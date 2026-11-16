Λετυμπιώτης: Στόχος η τριμερής το συντομότερο δυνατόν - «Δεν θα πάμε για χάρη της πενταμερούς»

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρώτη Ενημέρωση» του ΡΙΚ, ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε ότι η Λευκωσία βρίσκεται σε διαρκή συντονισμό με τα Ηνωμένα Έθνη για τον καθορισμό της ημερομηνίας της συνάντησης, σημειώνοντας πως επιδίωξη της Κυβέρνησης είναι να πραγματοποιηθεί το συντομότερο δυνατόν. Όπως εξήγησε, ο προγραμματισμός θα εξαρτηθεί και από τις επαφές του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

Ξεκαθάρισε, παράλληλα, ότι η συνάντηση δεν θα πρέπει να αναλωθεί αποκλειστικά στη συζήτηση για τα οδοφράγματα, καθώς, όπως είπε, «το ζητούμενο είναι να γίνει συζήτηση πλέον επί της ουσίας και της μεθοδολογίας».

Αναφερόμενος στις προσπάθειες που βρίσκονται σε εξέλιξη, σημείωσε ότι οι επαφές του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και οι ενέργειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης προχωρούν παράλληλα, με στόχο να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για επανέναρξη των συνομιλιών. Ειδική αναφορά έκανε και στις ευρωτουρκικές σχέσεις, επισημαίνοντας ότι η αναβάθμιση της Τελωνειακής Ένωσης της Τουρκίας θα πρέπει να συνδέεται με την ανάλογη εποικοδομητική στάση της Άγκυρας στο Κυπριακό.

Όπως ανέφερε, η προσέγγιση που διέπει τις ευρωτουρκικές σχέσεις θα πρέπει να είναι «σταδιακή, αναλογική και αναστρέψιμη», προσθέτοντας ότι η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για συζήτηση σχετικά με την αναβάθμιση της Τελωνειακής Ένωσης.

«Δεν θα πάμε για χάρη της πενταμερούς»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος και στην προοπτική σύγκλησης άτυπης διευρυμένης συνάντησης, υπογραμμίζοντας ότι αυτή δεν μπορεί να έχει απλώς διερευνητικό χαρακτήρα.

Όπως ανέφερε, στόχος που έχει θέσει ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών είναι η σύγκληση μιας διευρυμένης συνάντησης, η οποία θα οδηγήσει στην ανακοίνωση της επανέναρξης ουσιαστικών διαπραγματεύσεων από το σημείο όπου διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά το 2017.

«Δεν πρόκειται να οδηγηθούμε σε μια πενταμερή για χάρη της πενταμερούς», τόνισε, επισημαίνοντας ότι η συνάντηση θα πρέπει να έχει ως αποκλειστικό στόχο την επανέναρξη των ουσιαστικών συνομιλιών.

Ερωτηθείς κατά πόσον θα ζητηθεί από την Τουρκία ρητή δέσμευση ότι θα προσέλθει στη συνάντηση με βάση το συμφωνημένο πλαίσιο λύσης, ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε ότι η διασφάλιση των προϋποθέσεων μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τη διπλωματία, με τη συνδρομή τόσο των Ηνωμένων Εθνών όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η Κυβέρνηση δεν μπορεί να προεξοφλήσει τη στάση της Τουρκίας, ωστόσο υπογράμμισε πως η διπλωματική προσπάθεια συνεχίζεται, αξιοποιώντας και τα εργαλεία που ενδιαφέρουν την Άγκυρα στις σχέσεις της με την ΕΕ.

Αναφερόμενος στις δημόσιες τοποθετήσεις της τουρκικής πλευράς υπέρ της λύσης δύο κρατών, επανέλαβε ότι η βάση λύσης παραμένει η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία, όπως καθορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

«Δεν μπορεί η παρανομία να παράξει κάτι νόμιμο, δεν μπορεί η αδιαλλαξία να παράξει κάτι ως αποτέλεσμα», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι η Κυβέρνηση δεν πρόκειται να επιτρέψει να οδηγηθεί το Κυπριακό σε αδιέξοδο.

Καταληκτικά, ο κ. Λετυμπιώτης υπογράμμισε ότι η πορεία προς την επανέναρξη των συνομιλιών απαιτεί διπλωματικές ενέργειες και συντονισμό, σημειώνοντας ότι η Κυβέρνηση θα συνεχίσει τις προσπάθειες σε συνεργασία με τους εταίρους της, με στόχο να δοθούν στην Τουρκία τα απαραίτητα κίνητρα για να επανευθυγραμμιστεί με το διεθνές δίκαιο.

Δείτε όσα ανέφερε στο πιο κάτω απόσπασμα: