρά και στα χέρια.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Βιάννου, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, και στη συνέχεια στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου. Μετά την παροχή της απαραίτητης ιατρικής φροντίδας, πήρε εξιτήριο.

Ωστόσο, κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο 25χρονος δεν διέθετε τα απαραίτητα έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή του στην Ελλάδα. Ως εκ τούτου, συνελήφθη για παράνομη είσοδο στη χώρα και οδηγήθηκε στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου Ηρακλείου.

Την υπόθεση χειρίζεται το Αστυνομικό Τμήμα Βιάννου, ενώ διερευνώνται οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η αιματηρή συμπλοκή.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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