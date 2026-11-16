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ΕΛΛΑΔΑ

Κρητή: Συνελήφθησαν οι γονείς του βρέφους που κατάπιε βενζίνη

 16.11.2026 - 10:55
Κρητή: Συνελήφθησαν οι γονείς του βρέφους που κατάπιε βενζίνη

Ένα βρέφος 18 μηνών έχασε τη ζωή του στη Νέα Αλικαρνασσό της Κρήτης, αφού κατάπιε βενζίνη.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν οι γονείς του με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης σε κίνδυνο, ενώ οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε χθες, περίπου στις 18:00, μέσα στο σπίτι της οικογένειας. Όπως φέρονται να υποστηρίζουν οι γονείς, το παιδί βρισκόταν στο μπάνιο με τη μητέρα του, η οποία για μερικά δευτερόλεπτα δεν είχε την προσοχή της στραμμένη πάνω του. Τότε, το βρέφος φέρεται να άνοιξε το ντουλάπι κάτω από τον νιπτήρα, να εντόπισε ένα μπουκάλι που περιείχε καθαρή βενζίνη και να ήπιε από αυτό.

Η μητέρα αντιλήφθηκε σχεδόν αμέσως τι είχε συμβεί, όμως το παιδί έχασε τις αισθήσεις του. Ακολούθησε κλήση στο ΕΚΑΒ, με το ασθενοφόρο να μεταφέρει το βρέφος στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, χωρίς σφυγμό.

Το ιατρικό προσωπικό ξεκίνησε αμέσως προσπάθειες ανάνηψης, εφαρμόζοντας καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση, με αποτέλεσμα το παιδί να επανέλθει. Ακολούθως, νοσηλεύτηκε αρχικά στη μονάδα αναζωογόνησης και στη συνέχεια στην παιδιατρική κλινική, όπου οι γιατροί συνέχισαν να δίνουν μάχη για να το κρατήσουν στη ζωή. Παρά τις προσπάθειές τους, το βρέφος κατέληξε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα.

Οι γονείς εξακολουθούν να κρατούνται μετά τη σύλληψή τους για θανατηφόρα έκθεση σε κίνδυνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η σύλληψη εντάσσεται στην προβλεπόμενη διαδικασία και εκτιμάται ότι θα αφεθούν ελεύθεροι κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

Πηγή: lifo.gr

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