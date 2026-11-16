Αντιδήμαρχος Λυμπιών: «Σε μια οικογένεια που η γυναίκα μου έχει χάσει δύο αδελφούς, την απειλούν ότι θα σκοτώσουν τον σύζυγό της» - VIDEO

Σημειώνεται ότι τα περιστατικά συνδέονται με τις αντιδράσεις που έχουν προκληθεί γύρω από το ενδεχόμενο ανοίγματος του οδοφράγματος Λυμπιών–Λουρουτζίνας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα ξημερώματα του Σαββάτου άγνωστοι έγραψαν υβριστικά συνθήματα και απειλητικά μηνύματα σε τοίχους κατά μήκος της λεωφόρου Ανεξαρτησίας, στο κέντρο των Λυμπιών. Οι αναγραφές, όπως είπε, προκάλεσαν έντονη ανησυχία τόσο στον ίδιο όσο και στην οικογένειά του.

Ο κ. Ξυνιστέρης εκτίμησε ότι πίσω από τις απειλές βρίσκονται άτομα που αντιτίθενται στο άνοιγμα του οδοφράγματος, υποστηρίζοντας ότι έχει στοχοποιηθεί λόγω της δημόσιας στάσης του στο συγκεκριμένο ζήτημα. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι δεν έχει λάβει ο ίδιος οποιαδήποτε απόφαση για τη λειτουργία του σημείου διέλευσης.

«Λες και εγώ αποφάσισα να ανοίξει αυτό το οδόφραγμα», ανέφερε χαρακτηριστικά, αποδίδοντας τη στοχοποίησή του σε πρόσωπα που, όπως υποστήριξε, ανήκουν στον ακροδεξιό χώρο.

«Μας παραπέμπουν στις εποχές του ’73-’74»

Ιδιαίτερα έντονη ήταν η αντίδρασή του όταν αναφέρθηκε στο περιεχόμενο των συνθημάτων και στις επιπτώσεις που έχουν οι απειλές στην οικογένειά του.

Όπως δήλωσε, τα μηνύματα παραπέμπουν στις δύσκολες περιόδους του 1973 και του 1974, ενώ αναφέρθηκε και στην προσωπική οικογενειακή ιστορία της συζύγου του, η οποία έχει χάσει δύο αδέλφια.

«Σε μια οικογένεια που η γυναίκα μου έχει χάσει δύο αδελφούς, την απειλούν ότι θα σκοτώσουν τον σύζυγό της. Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει μέσα στην οικογένειά μας αυτή τη στιγμή;», ανέφερε, περιγράφοντας την αναστάτωση που έχει προκαλέσει η υπόθεση.

Την ίδια ώρα, διαμήνυσε ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει λόγω των απειλών.

«Αν ήξερα ποιος το έκανε, θα τους κατήγγελλα επωνύμως. Δεν φοβάμαι κανέναν εγώ», δήλωσε.

Ο Αντιδήμαρχος επιβεβαίωσε ότι έχει ήδη καταγγείλει το περιστατικό στην Αστυνομία, η οποία διερευνά την υπόθεση.

Δείτε όσα ανέφερε: