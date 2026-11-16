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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Παροξυσμός στη Λεμεσό για το Καρναβάλι - Διανυκτερεύουν έξω από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες πριν καν ανοίξουν οι δηλώσεις συμμετοχής!

 16.11.2026 - 08:46
Παροξυσμός στη Λεμεσό για το Καρναβάλι - Διανυκτερεύουν έξω από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες πριν καν ανοίξουν οι δηλώσεις συμμετοχής!

Ακόμα δεν ήρθαν τα Χριστούγεννα και στη Λεμεσό ήδη αγωνιούν για τα Καρναβάλια.

Υπενθυμίζεται ότι, από την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026, μεταξύ των ωρών 8.00 π.μ. και 2.00 μ.μ. ο Δήμος Λεμεσού θα δέχεται συμμετοχές για τη μεγάλη παρέλαση του Λεμεσιανού Καρναβαλιού 2027. 

Η τελευταία μέρα δήλωσης συμμετοχής είναι η Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2026, μέχρι την 1.00 μ.μ.

Σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πολίτης ανέφερε πως, παρατηρείται διανυκτέρευση έξω από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Δήμου, δύο ημέρες πριν ανοίξουν οι δηλώσεις συμμετοχής, προκειμένου να εξασφαλιστεί σειρά προτεραιότητας.

«Είναι αυτή η διαδικασία που θεωρείται δίκαιη και ισότιμη για όλους;», διερωτάται προσθέτοντας πως, ζητούν μια δίκαιη και ξεκάθαρη διαδικασία, χωρίς ταλαιπωρία και με ίσες ευκαιρίες για όλους.

Να σημειωθεί ότι, όσα άτομα θέλουν να συμμετάσχουν με άρμα ή ομάδα πεζών στη Μεγάλη Παρέλαση, θα πρέπει να περάσουν απαραιτήτως από τα γραφεία των  Πολιτιστικών Υπηρεσιών στην οδό Αγίου Ανδρέου 253 (τηλ. 25745919) για συμπλήρωση της ειδικής φόρμας συμμετοχής καθώς και για περισσότερες  πληροφορίες και ενημέρωση όσον αφορά στους φετινούς όρους και κανονισμούς.

 

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