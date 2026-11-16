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ΥΓΕΙΑ

4 + 1 συνήθειες που χτίζουν ψυχικό σθένος και βοηθούν να ξεπερνάμε τις δυσκολίες

 16.11.2026 - 15:38
4 + 1 συνήθειες που χτίζουν ψυχικό σθένος και βοηθούν να ξεπερνάμε τις δυσκολίες

Τι μας βοηθά να αντέχουμε στις δυσκολίες της ζωής και να ανακάμπτουμε ψυχολογικά έπειτα από μια απαιτητική περίοδο; Η απάντηση φαίνεται πως βρίσκεται και σε απλές, καθημερινές συνήθειες: Στον χρόνο που περνάμε με την οικογένειά μας, στη σωματική άσκηση, στον εθελοντισμό και στις ουσιαστικές κοινωνικές σχέσεις.

Αυτό υποδεικνύει νέα μεγάλη επιστημονική μελέτη του Πανεπιστημίου του Χονγκ Κονγκ, η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Nature Mental Health.

Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από 26.210 ανθρώπους ηλικίας 15 ετών και άνω, εξετάζοντας 208 πιθανούς παράγοντες που επηρεάζουν την ψυχική ανθεκτικότητα, δηλαδή την ικανότητά μας να διατηρούμε ή να ανακτούμε την ψυχική μας ισορροπία όταν αντιμετωπίζουμε αντιξοότητες.

Από αυτούς, εντόπισαν 35 παράγοντες που συνδέονταν με την ψυχική ανθεκτικότητα, αναδεικνύοντας τη σημασία τόσο των προσωπικών συνηθειών όσο και του κοινωνικού περιβάλλοντος.

Οι συνήθειες που κάνουν τη διαφορά

Σύμφωνα με τα ευρήματα, πέντε καθημερινές δραστηριότητες και συνθήκες συνδέθηκαν με μεγαλύτερη ψυχική ανθεκτικότητα:

  • Ο ποιοτικός χρόνος με την οικογένεια: Κοινά γεύματα, συζητήσεις, παιχνίδια, βόλτες και άλλες δραστηριότητες που ενισχύουν την επικοινωνία.
  • Η σωματική άσκηση: Όσοι ακολουθούσαν τις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τη φυσική δραστηριότητα εμφάνιζαν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα.
  • Ο εθελοντισμός: Η προσφορά στους άλλους συνδέθηκε με καλύτερη ικανότητα αντιμετώπισης των δυσκολιών.
  • Οι αρμονικές οικογενειακές σχέσεις: Ένα υποστηρικτικό οικογενειακό περιβάλλον αναδείχθηκε σε σημαντικό παράγοντα.
  • Οι δραστηριότητες που δίνουν νόημα στη ζωή: Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονταν και οι θρησκευτικές δραστηριότητες.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ότι οι ενεργητικές οικογενειακές δραστηριότητες, όπως η συζήτηση, το παιχνίδι ή η κοινή άσκηση, συνδέονταν με μεγαλύτερη ψυχική ανθεκτικότητα σε βάθος χρόνου. Αντίθετα, οι πιο παθητικές μορφές οικογενειακής συνύπαρξης δεν εμφάνισαν αντίστοιχη σημαντική συσχέτιση.

Ποιοι ωφελούνται περισσότερο

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι θετικές συσχετίσεις ήταν γενικά ισχυρότερες στους ανθρώπους άνω των 60 ετών, συγκριτικά με τους νέους ηλικίας 15-24 ετών.

Παρατηρήθηκαν επίσης διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών. Η οικογενειακή αρμονία και η πρόσβαση σε ασφάλιση υγείας συνδέονταν ισχυρότερα με την ψυχική ανθεκτικότητα των γυναικών, ενώ η σωματική δραστηριότητα και η θρησκευτική συμμετοχή παρουσίαζαν ισχυρότερη συσχέτιση στους άνδρες.

Όπως εξηγεί ο επικεφαλής της μελέτης, Δρ. Michael Ni Yuxuan, τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι η ενίσχυση της ψυχικής υγείας απαιτεί περισσότερα από την αντιμετώπιση των ήδη υπαρχόντων προβλημάτων. Χρειάζεται μια συνολική προσέγγιση που θα βοηθά τους ανθρώπους να αναπτύσσουν ανθεκτικότητα μέσα από διαφορετικές πλευρές της καθημερινότητάς τους.

Η Δρ. Karmel Choi, από την Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ και το Massachusetts General Hospital, επισημαίνει ότι η ψυχική ανθεκτικότητα δεν αποτελεί αποκλειστικά ατομική ικανότητα, αλλά επηρεάζεται και από την κοινωνική υποστήριξη και τους διαθέσιμους πόρους.

Οι επιστήμονες διευκρινίζουν, πάντως, ότι η μελέτη είναι παρατηρητική και δεν αποδεικνύει πως οι συγκεκριμένες δραστηριότητες προκαλούν άμεσα αύξηση της ψυχικής ανθεκτικότητας.

Το βασικό μήνυμα των ευρημάτων είναι ότι η ψυχική ανθεκτικότητα δεν εξαρτάται μόνο από την προσωπική μας δύναμη, αλλά συνδέεται και με τις σχέσεις, τις συνήθειες και την υποστήριξη που έχουμε στην καθημερινή μας ζωή.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr

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