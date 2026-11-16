4 + 1 συνήθειες που χτίζουν ψυχικό σθένος και βοηθούν να ξεπερνάμε τις δυσκολίες

Αυτό υποδεικνύει νέα μεγάλη επιστημονική μελέτη του Πανεπιστημίου του Χονγκ Κονγκ, η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nature Mental Health.

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από 26.210 ανθρώπους ηλικίας 15 ετών και άνω, εξετάζοντας 208 πιθανούς παράγοντες που επηρεάζουν την ψυχική ανθεκτικότητα, δηλαδή την ικανότητά μας να διατηρούμε ή να ανακτούμε την ψυχική μας ισορροπία όταν αντιμετωπίζουμε αντιξοότητες.

Από αυτούς, εντόπισαν 35 παράγοντες που συνδέονταν με την ψυχική ανθεκτικότητα, αναδεικνύοντας τη σημασία τόσο των προσωπικών συνηθειών όσο και του κοινωνικού περιβάλλοντος.