Φόνος 51χρονου στην Πέγεια: Σε κάδο σκουπιδιών λέει πως πέταξε το μαχαίρι ο 20χρονος

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Βοηθό Αστυνομικό Διευθυντή Επιχειρήσεων Πάφου και Εκπρόσωπο Τύπου της ΑΔΕ Πάφου, Μιχάλη Νικολάου, αρχικά ο 20χρονος ισχυρίστηκε ότι πέταξε το φονικό μαχαίρι στην περιοχή του Ακάμα , ακολούθως ωστόσο προέβαλε διαφορετικό ισχυρισμό.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, σε νεότερη κατάθεση του ο 20χρονος ανέφερε πως δεν πέταξε το μαχαίρι στον Ακάμα, όπως είχε αρχικά υποδείξει, αλλά σε μεγάλο κάδο σκουπιδιών σε περιοχή της Πέγειας.

Ο 20χρονος φέρεται να ανέφερε στις Αρχές ότι στον ίδιο κάδο πέταξε και τα ρούχα που φορούσε το βράδυ της δολοφονίας. Ωστόσο, τα σκουπίδια είχαν ήδη περισυλλεγεί τα ξημερώματα της Τρίτης, 11 Νοεμβρίου, από όχημα του Δήμου Ακάμα και μεταφερθεί στον ΧΥΤΑ Μαραθούντας.

Μετά τη νέα εξέλιξη, μέλη του ΤΑΕ Πάφου προχώρησαν σε εκτεταμένες έρευνες στον ΧΥΤΑ Μαραθούντας, χωρίς μέχρι στιγμής να εντοπιστεί το μαχαίρι.

Υπενθυμίζεται επίσης πως αρχικά, ο 20χρονος είχε υποστηρίξει ότι το μαχαίρι ανήκε στο θύμα και ότι τραυμάτισε θανάσιμα τον 51χρονο στην προσπάθειά του να προστατεύσει τη μητέρα του, κατά τη διάρκεια συμπλοκής.

Την εκδοχή αυτή φέρεται να ανέτρεψε η 35χρονη φίλη του, υπήκοος Σκωτίας, η οποία επίσης τελεί υπό κράτηση. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, τόσο ο 20χρονος όσο και το θύμα κρατούσαν από ένα μαχαίρι.

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται, με τις προσπάθειες να επικεντρώνονται στον εντοπισμό του φονικού μαχαιριού , αλλά και στην πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το έγκλημα.

Σημειώνεται πως τα διατάγματα κράτησης του 20χρονου και της μητέρας του, διάρκειας οκτώ ημερών, καθώς και της 35χρονης φίλης του, διάρκειας επτά ημερών, εκπνέουν την Τετάρτη.