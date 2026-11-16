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ΕΛΛΑΔΑ

Γεραπετρίτης για GSI: Καμία παρεμπόδιση ενεργειακών διασυνδέσεων κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου

 16.11.2026 - 11:29
Γεραπετρίτης για GSI: Καμία παρεμπόδιση ενεργειακών διασυνδέσεων κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου

Την ανάγκη να μην υπάρξει καμία παρεμπόδιση ενεργειακών διασυνδέσεων, με σαφή αναφορά στις ηλεκτρικές διασυνδέσεις Ελλάδας–Κύπρου και Ελλάδας–Αιγύπτου, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας, Γιώργος Γεραπετρίτης, προσερχόμενος τη Δευτέρα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ. Παράλληλα, επανέφερε την ελληνική πρόταση για μια παγκόσμια θαλάσσια εκεχειρία, με στόχο την προστασία της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας και την ασφάλεια των ναυτικών.

Αναφερόμενος στη διασυνδεσιμότητα, ο κ. Γεραπετρίτης σημείωσε ότι η Ελλάδα έχει επενδύσει σημαντικά στον τομέα, αποτελώντας ενεργειακό κόμβο μέσω του Κάθετου Διαδρόμου, αλλά και των ηλεκτρικών διασυνδέσεων με την Κύπρο και την Αίγυπτο. «Θα πρέπει να γίνει απολύτως κατανοητό ότι η συνδεσιμότητα είναι ένας αναγκαίος όρος για την ενεργειακή ασφάλεια και δεν θα πρέπει να υπάρχει απολύτως καμία παρέκκλιση από το ευρωπαϊκό κεκτημένο, και καμία απολύτως παρεμπόδιση σε σχέση με το Διεθνές Δίκαιο», υπογράμμισε.

Ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε, επίσης, στις συγκρούσεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή, τονίζοντας ότι απαιτούν πολύ πιο ενεργό συμμετοχή της ΕΕ, με αξιοποίηση του κύρους και της αξιοπιστίας της και με βάση το διεθνές δίκαιο, την εδαφική ακεραιότητα και τον σεβασμό της κυριαρχίας όλων των κρατών.

Ειδικότερα για τη Συρία, ανέφερε ότι η Ελλάδα στέκεται αρωγός, σημειώνοντας ότι το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού και μεταρρυθμίσεων θα πρέπει να έχει κατά βάση συριακή ιδιοκτησία, να αποκλείει ξένες παρεμβάσεις και να είναι συμπεριληπτικό, με τη συμμετοχή όλων των εθνοτικών και θρησκευτικών πληθυσμών.

Ο κ. Γεραπετρίτης προανήγγειλε ακόμη συζήτηση για τη διαπεριφερειακή ασφάλεια και τη συνδεσιμότητα με εκπροσώπους από την Κεντρική Ασία, τη Μαύρη Θάλασσα και την Ανατολική Εταιρική Σχέση της ΕΕ. Στη συνάντηση θα εκπροσωπήσει την Τουρκία ο Υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν.

Τέλος ο κ. Γεραπετρίτης, επανέφερε την πρόταση της Ελλάδας που είχε κατατεθεί στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ για μια παγκόσμια θαλάσσια εκεχειρία. «Μια εκεχειρία η οποία θα στηρίζεται στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας, των ναυτικών, στην καθολική εφαρμογή του Δικαίου της Θάλασσας», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η θαλάσσια ασφάλεια δεν αποτελεί μόνο όρο για το παγκόσμιο εμπόριο, αλλά αναγκαία συνθήκη για την ενεργειακή και επισιτιστική ασφάλεια και, τελικά, την ευημερία των λαών.

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