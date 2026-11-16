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Ετοιμαστείτε: Καλά κράτησε η καλοκαιρία - Έρχονται βροχές

 16.11.2026 - 12:07
Ετοιμαστείτε: Καλά κράτησε η καλοκαιρία - Έρχονται βροχές

Από κυρίως αίθριος αλλάζει ο καιρός και έρχονται… βροχές.

Σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, το απόγευμα τοπικά αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη.

Αναλυτικά η πρόγνωση:

Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει παροδικά την περιοχή.

Το απόγευμα τοπικά αυξημένες νεφώσεις αναμένεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη.

Απόψε, θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Αργότερα και κατά τις αυγινές ώρες, ενδέχεται να σχηματιστεί τοπικά αραιή ομίχλη στο εσωτερικό και στα ανατολικά. Οι άνεμοι θα καταστούν σταδιακά μεταβλητοί, ασθενείς, μέχρι 3 Μποφόρ και η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 11 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 15 στα παράλια και γύρω στους 7 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις οι οποίες το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα ορεινά και στα νοτιοανατολικά. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί αρχικά ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και το απόγευμα τοπικά στα νοτιοδυτικά παράλια μέχρι ισχυροί 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη και αργά το απόγευμα τοπικά μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 23 στο εσωτερικό και τα δυτικά παράλια, γύρω στους 24 βαθμούς στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 18 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τετάρτη, την Πέμπτη και την Παρασκευή ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα μερικώς συννεφιασμένος, ενώ κυρίως την Τετάρτη τη νύχτα αναμένονται τοπικά ελαφρές βροχές. Η θερμοκρασία την Τετάρτη δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, ενώ μέχρι την Παρασκευή αναμένεται μικρή άνοδος για να κυμαίνεται πιο πάνω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

 

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