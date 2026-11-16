Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Στο επίκεντρο Κυπριακό, απεργιακός αναβρασμός στην Παιδεία και άγριο φονικό στη Λευκωσία

Η «Αλήθεια» με τίτλο «Τα οδοφράγματα επιστρέφουν στο τραπέζι μετά τις αντιδράσεις» γράφει ότι ο Τ/κ ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν αναφέρθηκε χθες στη Μια Μηλιά και σε άλλα σημεία διέλευσης, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης δήλωσε έτοιμος για επανέναρξη των συνομιλιών και πως αναμένεται ημερομηνία για τριμερή από τον Αντόνιο Γκουτέρες, ενώ αναφέρεται πως επιμένει στη λύση δύο κρατών ο Ερντογάν. Αλλού γράφει για άγριο έγκλημα στη Λευκωσία και πως γυναίκες ασιατικής καταγωγής εντοπίστηκαν, η μια νεκρή και η δεύτερη με πολύ σοβαρά τραύματα, στη συμβολή των λεωφόρων Διγενή Ακρίτα και Λάρνακος. Σε άλλο θέμα αναφέρεται στην αποκατάσταση των ε/κ και τ/κ κοιμητηρίων και προβάλλει δήλωση του συμπροέδρου της ΤΕ για την Πολιτιστική Κληρονομιά πως είναι μια μικρή, αλλά ουσιαστική, συμβολή στην οικοδόμηση της εμπιστοσύνης και της συμφιλίωσης στον τόπο.

Ο «Πολίτης» με τίτλο «Οι πολεοδομικές παρεκκλίσεις στο μικροσκόπιο» γράφει για 10 μεγάλες αλλαγές στο Συμβούλιο Μελέτης Παρεκκλίσεων καθώς το ΥΠΕΣ προωθεί σημαντική θεσμική μεταρρύθμιση του πλαισίου λειτουργίας του Συμβουλίου με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας, της αντικειμενικότητας και την ταχύτερη εξέταση των αιτήσεων. Αλλού αναφέρεται στους εορτασμούς στα κατεχόμενα με παρελάσεις και χορούς για την 43η επέτειο της παράνομης ανακήρυξης το ψευδοκράτος, με τον Ταγίπ Ερντογάν να επαναλαμβάνει την προσήλωσή του στη λύση δύο κρατών, ενώ στις ελεύθερες περιοχές, οι εκδηλώσεις καταδίκης κορυφώθηκαν με αντικατοχικές συγκεντρώσεις και μηνύματα υπέρ της επανένωσης της Κύπρου. Σε άλλο θέμα διερωτάται εάν έχει πάρκινγκ το κέντρο της Λευκωσίας και παραπέμπει σε στοιχεία του Δήμου ότι ο συνολικός αριθμός των θέσεων στάθμευσης εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 3.000.

Ο «Φιλελεύθερος» με τίτλο «Βάζει όρους πριν να καθίσει στο τραπέζι» γράφει ότι πριν αποσταλούν προσκλήσεις από τον ΓΓ του ΟΗΕ για συνάντηση και πριν αποφασιστεί εάν θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για το Κυπριακό, ο Τουφάν Έρχιουρμαν απαιτεί να ξέρει πότε θα τελειώσουν οι συνομιλίες, ενώ ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης δηλώνει έτοιμος για την τριμερή συνάντηση. Σε άλλο θέμα αναφέρεται σε «χρυσές» εξαγωγές για το χαλλούμι και δημοσιεύει αναλυτικά στοιχεία των εξαγωγών για το 2026, όπου στην κορυφή των προτιμήσεων βρίσκονται το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ελλάδα και η Γερμανία. Αλλού αναφέρεται στο στεγαστικό γράφοντας ότι η ρίζα του προβλήματος εντοπίζεται στην ασύμμετρη ταχύτητα με την οποία κινούνται οι αυξήσεις των τιμών στέγασης σε σύγκριση με την εξέλιξη των μισθών.

Η «Χαραγή» με τίτλο «Ορατά απεργιακά μέτρα στην Παιδεία» γράφει ότι η προώθηση του νομοσχεδίου για το νέο σύστημα διορισμών σε δημόσια διαβούλευση, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση και ουσιαστικό διάλογο, όπως καταγγέλλουν οι οργανώσεις, έχει προκαλέσει την κοινή αντίδραση ΠΟΕΔ, ΟΕΛΜΕΚ και ΟΛΤΕΚ. Σήμερα αναμένεται συνάντηση των συντεχνιών με την Υπουργό Παιδείας σε μια προσπάθεια εκτόνωσης της έντασης. Αλλού γράφει ότι απροστάτευτοι νιώθουν οι πολίτες με την νέα δολοφονία στο κέντρο της Λευκωσίας και δημοσιεύει φωτογραφία από τον τόπο του εγκλήματος. Σε άλλο θέμα αναφέρει ότι άνοιξαν οι πύλες το Πολυτεχνείου στην Αθήνα για την επέτειο στις 17 Νοεμβρίου.