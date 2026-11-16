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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Alpha Bank Κύπρου: Μαζί για την πρόληψη και την υγεία του άνδρα

 16.11.2026 - 09:17
Alpha Bank Κύπρου: Μαζί για την πρόληψη και την υγεία του άνδρα

Με ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων της και επίκεντρο τη σημασία της πρόληψης, η Alpha Bank Κύπρου στήριξε για ακόμη μία χρονιά την εκστρατεία Movember, συμβάλλοντας στην προσπάθεια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την υγεία του άνδρα.

Στο πλαίσιο της διαχρονικής συνεργασίας της με το Movember Cyprus, η Τράπεζα διοργάνωσε την Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2026 την καθιερωμένη δράση «Shave-off», στα γραφεία της στο Μέγαρο Alpha Bank, στη Λεωφόρο Λεμεσού, στη Λευκωσία.

Μέσα από τη συμβολική διαδικασία του ξυρίσματος, οι εργαζόμενοι της Τράπεζας συμμετείχαν ενεργά στην εκστρατεία, στέλνοντας ένα κοινό μήνυμα για την αξία της έγκαιρης διάγνωσης, της πρόληψης και της συστηματικής φροντίδας της υγείας.

Η Διευθύντρια Επιχειρησιακής Περιοχής Marketing και Δημοσίων Σχέσεων της Alpha Bank Κύπρου, Έλενα Κωνσταντίνου Ριρή, δήλωσε: «Η πρόληψη ξεκινά από την προσωπική μας ευθύνη να φροντίζουμε την υγεία μας και να ενθαρρύνουμε τους ανθρώπους γύρω μας να κάνουν το ίδιο.

Μέσα από τη σταθερή συμμετοχή μας στο Movember, θέλουμε να συμβάλουμε ώστε η ενημέρωση, η έγκαιρη διάγνωση και η φροντίδα της ανδρικής υγείας να αποκτήσουν ακόμη μεγαλύτερη θέση στην καθημερινότητά μας. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς το γεγονός ότι οι άνθρωποι της Alpha Bank Κύπρου αγκαλιάζουν κάθε χρόνο αυτή την προσπάθεια, δίνοντας ουσιαστικό περιεχόμενο στις αξίες της προσφοράς και της συλλογικής ευθύνης».

Η συμμετοχή στην εκστρατεία Movember εντάσσεται στις δράσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας της Alpha Bank Κύπρου, με στόχο την προώθηση της υγείας, της πρόληψης και της κοινωνικής ευαισθητοποίησης. Μέσα από πρωτοβουλίες που κινητοποιούν το ανθρώπινο δυναμικό της, η Τράπεζα συνεχίζει να στηρίζει προσπάθειες με θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία.

 

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