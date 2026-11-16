Δεν θα παραστεί στη συνάντηση με ΥΠΑΝ η ΠΟΕΔ, ζητά αλλαγές στο Σχέδιο Διορισμού

Σε σχέση με την πρόσκληση για τη συνάντηση που έλαβε από την Υπουργό, το ΔΣ της ΠΟΕΔ επαναλαμβάνει τη διαφωνία της οργάνωσης σε σχέση με τις βασικές πρόνοιες της πρότασης του Υπουργείου σε σχέση με το νέο Σχέδιο Διορισμού.

"Η εφαρμογή της πρότασής σας, όπως έχει κατατεθεί, πέραν των προβλημάτων που πιθανόν να δημιουργήσει στη στελέχωση των σχολικών μονάδων, θα οδηγήσει με βεβαιότητα, στην απόλυση εκατοντάδων εκπαιδευτικών που ήδη υπηρετούν στο Δημόσιο Σχολείο. Παράλληλα, θα εντείνει την εργασιακή ανασφάλεια των υπηρετούντων εκπαιδευτικών, αφήνοντας αβέβαιη τόσο τη συνέχιση της υπηρεσίας τους όσο και την προοπτική μόνιμου διορισμού τους", σημείωνεται.

Προστίθεται πως "οι στρεβλώσεις που θα προκύψουν, θα επηρεάσουν όλους όσοι διεκδικούν διορισμό, από τους σημερινούς υποψηφίους μέχρι τη νέα γενιά εκπαιδευτικών, και θα υπονομεύσουν τη λειτουργία του νέου συστήματος στο σύνολό του. Χρειάζεται, επομένως, πραγματική βούληση από πλευράς σας, ώστε να επανεξεταστούν ουσιαστικά τα σημεία διαφωνίας και να προχωρήσετε στις αναγκαίες αλλαγές, ώστε το νέο Σχέδιο Διορισμού να είναι δίκαιο για όλους και να μπορεί να εφαρμοστεί ομαλά στην πράξη", τονίζεται.

"Θεωρούμε ότι μια συνάντηση μαζί σας θα μπορούσε να είναι ουσιαστική και εποικοδομητική, εφόσον προηγουμένως μας γνωστοποιήσετε την πρόθεσή σας να επανεξετάσετε και να διαφοροποιήσετε τις επίμαχες πρόνοιες της πρότασής σας. Η πραγματοποίηση μιας συνάντησης προϋποθέτει την ύπαρξη ουσιαστικού περιθωρίου σύγκλισης και την έμπρακτη διάθεση για αναζήτηση λύσεων", αναφέρει το ΔΣ της ΠΟΕΔ.

Σημειώνει πως "ο διάλογος δεν μπορεί να είναι διακοσμητικό στοιχείο μιας προειλημμένης απόφασης. Σε διαφορετική περίπτωση, η διατήρηση των συγκεκριμένων προνοιών διαιωνίζει το εργασιακό αδιέξοδο και καθιστά μια συνάντηση, χωρίς σαφή προοπτική αλλαγών, απλώς διεκπεραιωτική, χωρίς ουσιαστικό περιεχόμενο και αποτέλεσμα, ενώ σημειώνουμε ότι ερωτήματα που σας έχουν τεθεί σε προηγούμενες συναντήσεις μας, παραμένουν αναπάντητα".

"Για τους πιο πάνω λόγους, σας ενημερώνουμε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΔ δεν μπορεί να παραστεί στη σημερινή συνάντηση. Αναμένουμε από πλευράς σας ενημέρωση κατά πόσο προτίθεστε να τροποποιήσετε την πρότασής σας επί των συγκεκριμένων ζητημάτων, έτσι ώστε να καθοριστεί νέα ημερομηνία συνάντησης", προστίθεται στην επιστολή.

"Ευελπιστούμε ότι θα υπάρξει η αναγκαία ανταπόκριση, με στόχο την εξεύρεση δίκαιης και αμοιβαία αποδεκτής λύσης, η οποία θα διασφαλίζει τόσο την εργασιακή ασφάλεια και προοπτική των εκπαιδευτικών, όσο και την εύρυθμη λειτουργία του Δημόσιου Σχολείου. Αντιλαμβάνεστε ότι, σε περίπτωση που επιμένετε στις θέσεις σας, οι οποίες θυματοποιούν χιλιάδες εκπαιδευτικούς που ήδη εργάζονται στο Δημόσιο Σχολείο, η δυναμική μας αντίδραση θα πρέπει να θεωρείται δεδομένη", καταλήγει η επιστολή την οποία υπογράφουν η Πρόεδρος και ο ΓΓ της ΠΟΕΔ, Μύρια Βασιλείου και Χάρης Χαραλάμπους.