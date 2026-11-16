Koufo Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό ΡεπορτάζΦόνος 51χρονου στην Πέγεια: Σε κάδο σκουπιδιών λέει πως πέταξε το μαχαίρι ο 20χρονος
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Φόνος 51χρονου στην Πέγεια: Σε κάδο σκουπιδιών λέει πως πέταξε το μαχαίρι ο 20χρονος

 16.11.2026 - 11:21
Φόνος 51χρονου στην Πέγεια: Σε κάδο σκουπιδιών λέει πως πέταξε το μαχαίρι ο 20χρονος

Ανέτρεψε αρχικό ισχυρισμό του σε χέση με το φονικό οργανο ο 20χρονος καθ’ ομολογία δράστης για τον φόνο του 51χρονου στην Πέγεια, σύμφωνα με την Αστυνομία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Βοηθό Αστυνομικό Διευθυντή Επιχειρήσεων Πάφου και Εκπρόσωπο Τύπου της ΑΔΕ Πάφου, Μιχάλη Νικολάου, αρχικά ο 20χρονος ισχυρίστηκε ότι πέταξε το φονικό μαχαίρι στην περιοχή του Ακάμα , ακολούθως ωστόσο προέβαλε διαφορετικό ισχυρισμό.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, σε νεότερη κατάθεση του ο 20χρονος ανέφερε πως δεν πέταξε το μαχαίρι στον Ακάμα, όπως είχε αρχικά υποδείξει, αλλά σε μεγάλο κάδο σκουπιδιών σε περιοχή της Πέγειας.

Ο 20χρονος φέρεται να ανέφερε στις Αρχές ότι στον ίδιο κάδο πέταξε και τα ρούχα που φορούσε το βράδυ της δολοφονίας. Ωστόσο, τα σκουπίδια είχαν ήδη περισυλλεγεί τα ξημερώματα της Τρίτης, 11 Νοεμβρίου, από όχημα του Δήμου Ακάμα και μεταφερθεί στον ΧΥΤΑ Μαραθούντας.

Μετά τη νέα εξέλιξη, μέλη του ΤΑΕ Πάφου προχώρησαν σε εκτεταμένες έρευνες στον ΧΥΤΑ Μαραθούντας, χωρίς μέχρι στιγμής να εντοπιστεί το μαχαίρι.

Υπενθυμίζεται επίσης πως αρχικά, ο 20χρονος είχε υποστηρίξει ότι το μαχαίρι ανήκε στο θύμα και ότι τραυμάτισε θανάσιμα τον 51χρονο στην προσπάθειά του να προστατεύσει τη μητέρα του, κατά τη διάρκεια συμπλοκής.

Την εκδοχή αυτή φέρεται να ανέτρεψε η 35χρονη φίλη του, υπήκοος Σκωτίας, η οποία επίσης τελεί υπό κράτηση. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, τόσο ο 20χρονος όσο και το θύμα κρατούσαν από ένα μαχαίρι.

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται, με τις προσπάθειες να επικεντρώνονται στον εντοπισμό του φονικού μαχαιριού , αλλά και στην πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το έγκλημα.

Σημειώνεται πως τα διατάγματα κράτησης του 20χρονου και της μητέρας του, διάρκειας οκτώ ημερών, καθώς και της 35χρονης φίλης του, διάρκειας επτά ημερών, εκπνέουν την Τετάρτη.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Έφυγε από τη ζωή η Τασούλα Χριστοδούλου: Πότε θα γίνει η κηδεία της - Η επιθυμία της οικογένειας
Υπόθεση Ξιούρουππα: «Τσάκωσαν» στο αεροδρόμιο του Ντουμπάι τον ε/κ καταζητούμενο – Ήταν έτοιμος να έρθει Κύπρο
Έρχεται νέα... ανατροπή στο καιρικό μενού - Μέχρι πού θα φτάσει η θερμοκρασία
Πέθανε ο «Νονός» των καρτέλ του Μεξικού: Ποιος ήταν ο Μιγκέλ Άνχελ Φέλιξ Γκαγιάρντο που άλλαξε τη διακίνηση ναρκωτικών
Εγκατάλειψη ζώων στην Κύπρο: Πρόστιμα έως €20.000 και φυλάκιση - Τι προβλέπει η νομοθεσία
Black Friday στην Κύπρο: Πόσο πραγματικές είναι οι εκπτώσεις; – Οι «παγίδες» και όσα πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Γαϊδούρι έκανε... βόλτα στην εθνική οδό προς Θεσσαλονίκη ανάμεσα σε αυτοκίνητα - Δείτε βίντεο

 16.11.2026 - 11:18
Επόμενο άρθρο

Γεραπετρίτης για GSI: Καμία παρεμπόδιση ενεργειακών διασυνδέσεων κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου

 16.11.2026 - 11:29
Κυπριακό: Η ώρα των μεγάλων αποφάσεων- Ανάμεσα στα ευρωπαϊκά ανοίγματα, τις τουρκικές επιδιώξεις και την προοπτική επανέναρξης των διαπραγματεύσεων

Κυπριακό: Η ώρα των μεγάλων αποφάσεων- Ανάμεσα στα ευρωπαϊκά ανοίγματα, τις τουρκικές επιδιώξεις και την προοπτική επανέναρξης των διαπραγματεύσεων

Το Κυπριακό, βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο μιας έντονης διπλωματικής κινητικότητας, σε μια περίοδο κατά την οποία οι εξελίξεις ενδέχεται να καθορίσουν, όχι μόνο το επόμενο βήμα της διαπραγματευτικής διαδικασίας, αλλά και τις προοπτικές του ίδιου του προβλήματος, για τα επόμενα χρόνια.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κυπριακό: Η ώρα των μεγάλων αποφάσεων- Ανάμεσα στα ευρωπαϊκά ανοίγματα, τις τουρκικές επιδιώξεις και την προοπτική επανέναρξης των διαπραγματεύσεων

Κυπριακό: Η ώρα των μεγάλων αποφάσεων- Ανάμεσα στα ευρωπαϊκά ανοίγματα, τις τουρκικές επιδιώξεις και την προοπτική επανέναρξης των διαπραγματεύσεων

  •  16.11.2026 - 06:21
Φονικό στη Λευκωσία: Ακολουθούν τα ίχνη του αίματος οι Αρχές - Τι ψάχνει η Αστυνομία -Δείτε βίντεο από το σημείο

Φονικό στη Λευκωσία: Ακολουθούν τα ίχνη του αίματος οι Αρχές - Τι ψάχνει η Αστυνομία -Δείτε βίντεο από το σημείο

  •  16.11.2026 - 07:42
Λετυμπιώτης: Στόχος η τριμερής το συντομότερο δυνατόν - «Δεν θα πάμε για χάρη της πενταμερούς»

Λετυμπιώτης: Στόχος η τριμερής το συντομότερο δυνατόν - «Δεν θα πάμε για χάρη της πενταμερούς»

  •  16.11.2026 - 08:43
Συναγερμός στις αρχές: Εντοπίστηκε τραυματισμένος άνδρας στην περιοχή του Κύκκου

Συναγερμός στις αρχές: Εντοπίστηκε τραυματισμένος άνδρας στην περιοχή του Κύκκου

  •  16.11.2026 - 10:01
Black Friday στην Κύπρο: Πόσο πραγματικές είναι οι εκπτώσεις; – Οι «παγίδες» και όσα πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

Black Friday στην Κύπρο: Πόσο πραγματικές είναι οι εκπτώσεις; – Οι «παγίδες» και όσα πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

  •  16.11.2026 - 06:24
Φόνος 51χρονου στην Πέγεια: Σε κάδο σκουπιδιών λέει πως πέταξε το μαχαίρι ο 20χρονος

Φόνος 51χρονου στην Πέγεια: Σε κάδο σκουπιδιών λέει πως πέταξε το μαχαίρι ο 20χρονος

  •  16.11.2026 - 11:21
Εγκατάλειψη ζώων στην Κύπρο: Πρόστιμα έως €20.000 και φυλάκιση - Τι προβλέπει η νομοθεσία

Εγκατάλειψη ζώων στην Κύπρο: Πρόστιμα έως €20.000 και φυλάκιση - Τι προβλέπει η νομοθεσία

  •  16.11.2026 - 06:27
Ταξίδια: Ψάχνεις οικονομική απόδραση τον Ιανουάριο; 16 επιλογές από Πάφο που αξίζει να δεις – Τιμές κάτω από 100 ευρώ

Ταξίδια: Ψάχνεις οικονομική απόδραση τον Ιανουάριο; 16 επιλογές από Πάφο που αξίζει να δεις – Τιμές κάτω από 100 ευρώ

  •  16.11.2026 - 09:12

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα