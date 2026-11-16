ΥΠΑΝ: Στηρίζει αιτήματα Πρυτάνεων για διεθνοποίηση ανώτερης εκπαίδευσης η Κυβέρνηση

«Στηρίζουμε τα αιτήματα της Συνόδου των Πρυτάνεων, τα οποία όντως διευκολύνουν την προσπάθεια της Κυβέρνησης που αφορά την αναβάθμιση της ποιότητας στην ανώτερη εκπαίδευση και, ευρύτερα, τον στόχο μας για διεθνοποίηση», ανέφερε η κ. Μιχαηλίδου σε δηλώσεις της μετά τη συνάντηση στην οποία συμμετείχε.

Η Υπουργός χαρακτήρισε τη συνάντηση «πολύ καλή», σημειώνοντας ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημερώθηκε ενδελεχώς για την κατάσταση στα δημόσια και ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κύπρου.

«Προχωρούμε συντονισμένα, ώστε να διευκολύνουμε αυτές τις προσπάθειες των πανεπιστημίων μας», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, ανέφερε ότι κατά τη συνάντηση τέθηκαν διάφορα ζητήματα που απασχολούν τη Σύνοδο, μεταξύ των οποίων η χρηματοδότηση από την Πολιτεία των πανεπιστημίων που συμμετέχουν σε συμμαχίες Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων.

Πρόσθεσε ότι συζητήθηκαν επίσης τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ξένοι φοιτητές, ενόψει της προσπάθειας των κυπριακών πανεπιστημίων να προσελκύσουν φοιτητές από το εξωτερικό, καθώς και ζητήματα που αφορούν την πρακτική άσκηση των φοιτητών και τη χρηματοδότησή της από το κράτος.

«Είναι θέματα τα οποία συνδέονται μεταξύ τους, γιατί αφορούν τη διεθνοποίηση», σημείωσε.

Ο κ. Χριστοφίδης ανέφερε ότι το Υπουργείο Παιδείας είναι αρωγός στις προσπάθειες αυτές, εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα δρομολογηθεί η επίλυση των προβλημάτων.

Ερωτηθείς για τις αλλαγές στο σύστημα διορισμού εκπαιδευτικών, ο κ. Χριστοφίδης διευκρίνισε ότι «δεν υπάρχει ενιαία θέση. Δεν το έχουμε συζητήσει ως Σύνοδος. Το κάθε πανεπιστήμιο έχει τη δική του άποψη».

Μιλώντας για τη θέση του πανεπιστημίου του, υπογράμμισε ότι η ποιότητα των εκπαιδευτικών είναι εξαιρετικά σημαντική και ότι οι διορισμοί θα πρέπει να γίνονται με αυστηρά αξιοκρατικά κριτήρια.

«Πρέπει να δοθεί και η ευκαιρία στους νέους αποφοίτους να στελεχώσουν την εκπαίδευση, ώστε να μην έχουμε τα φαινόμενα του παρελθόντος, όπου οι απόφοιτοι περίμεναν πάρα πολλά χρόνια για διορισμό», σημείωσε.

Κληθείς να διευκρινίσει κατά πόσον συμφωνεί με τη θέση του Υπουργείου Παιδείας, ανέφερε ότι συμφωνεί «με την αρχή ότι πρέπει να δίνεται η ευκαιρία σε νέα παιδιά, ταλαντούχα και καλά εκπαιδευμένα, να στελεχώσουν την εκπαίδευση».

Στο ίδιο θέμα τοποθετήθηκε και ο Πρύτανης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου, Λοΐζος Συμεού, ο οποίος ανέφερε ότι συμμερίζεται την άποψη του κ. Χριστοφίδη, σημειώνοντας ότι «σε κάθε περίπτωση, χρειάζεται να υπάρχουν αξιοκρατικά κριτήρια στην πρόσληψη είτε εκπαιδευτικών δημοτικής και προδημοτικής εκπαίδευσης είτε καθηγητών στη μέση εκπαίδευση».

Πρόσθεσε ότι η τοποθέτηση αυτή μπορεί να συμβάλει στον διάλογο που έχει προκύψει για το ζήτημα.

Από την πλευρά του, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Frederick, Γιώργος Δημοσθένους, ανέφερε ότι το ζήτημα της διαδικασίας διορισμού νέων εκπαιδευτικών θα πρέπει να επιλυθεί μέσα από τον διάλογο.

«Συμφωνούμε όλα τα πανεπιστήμια ως προς τη διαδικασία της αξιοκρατικής στελέχωσης μέσα από διαδικασίες εξετάσεων», δήλωσε.

Επισήμανε, ωστόσο, ότι υπάρχουν και πρακτικά ζητήματα που αφορούν άτομα τα οποία προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στη δημόσια εκπαίδευση εδώ και χρόνια και τα οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη.

Εκφράζοντας την εκτίμηση ότι το Υπουργείο χειρίζεται τα ζητήματα αυτά με τον ενδεδειγμένο τρόπο, σημείωσε ότι μέσα από τον διάλογο θα εξευρεθεί «η κοινή συνισταμένη και μια κοινή λύση».